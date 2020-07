Nedēļas nogales un nākamās nedēļas pasākumi Jelgavā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (4.- 12.jūlijs)

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sagatavojis šīs nedēļas nogales un nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

SESTDIENA, 4.JŪLIJS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: 2,00 EUR pieaugušajiem; 1,00 EUR skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

11.00-16.00 Atvērtā durvju diena šitake sēņu audzētavā ZS "Trubenieki". Degustācijas un aktivitātes. Dalības maksa 6,00 EUR/pers., pieteikšanās pa tālr. 26135555. ZS "Trubenieki", Lielplatones pag., Jelgavas novads

11.00-16.00 Vēsturisko parku un dārzu dienas Lielplatones muižā. 13.00 un 16.00 - ekskursijas muižas kungu mājā un parkā gida pavadībā un vešūzī – veļas mazgāšanas demonstrācijas vešerienes līdzdalībā. Dalības maksa: pieaugušajiem 3,50 EUR; senioriem, skolēniem, studentiem - 3,00 EUR. Kontaktpersona: Ingūna, tālr. 26611468. Alejas iela 7, Lielplatone Lielplatones pag., Jelgavas novads

12.00-18.00 Vēsturisko parku un dārzu dienas Zaļajā (Zaļenieku) muižā. Plkst.12.00 - Ekskursija pilī. Dalības maksa: 1,50 EUR pieaugušajiem, 1,00 EUR-senioriem, bērniem. Kontaktpersona: Valija, tālr. 22043531. Vilces muiža, Vilce, Vilces pag., Jelgavas novads

12.00-14.00 Ziedūdeņu darbnīca-vasara. Nodarbību vada Green Wing zīmola vadītāja Ance Dandena. Dalības maksa 15,00 EUR. Pieteikšanās pa tālr. 26659371 vai e-pastā: ance.dandena@gmail.com. Modes nams "Tēma", Elektrības iela 5a, Jelgava

14.00 Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas pasākums. Piemiņas vieta, Zālītes iela, Jelgava

15.00-20.00 Vēsturisko parku un dārzu dienas Vilces muižā. 15.00 un 17.30 - ekskursijas gida pavadībā pa muižu, dabas parku un Zaķu pļavu. Dalības maksa: 3,00 EUR pieaugušajiem, 2,00 EUR - senioriem, skolēniem, studentiem. Kontaktpersona: Elita, tālr. 26351169. Vilces muiža, Vilce, Vilces pag., Jelgavas novads

16.00 Vēsturisko parku un dārzu dienas Vircavas muižā. Pastaiga pa Vircavas muižas parku gida pavadībā. Dalības maksa: 1,50 EUR pieaugušajiem, 1,00 EUR - senioriem, skolēniem, studentiem. Kontaktpersona: Aiga, tālr. 26858466. Vircavas muižas komplekss, Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads

17.00-17.45 Koncerts "Vasaras vakara mūzika" pils pagalmā, mūziķis Ervīns Ramiņš (bezmaksas). Kontaktpersona: Valija, tālr. 22043531. Zaļā (Zaļenieku) muiža, Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas novads

20.00 - Vēsturisko parku un dārzu dienas Vilces muižā - Ērika Upenieka koncerts (bezmaksas)​. Vilces muiža, Vilce, Vilces pag., Jelgavas novads

22.00 Summer Jam klubā Tonuss. Ieejas maksa 2,00 EUR. Klubs Tonuss, Uzvaras iela 12, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00 Skriešanas koptreniņš. Interesentiem jāpiesakās pa e-pastu aljoona@inbox.lv. Pasta sala, Jelgava

11.00 Sacensības burāšanā "Ja grib, tad var!". Lielupe Pils salas pusē, Jelgava

12.00 Veterānu čempionāts smaiļošanā un kanoe airēšanā. Pasta salas airēšanas bāze, Jelgava

12.00-19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. Ieejas maksa: 1 stunda – 1,50 EUR, 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam), 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam), slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

SVĒTDIENA, 5.JŪLIJS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: 2,00 EUR pieaugušajiem; 1,00 EUR skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

11.00-16.00 Vēsturisko parku un dārzu dienas Lielplatones muižā. 13.00 un 16.00 - ekskursijas muižas kungu mājā un parkā gida pavadībā un vešūzī – veļas mazgāšanas demonstrācijas vešerienes līdzdalībā. Dalības maksa: pieaugušajiem 3,50 EUR; senioriem, skolēniem, studentiem - 3,00 EUR. Kontaktpersona: Ingūna, tālr. 26611468. Alejas iela 7, Lielplatone Lielplatones pag., Jelgavas novads

