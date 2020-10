Nedēļas nogales pasākumi Jelgavā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (2.- 4.oktobris)

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sagatavojis šīs nedēļas nogales pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIEKTDIENA, 2.OKTOBRIS

22.00 Koncerts ar Jāni Bukumu. Biļetes cena – 5,00 EUR. "Melno Cepurīšu Balerija", Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

11.00 Starptautiskās sacensības vieglatlētikā bērniem. Ieeja – bez maksas. Zemgales Olimpiskā centra Jāņa Lūša stadions, Kronvalda iela 24, Jelgava

14.00–19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. Ieejas maksa: 1 stunda – 1,50 EUR, 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam), 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

18.00-19.00 Bezmaksas fitnesa nodarbība. Kalnciema vidusskolas sporta halle, Lielupes iela 21, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas novads

18.00-19.00 Bezmaksas fitnesa nodarbība. Sporta halle, Madaru iela 4, Vilce, Vilces pag., Jelgavas novads

SESTDIENA, 3.OKTOBRIS

10.00 Pastalu darināšana kopā ar meistari Irinu Kokmani. Iepriekš jāpiesakās pa tālr. 26496829. Dalība – bez maksas. Vilces Tautas nams, Tautas nama iela 4, Vilce, Vilces pag., Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

11.00 Jelgavas pilsētas atklātās meistarsacīkstes brīvajā cīņā. Ieeja – bez maksas. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava

11.00 Zemgales rudens maratons – Latvijas, Baltijas čempionāts smaiļošanā un kanoe airēšanā. Pasta salas airēšanas bāze, Jelgava

11.00-16.00 Tūrisma rallijs. Autoorientēšanās sacensības. Dalība bez maksas. Vairāk informācijas pa tālr. 63005447. Starts un finišs no Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

12.00–19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. Ieejas maksa: 1 stunda – 1,50 EUR, 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam), 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

SVĒTDIENA, 4.OKTOBRIS

13.00 Autoru kolektīva radošo darbu (gleznas dažādās tehnikās, tekstils) izstādes "Mežs" atklāšana. Ieeja – bez maksas. Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrs, Akadēmijas iela 26, Jelgava

14.00 Pļaujas svētku pateicības dievkalpojums un koncerts Salgales baznīcā. Ieeja – bez maksas. Salgales baznīca, Salgale, Salgales pag., Ozolnieku novads

16.00 Atvērtā ekskursija Abgunstes muižā. Dalības maksa 10,00 EUR, pieteikšanās sūtot īsziņu uz 29393131 ar savu vārdu un viesu skaitu. Abgunstes muiža, Abgunste, Zaļenieku pag., Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.00 Galda tenisa rīts. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava

10.00 Latvijas lakrosa čempionāta spēles. Ieeja – bez maksas. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

11.00 Disku golfa sacensības Garozā. Dalība – bez maksas. Pieteikšanās uz vietas no plkst. 10.30 līdz plkst. 11.00. Informācija uzziņām: 29257841 (Juris). Garozas disku golfa laukums, Garoza, Salgales pag., Ozolnieku novads

12.00 Bezmaksas skvoša nodarbība pieredzējuša trenera vadībā un Atvērto durvju diena. Iepriekš jāpierakstās, zvanot pa tālruni 29455142 vai rakstot pa e-pastu baiba.lulle@squash.lv . Fitnesa klubs "Fitland", Dobeles šoseja 7, Jelgava

12.00–19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. Ieejas maksa: 1 stunda – 1,50 EUR, 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam), 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

IZSTĀDES

Līdz 27. septembrim Lietišķās mākslas izstāde "Pinumi un puzuri". Jelgavas Kultūras nams, Kr. Barona iela 6, Jelgava

Līdz 30. septembrim Ritmas Zikmanes-Lagzdiņas gleznu izstāde "Klusā daba". Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, izstāžu zāle, 9.stāvs, Akadēmijas iela 1, Jelgava (maksas ieeja)

