Nedēļas nogales pasākumi Jelgavā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (16. – 18.oktobris)

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sagatavojis šīs nedēļas nogales pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIEKTDIENA, 16.OKTOBRIS

19.00 Andrejs Osokins un Liepājas Simfoniskais orķestris. Biļetes cena: 10,00 – 20,00 EUR. Jelgavas kultūras nams, Krišjāņa Barona iela 6, Jelgava

19.00 Komēdija pēc A.Gaļina lugas motīviem "Sirēna un Viktorija". Ieejas maksa – 5,00 EUR. Biļetes iepriekšpārdošanā, zvanot pa tālr. 26827971. Lielplatones tautas nams, Mazplatones iela 2, Sidrabe, Lielplatones pag., Jelgavas novads

21.15 Gata Mūrnieka solo koncerts. "Kreklukrogs", Lielā iela 19A, Jelgava

22.00 "Singapūras Satīns" Jelgavas koncerts. Ieejas maksa - 5,00 EUR, ar ISIC - 4,00 EUR. Klubs "Tonuss", Uzvaras iela 12, Jelgava

22.00 Johnny Salamander kocerts. Ieejas maksa – 5,00 EUR/pers. "Melno Cepurīšu Balerija", Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00-19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. Ieejas maksa: 1 stunda – 1,50 EUR, 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam), 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

18.00-19.00 Bezmaksas fitnesa nodarbība. Sporta halle, "Kalnciema vidusskola", Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas novads

18.00-19.00 Bezmaksas fitnesa nodarbība. Sporta halle, Madaru iela 4, Vilce, Vilces pag., Jelgavas novads

20.00 Latvijas kausa izcīņa basketbolā: BK "Jelgava/LLU" – "Kandava/Anžāģe". Ieejas maksa – 2,00 EUR, bērniem, studentiem, senioriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava

SESTDIENA, 17.OKTOBRIS

10.00-16.00 Jauno grāmatu diena. Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100a, Jelgava

ATCELTS!11.00 Ģimenes diena "Rudens raibumiņi". Programmā: 3D komiksu darbnīca (atdzīvināsim paša izkrāsotu attēlu planšetē vai viedtālrunī caur https://quivervision.com/ aplikāciju); datorspēle ar mammu/tēti; dialogs ar lego robotu; simultānseanss ar millennium gada Latvijas čempionu dambretē Vladislavu Vesperi u.c. Dalība – bez maksas. Bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis", Zemgales prospekts 7, Jelgava

11.00 Atvērtā ekskursija Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī gida pavadībā. Ieejas maksa tornī pieaugušajiem - 2,50 EUR, skolēniem, studentiem, pensionāriem - 1,00 EUR. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

12.00 Radošā nodarbība "Piešķirt apģērbam otru dzīvi!" cikla "Domā un dari zaļi" ietvaros. Nodarbību vada Daiga Latkovska. Dalības maksa – 9,00 EUR/pers. Iepriekšēja pieteikšanās par tālr. 63005445, 63005447. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

ATCELTS!14.00 Baltkrievu kultūras dienu noslēguma koncerts "Ярмарка" ("Gadatirgus"). Ieejas maksa – 3,00 EUR. Biļetes iepriekšpārdošanā Sabiedrības integrācijas pārvaldē, Skolotāju ielā 8, pasākuma dienā, 17. oktobrī, no plkst. 12 – Jelgavas kultūras namā. Jelgavas kultūras nams, Krišjāņa Barona iela 6, Jelgava

15.00-03.00 POP up Kāzas Abgunstes muižā. Latvijā nebijis notikums - kāzu inscenējums, nereāli pietuvināts realitātei. Kļūsti par vienu no viesiem un izbaudi! Dalības maksa – 143,00 EUR/pers. Vairāk informācijas: www.viedi.org. Abgunstes muiža, Abgunste, Zaļenieku pag., Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

ATCELTS!8.30 Jelgavas pilsētas atklātās sacensības makšķerēšanā no laivām "Lielupes līdaka 2020". Dalība – bez maksas. Lielupes posms no Lielupes tilta uz leju līdz Svētes ietekai, Jelgava

11.00 Ozolnieku kausa un Baltijas Minikausa izcīņa triālā. Ieeja – bez maksas. Ozolniekos pie lielā kalna (Skolas iela 20), Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

12.00-19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. Ieejas maksa: 1 stunda – 1,50 EUR, 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam), 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

13.00 "Optibet" futbola virslīgas spēle: FK "Jelgava" – "Riga" FC. Ieejas maksa – 3,00 EUR, bērniem līdz 7 gadu vecumam un invalīdiem – bez maksas. Zemgales Olimpiskā centra Jāņa Lūša stadions, Kronvalda iela 24, Jelgava