12.00 Brančs "Ķiploku pasaulē". Dalības maksa: 18,00 EUR no personas, bērniem vecumā no 7 līdz 10 gadiem 9,00 EUR, bērniem līdz 7 gadu vecumam - bezmaksas. Reģistrācija obligāta rakstot vēstulē FB tīmekļa vietnē vai aizpildot veidlapu https://ej.uz/kiploku-brancs. "Annas", Uzvaras līdums, Olaines pag., Olaines novads

12.00-15.00 Vēsturisko parku un dārzu dienas Elejas muižas parkā un Tējas namiņā. 12.00 - Tematiska ekskursija. 12.30-15.00. Lolitas Duges vafeles un aukstais dzēriens ( par maksu). Dārza ogu degustācija (bez papildu maksas). 12.30- 15.00 - dabas spēles lieliem un maziem. Kontaktpersona: Kristīna Jankoviča-Zumente, gide, tālr. 26128853. Elejas muižas parks, Eleja, Elejas pag., Jelgavas novads

13.00-17.00 Vēsturisko parku un dārzu dienas Abgunstes muižā. Plkst. 13.00, 14,00, 15.00, 16.00 un 17.00. ekskursijas ar kafijas pauzi. Dalības maksa: 10,00 EUR no personas (samaksa uz vietas skaidrā naudā). Kontaktpersona: Asnāte, tālr. 29393131, info@abgunste.lv. Abgunste, Zaļenieku pag., Jelgavas novads

18.00-20.00 Koncerts-StāstuDziesmas. Piedalās aktieri Normunds Bērzs un Juris Hiršs. Ekskursijas pa muižu plkst. 17 un 20. Biļetes nopērkamas www.bezrindas.lv. Abgunstes muiža, Abgunste, Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.30 Laivu brauciens Misas upē posmā Dalbe – kazu ferma "Līcīši" – Ozolnieki. MISA: Dalbe – Līcīši – Ozolnieki. Līdz 9.30 ierašanās Dalbē pie Dzelzceļa tilta. https://goo.gl/maps/yLfSamYTcGMWsBYh9. Rīko Ozolaivas, info@ozolaivas.lv, tālr. 23202900. Dalbes dzelzceļa tilts, Dalbe, Cenu pag., Ozolnieku novads

11.00 Jelgavas junioru kausa izcīņa burāšanā. Lielupe Pils salas pusē, Jelgava

12.00-19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. Ieejas maksa: 1 stunda – 1,50 EUR, 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam), 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam), slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

PIRMDIENA, 6.JŪLIJS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: 2,00 EUR pieaugušajiem; 1,00 EUR skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.00-10.30 Atvērtā pludmales volejbola nodarbība jauniešiem (no 13–16 gadiem). Sīkāka informācija zvanot pa tālr. 29294524. Ozolnieku Sporta skolas volejbola laukums, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

10.30-12.00 Atvērtā pludmales volejbola nodarbība bērniem (no 7-12 gadiem). Sīkāka informācija zvanot pa tālr. 29294524. Ozolnieku Sporta skolas volejbola laukums, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

18.00-19.00 Veselības vingrošana. Dalība bez maksas. Aktivitāšu centrs "Dzirnieki", Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

18.00-19.00 Veselības vingrošana. Dalība bez maksas. Līvbērzes sporta halle, Līvbērze, Līvbērzes pag., Jelgavas novads

19.30-20.30 Nūjošanas treniņš Ozolniekos #2. Dalība un nūjas iepriekš jāpiesaka pa tālr. 29733112. Maksa par 8 treniņu nodarbībām 8,00 EUR. Ozolnieku Sporta Centrs, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts

OTRDIENA, 7.JŪLIJS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: 2,00 EUR pieaugušajiem; 1,00 EUR skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

7.00-8.00 Bezmaksas rīta koptreniņi. Treniņa ilgums – 1 h (iekļaujot peldi Ozolnieku ezerā). Līdzi jāņem vingrošanas paklājiņš, dzeramais ūdens slāpju remdēšanai, peldēšanai nepieciešamais apģērbs, dvielis. Pie Ozolnieku ezera, Ozolnieki, Ozolnieku novads

18.00 Ģimeņu airēšanas sacensības tūristu kanoe laivās. Pasta salas airēšanas bāze, Jelgava

18.00-19.00 Veselības vingrošana. Dalība bez maksas. Vircavas sporta halle, Beiku ceļš 5, Vircava, Vircavas pag., Jelgavas novads

18.00-19.00 Fitnesa nodarbība. Dalība bez maksas. Elejas vidusskolas aktu zāle, Meža prospekts 5, Eleja, Elejas pag., Jelgavas novads

