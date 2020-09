Nedēļas pasākumi Jelgavā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (11.- 13. septembris)

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sagatavojis šīs nedēļas nogales pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIEKTDIENA, 11.SEPTEMBRIS

10.00–19.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

16.00 Dzejas dienu pasākums ar Rasmu Urtāni un Reini Galenieku. Ieeja – bez maksas. Lielplatones muiža, Alejas iela 7, Lielplatone, Lielplatones pag., Jelgavas novads

19.00 Koncerts "IV Vispārējiem Dziesmu un mūzikas svētkiem – 125". Ieejas maksa no 3,00 - 8,00 EUR (biļetes vēl pieejamas). Brīvdabas koncertzāle "Mītava", Jelgava

19.00 Grāmatas "Bet rītos saule aust" atvēršanas svētki kopā ar izlases līdzautori Ināru Ročāni. Ieeja – bez maksas. Sesavas Tautas nams, Skolas iela 1, Sesava, Sesavas pag., Jelgavas novads

19.00 Aspazijas literārās prēmijas pasniegšanas pasākums. Ieeja – bez maksas. Zaļenieku kultūras nams, Centra iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas novads

21.00 G. Ezernieks "Ūdenskrāsas" – attēlu projekcijas Driksas upē pie gājēju tilta (veltījums gleznotājam). Mītavas tilts, Jelgava

21.00–02.00 Kluba "Tonuss" dzimšanas diena ar DJ Gustavito. Ieejas maksa – 2,00 EUR. Klubs "Tonuss", Uzvaras iela 12, Jelgava

21.00–02.00 Koncerts Ozols // Yauda. Ieejas maksa - 6,00 EUR. Klubs "The Blow", Lielā iela 19a, Jelgava

22.00–23.00 Grupas "Kumosiņš" koncerts. Melno Cepurīšu Balerija, Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00–19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. 1 stunda – 1,50 EUR. 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam). 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

SESTDIENA, 12.SEPTEMBRIS

10.00–19.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

11.00 Aijas Feldmanes dimanta gleznu un 1400 zīmuļu izstādes atklāšana. Ieeja – bez maksas. Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100A, Jelgava

12.00 Vecpilsētas ielas svētki. Darbosies biedrības "Mans Tautastērps" radošā telts - māla svečturu, rotu darināšana, radošā darbnīca bērniem, radošā tērpu labošana (jāņem līdzi savs apģērbs, kuru varētu uzlabot ar kādu dekoratīvu elementu), divpusējo rakstaino cimdu meistarklase ar Ilzi Buividu (var ņemt līdzi savas adatas (5 zeķu adatas nr.2-2.5) un divu krāsu dziju). 12.00-13.00 Atvasaras receptes ar augiem ķermenim un veselība kopā ar Zāļusievu Līgu Reiteri. Būs apskatāma fotogrāfes Ilzes Strēles mini-izstāde ar fotogrāfijām topošajai grāmatai "Mans tautastērps pasaulē" un šo tautastērpu stāstiem. Būs iespēja iegādāties grāmatu "Mans tautastērps" un 2021. gada kalendāru par īpašo cenu. Vecpilsētas iela, Jelgava

15.00 Ekskursija ugunsdzēsības ekspozīcijā cikla "Septembrī ceļo ar ģimeni Jelgavā un apkārtnē" ietvaros. Ekskursijas sākums pie Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo garāžām. Obligāta pieteikšanās pa tālr. 29190710. Dalībnieku skaits ierobežots. Jelgavas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo, Dobeles iela 16, Jelgava

18.00 Dzejkoncerts "Grēcinieka lūgšana". J. Petera dzeju runās un izdziedās Liepājas teātra aktrise Sigita Pļaviņa kopā ar ģitāristu Māri Kupču. Ieejas maksa - 3,00 EUR. Vilces tautas nams, Tautas nama iela 4, Vilce, Vilces pag., Jelgavas novads