Līdz 30. septembrim JRTC Izstāde "Lielā iela un Čakstes bulvāris laika ritējumā". Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, kāpņu telpa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 30. septembrim Jelgavas Valsts ģimnāzijas 11. klases skolnieces Egijas Rozneres gleznu izstāde "Neatklātais". Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrs, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 30. septembrim Pūču figūriņu izstāde no Ilzes Beides (Lielplatone) kolekcijas. Bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis", Zemgales prospekts 7, Jelgava

Līdz 30. septembrim Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde "Pretējās pusēs – Latvijas karavīri Otrajā pasaules karā". Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 30. septembrim Izstāde "Lellīšu stāsti". Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 30. septembrim Literatūras izstāde "Viss pāriet dzīvē, viss paliek mūžībā." Rainim – 155. Ozolnieku novada Centrālā bibliotēka, Rīgas iela 29, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

Līdz 30. septembrim Izstāde "Dzejas dienas – mainīgās un nemainīgās" Jēkabnieku bibliotēka, Straumes iela 3, Jēkabnieki, Svētes pag., Jelgavas novads

Līdz 30. septembrim Sarmītes Helvigas un Aijas Feldmanes kopizstāde "Pērļu mirdzums gleznās". Pakalpojumu centrs "Eži", Garoza, Salgales pag., Ozolnieku novads

Līdz 30. septembrim Jura Zēberga fotoizstāde "Faktūras". Vircavas bibliotēka, "Kamenes", Vircavas pag., Jelgavas novads

Līdz 30. septembrim Raivja Zigmunda foto izstāde "No visas sirds". Ānes Kultūras nams, Celtnieku iela 12b, Āne, Cenu pag., Ozolnieku novads

Līdz 30. septembrim Mākslinieka Alda Feldmaņa karikatūru izstāde. Pakalpojumu centrs "Eži", Garoza, Salgales pag., Ozolnieku novads

No 1. oktobra līdz 31. oktobrim Jura Zēberga foto izstāde "Jelgava. Bibliotēka. Mēs. Simtgades impresijas. Grāmata". Jelgavas Kultūras nams, 1. stāva galerija un foajē, Kr. Barona iela 2, Jelgava

No 1. oktobra līdz 31. oktobrim Autoru kolektīva izstāde "Mežs". Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrs, Akadēmijas iela 26, Jelgava

No 2. oktobra līdz 30. novembrim izstāde "Jelgavas dominante". Mākslinieku biedrības konkurss "Jelgavas dominante" tiek veltīts Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa 10 gadu atjaunotnes jubilejai. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, izstāžu zāle, 9.stāvs, Akadēmijas iela 1, Jelgava (maksas ieeja)

Līdz 2. oktobrim Ceļotāja Ināra Brūvera kolekciju izstāde. Dzirnieku bibliotēka, Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pagasts

Līdz 4. oktobrim Konkursa "Ģederta Eliasa balva par lauku tēmas atspoguļojumu Latvijas glezniecībā" darbu izstāde. Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 5. oktobrim Jelgavas Mākslinieku biedrības plenēra izstāde "Labi dzīvot Aizkalnē!". Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, Filozofu iela 3, Jelgava

Līdz 9. oktobrim Gleznotāja Māra Dzelzkalna darbu izstāde. Lielvircavas kultūras nams, Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pag., Jelgavas novads

Līdz 9. oktobrim Kūdras skulptūru izstāde. Kalnciema kultūras nams, Jelgavas iela 15, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas novads

Līdz 10. oktobrim Jolantas Briedes-Kleinas personālizstāde ""Māksla būt" pasaka par Viņu". Jēkabnieku Kultūras nams, Straumes iela 5, Jēkabnieki, Svētes pag., Jelgavas novads

Līdz 16. oktobrim Jelgavas Tautas gleznošanas studijas dalībnieku izstāde "Rudens noskaņā". Kalnciema bibliotēka, Jelgavas iela 15, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas novads

Līdz 31. oktobrim Anitas Rupeikas grāmatu ilustrāciju izstāde. Bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis", Zemgales prospekts 7, Jelgava

Līdz 1. novembrim Mākslinieces Ilzes Emses-Grīnbergas izstāde "Iedomu brīvība". Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 7. novembrim Aijas Feldmanes dimanta gleznu un 1400 zīmuļu izstāde. Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100A, Jelgava

Foto: no arhīva