18.30-19.30 Veselības vingrošana. Dalība bez maksas. Sporta zāle, Lielvircavas iela 4, Lielvircava, Platones pag., Jelgavas novads

19.30-20.30 Veselības vingrošana. Dalība bez maksas. Staļģenes sporta halle, Skolas iela 2, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

TREŠDIENA, 8.JŪLIJS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: 2,00 EUR pieaugušajiem; 1,00 EUR skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

17.00-18.00, 18.30-19.30 Veselības vingrošana. Dalība bez maksas. Kalnciema kultūras nams, Jelgavas iela 15, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas novads

17.30-18.30 Veselības vingrošana. Dalība bez maksas. Svētes sporta halle, Vilces iela 6, Svēte, Svētes pag., Jelgavas novads

18.30-19.30 Veselības vingrošana. Dalība bez maksas. Sesavas Tautas nams, Skolas iela 1, Sesava, Sesavas pag., Jelgavas novads

20.00-21.00 Fitnesa nodarbība. Dalība bez maksas. Līvbērzes sporta halle, Skolas iela 10, Līvbērze, Līvbērzes pag., Jelgavas novads

CETURTDIENA, 9.JŪLIJS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: 2,00 EUR pieaugušajiem; 1,00 EUR skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

7.00-8.00 Bezmaksas rīta koptreniņi. Treniņa ilgums – 1 h (iekļaujot peldi Ozolnieku ezerā). Līdzi jāņem vingrošanas paklājiņš, dzeramais ūdens slāpju remdēšanai, peldēšanai nepieciešamais apģērbs, dvielis. Pie Ozolnieku ezera, Ozolnieki, Ozolnieku novads

9.00-10.30 Atvērtā pludmales volejbola nodarbība jauniešiem (no 13–16 gadiem). Sīkāka informācija zvanot pa tālr. 29294524. Ozolnieku Sporta skolas volejbola laukums, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

10.30-12.00 Atvērtā pludmales volejbola nodarbība bērniem (no 7-12 gadiem). Sīkāka informācija zvanot pa tālr. 29294524. Ozolnieku Sporta skolas volejbola laukums, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

16.00 "Basta Floorball 2020" sacensības jauniešiem. Pagalma futbola sacensības jauniešiem no 13-25 gadu vecumam. Jelgavas 4. sākumskola, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 34, Jelgava

18.00-19.00 Fitnesa nodarbība. Dalība bez maksas. Sporta zāle, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas novads

18.00-19.00 Veselības vingrošana. Dalība bez maksas. Elejas vidusskolas aktu zāle, Meža prospekts 5, Eleja, Elejas pag., Jelgavas novads

18.00-19.00 Veselības vingrošana. Dalība bez maksas. Kultūras nams, Centra iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas novads

18.30-19.30 Veselības vingrošana. Dalība bez maksas. Sporta zāle, Lielvircavas iela 4, Lielvircava, Platones pag., Jelgavas novads

19.30-20.30 Nūjošanas treniņš Ozolniekos #3. Dalība un nūjas iepriekš jāpiesaka pa tālr. 29733112. Maksa par 8 treniņu nodarbībām 8,00 EUR. Ozolnieku Sporta Centrs, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts

PIEKTDIENA, 10.JŪLIJS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: 2,00 EUR pieaugušajiem; 1,00 EUR skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00-18.00 LVV 2020 "Vasara pusē!" (Latvijas Velo vasara). Vairāk informācijas pa tālr. 29 733 112 vai ekspedicija.info@inbox.lv. Rīgas iela 67, Jelgava

14.00-19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. Ieejas maksa: 1 stunda – 1,50 EUR, 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam), 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam), slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

18.00-19.00 Fitnesa nodarbība. Dalība bez maksas. Kalnciema vidusskolas sporta halle, Valgundes pag., , Valgunde, Jelgavas novads

18.00-19.00 Veselības vingrošana. Dalība bez maksas. Līvbērzes sporta halle, Līvbērze, Līvbērzes pag., Jelgavas novads

18.00-19.00 Veselības vingrošana. Dalība bez maksas. Sporta halle, Madaru iela 4, Vilce, Vilces pag., Jelgavas novads

SESTDIENA, 11.JŪLIJS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: 2,00 EUR pieaugušajiem; 1,00 EUR skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

10.00-17.00 Apciemo Elejas muižas parku un Tējas namiņu. Dalības maksa ekskursijai gida pavadībā pieaugušajiem 1,50 EUR, bērniem 1,00 EUR. Papildus informācija zvanot pa tālr. 26128853. Elejas muižas parks, Eleja, Elejas pag., Jelgavas novads