SVĒTDIENA, 18.OKTOBRIS

12.00 Raibais Rudens tirdziņš. Ieeja – bez maksas. Lielvircavas dzirnavu laukums, Lielvircava, Platones pag., Jelgavas novads

12.00-17.00 Ražas svētki "ZELT" Smiltsērkšķu dārzā. Izzinošass ekskursijas plkst. 13.00 un 16.00. Ieeja – bezmaksas. Smiltsērkšķu dārzs "ZELT", "Zeltlejas", Platones pag., Jelgavas novads

17.00 Melo-M un Dināra Rudāne piedāvā koncertprogrammu "Pieci Elementi". Biļetes cena: no 12,00 – 25,00 EUR. Jelgavas kultūras nams, Krišjāņa Barona iela 6, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

ATCELTS!10.00 Sporta servisa centra kausa izcīņas basketbolā spēles. Ieeja – bez maksas. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava

10.00-16.30 Laivu brauciens Misas upē posmā Dalbe – kazu ferma "Līcīši" – Ozolnieki. MISA: Dalbe – Līcīši – Ozolnieki. Līdz 10.00 ierašanās Dalbē pie Dzelzceļa tilta. https://goo.gl/maps/yLfSamYTcGMWsBYh9. Dalības maksa – 30,00/laiva – 40,00/laiva. Rīko Ozolaivas.lv, info@ozolaivas.lv , tālr. 23202900. Dalbes dzelzceļa tilts, Dalbe, Cenu pag., Ozolnieku novads

12.00-19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. Ieejas maksa: 1 stunda – 1,50 EUR, 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam), 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

16.00 Galda tenisa rīts. Dalība – bez maksas. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava

ATCELTS!19.00 Futbola virslīgas dublieru čempionāta spēle: FK "Jelgava-2" – FK "Liepāja-2". Ieeja – bez maksas. FK "Jelgava" bāze, Kārklu iela 6, Jelgava

IZSTĀDES

No 10. oktobra Evitas Mīļās gleznu izstāde "Vidusjūras iedvesma". Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

No 12. oktobra līdz 13. novembrim Jolantas Briedes-Kleines gleznu izstāde "Atklājums". Vircavas tautas nams, Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pag., Jelgavas novads

Līdz 16. oktobrim Jelgavas Tautas gleznošanas studijas dalībnieku izstāde "Rudens noskaņā". Kalnciema bibliotēka, Jelgavas iela 15, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas novads

Līdz 23. oktobrim Daces Račes pūču izstāde. Elejas bibliotēka, Lietuvas iela 42, Eleja, Elejas pag., Jelgavas novads

Līdz 30. oktobrim lgas Varskas gleznu izstāde "Tropu paradīze". Staļģenes bibliotēka, Skolas iela 2, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

Līdz 30. oktobrim "Laime sākas ar kafijas krūzi": espreso un turku kafijas krūzīšu izstāde. Nākotnes bibliotēka, Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas novads

Līdz 31. oktobrim Anitas Rupeikas grāmatu ilustrāciju izstāde. Bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis", Zemgales prospekts 7, Jelgava

Līdz 31. oktobrim Autoru kolektīva izstāde "Mežs". Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrs, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 31. oktobrim Jura Zēberga foto izstāde "Jelgava. Bibliotēka. Mēs. Simtgades impresijas. Grāmata". Jelgavas Kultūras nams, 1. stāva galerijā un foajē, Kr. Barona iela 6, Jelgava

Līdz 31. oktobrim Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde "Latvija 1939-1991: no okupācijas līdz brīvībai". Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 31. oktobrim Leļļu fabrikas leļļu izstāde. Bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis", Zemgales prospekts 7, Jelgava

Līdz 31. oktobrim Sanitas Zīdermanes gleznu izstāde "Vakara noskaņā". Bramberģes bibliotēka, Upes iela 12, Zemgale, Glūdas pag., Jelgavas novads

Līdz 31. oktobrim izstāde "Latvju dainas" – folkloristam Krišjānim Baronam 185. Bramberģes bibliotēka, Upes iela 12, Zemgale, Glūdas pag., Jelgavas novads

Līdz 1. novembrim Mākslinieces Ilzes Emses-Grīnbergas izstāde "Iedomu brīvība". Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 7. novembrim Aijas Feldmanes dimanta gleznu un 1400 zīmuļu izstāde. Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100A, Jelgava

Līdz 8. novembrim izstāde "Liepājas glezniecība". Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 9. novembrim Kūdras skulptūru izstāde. Zaļenieku kultūras nams, Centra iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas novads

Līdz 30. novembrim izstāde "Jelgavas dominante". Mākslinieku biedrības konkurss "Jelgavas dominante" tiek veltīts Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa 10 gadu atjaunotnes jubilejai. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, 7. un 9.stāvs, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 31. decembrim JRTC Izstāde "Lielā iela un Čakstes bulvāris laika ritējumā". Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, kāpņu telpa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Foto: km.gov.lv