11.00 G.Tranas ekskursiju cikla "Vai pazīsti savu pilsētu?" ekskursija "Bīronu laiki Jelgavā". Pulcēšanās pie Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa plkst. 11. Dalība bezmaksas. Pils ieejas maksa 2,00 EUR pieaugušajiem, 1,00 EUR senioriem, bērniem. Ekskursijas ilgums ap 2h. Pieteikšanās obligāta pa tālr. 63005447. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

11.00-16.00 Apciemo ZS "Blūdži" viesmīlīgo Mālkalnu ģimeni. Dalība bez maksas, degustācijas pasākuma laikā būs maksas. Vēlams iepriekš pieteikties pa tālr. 27114820. "Blūdži", Sesavas pag., Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00 Skriešanas koptreniņš. Interesentiem jāpiesakās pa e-pastu aljoona@inbox.lv. Pasta sala, Jelgava

12.00-19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. Ieejas maksa: 1 stunda – 1,50 EUR, 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam), 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam), slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

SVĒTDIENA, 12.JŪLIJS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: 2,00 EUR pieaugušajiem; 1,00 EUR skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.30 -17.00 Laivu brauciens Misas upē posmā Dalbe – kazu ferma "Līcīši" – Ozolnieki. MISA: Dalbe – Līcīši – Ozolnieki. Līdz 9.30 ierašanās Dalbē pie Dzelzceļa tilta. https://goo.gl/maps/yLfSamYTcGMWsBYh9. Rīko Ozolaivas, info@ozolaivas.lv, tālr. 23202900. Dalbes dzelzceļa tilts, Dalbe, Cenu pag., Ozolnieku novads

12.00-19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. Ieejas maksa: 1 stunda – 1,50 EUR, 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam), 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam), slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

IZSTĀDES

No 1.jūlija Mākslinieka Ulda Zutera darbu izstāde. Lielvircavas kultūras nams, Platones pag., Jelgavas novads

Līdz 5.jūlijam Ligitas Caunes darbu izstāde "Atzīšanās mīlestībā". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 9.jūlijam Anitas Baltrūnas gleznu izstāde “TAS”. Bērvircavas Tautas Nams Un Bērvircavas bibliotēka, Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pagasts Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 12.jūlijam Izstāde “Zīmīte draugam”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 17.jūlijam Zemgales tautas tērpu izstāde. Skolas iela 2, Svēte, Svētes pag., Jelgavas novads

Līdz 20.jūlijam Starptautiskā foto izstāde "Pandēmijas laikā". Jelgavas Kultūras nams, 1.stāva galerija, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 29.jūlijam Zitas Vēveres izstāde "Mirklis. Gaisma. Es". Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, izstāžu zāle, 9.stāvs, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 31.jūlijam Elitas Šmēdiņas izstāde "Lellīšu stāstiņi". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 31.jūlijam Mākslas studijas " Mansards" audzēkņu darbu izstāde " Pandēmijas laika vizuālās izpausmes". Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrs, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 31.jūlijam Fotomākslinieka Jura Zēberga izstāde "Ziedi. Daba. Simfonija.". Vircavas pagasta bibliotēka, "Kamenes", Vircava, Vircavas pagasts

Līdz 31.jūlijam Tautas lietišķās mākslas studijas "Staļģene" (vadītāja Rita Sidraba) dalībnieču darbu izstāde "Magonīšu gultu klāju...". IKSC "Līdumi", Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

Līdz 31.jūlijam "Krīzes laika vientuļnieces": lasītāju sarūpēta teātra somiņu izstāde. Nākotnes bibliotēka, Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas novads

Līdz 31.jūlijam Fotomākslinieka Jura Zēberga izstāde "Ziedi. Daba. Simfonija." Vircavas pagasta bibliotēka, "Kamenes", Vircava, Vircavas pagasts

Līdz 31.jūlijam Jelgavas Tautas gleznošanas studijas izstāde "Vasara". Sesavas bibliotēka, Zemgales iela 11, Sesava, Sesavas pag., Jelgavas novads

Līdz 31.jūlijam Raimonda Līcīša gleznu izstāde "Gaišas skumjas". Vilces skola – 1, Vilce, Vilces pag., Jelgavas novads

Līdz 14.augustam Ulda Rogas izstāde Jelgavas jubilejai. Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

Līdz 29.augustam Ineses Kalv gleznu izstāde "Mazliet vasaras". Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100a, Jelgava

Līdz 31.augustam Aļonas Prokofjevas personālizstāde "Mirdzums". Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 31.augustam JRTC Izstāde "Lielā iela un Čakstes bulvāris laika ritējumā". Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, kāpņu telpa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 1.septembrim Puķu un dārzeņu sēklu bibliotēka. Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrs, Akadēmijas iela 26; Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Foto: no arhīva