20.00 Koncerts "Republikas tūre 2020". Ieeja maksa: 10,00-15,00 EUR. Brīvdabas koncertzāle "Mītava", Jelgava

21.30–23.30 Grupas Süngehel (black, Igaunija) + Grunts koncerts. Melno Cepurīšu Balerija, Raiņa iela 26, Jelgava

22.00–23.00 Grupas "By The Way koncerts". Ieeja – bez maksas. "KrekluKrogs", Lielā iela 19a, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

8.00–19.00 Tehnikas un inovāciju festivāls "Mehatrons" sporta un atpūtas kompleksā "Rullītis". Ieeja – bez maksas. Sporta un atpūtas centrs "Rullītis", Aku ceļš 1, Jelgava

10.00 Jelgavas Sporta servisa centra kausa izcīņa krosmintonā. Sliktu laikapstākļu gadījumā sacensības notiks Jelgavas sporta hallē Mātera ielā 44a. Dalība – bez maksas. Sporta laukums, Mātera iela 44, Jelgava

12.00 Latvijas čempionāts airēšanā sprinta distancē. Ieeja – bez maksas. Lielupē, Pils salas pusē, Jelgava

12.00–19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. 1 stunda – 1,50 EUR. 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam). 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

14.15 Latvijas Bērnu un jaunatnes hokeja čempionāta spēle U-13 A grupā: "JLSS" – "Valmieras BSS". Ieeja – bez maksas. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

16.00 Latvijas Bērnu un jaunatnes hokeja čempionāta spēle U-13 B grupā: "JLSS 2" – "Daugavpils". Ieeja – bez maksas. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

17.45 Latvijas Bērnu un jaunatnes hokeja čempionāta spēle U-17 grupā: "JLSS" – "Daugavpils LSS". Ieeja – bez maksas. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

SVĒTDIENA, 13.SEPTEMBRIS

10.00–19.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

13.00 un 15.00 Ekskursijas vēsturisko spēkratu kolekcijā "AnRu motors". Obligāta pieteikšanās pa tālr. 63005447. Ieejas maksa par ziedojumiem. "AnRu motors", Garozas iela 15a, Jelgava

14.00 un 17.30 Abgunstes ēdamsvētki (Tēvu diena). Pēc mielošanās saimnieku vadīta ekskursija. Pieaugušiem viesiem dalības maksa 35,00 EUR, bērniem 17,00 EUR (7-12 gadi) un 10,00 EUR (3-6 gadi), pašiem mazākajiem - bez maksas. Par bērnu skaitu un vecumu lūgums noradīt sadaļā "papildus informācija" un norēķinu varēs veikt uz vietas. Informācija pa tālr. 29393131. Abgunstes muiža, Abgunste, Zaļenieku pag., Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.00–21.00 Tehnikas un inovāciju festivāls "Mehatrons" sporta un atpūtas kompleksā "Rullītis". Ieeja – bez maksas. Sporta un atpūtas centrs "Rullītis", Aku ceļš 1, Jelgava

12.00–19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. 1 stunda – 1,50 EUR. 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam). 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

13.45 Junioru attīstības hokeja līgas spēle: "Zemgale Juniors" – "Daugava". Ieeja – bez maksas. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

17.00 "Optibet" hokeja līgas spēle: HK "Zemgale/LLU" – HK "Mogo". Ieeja – bez maksas. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

IZSTĀDES

No 12. septembra līdz 7. novembrim Aijas Feldmanes dimanta gleznu un 1400 zīmuļu izstāde. Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100A, Jelgava

Līdz 9. septembrim Kūdras skulptūru izstāde. Līvbērzes kultūras nams, Jelgavas iela 17, Līvbērze, Līvbērzes pag., Jelgavas novads

Līdz 19. septembrim Izstāde "Baltijas ceļš - dokumentos, atmiņās, sirdīs". Sabiedrības integrācijas pārvaldes zāle, Skolotāju iela 8, Jelgava

Līdz 25. septembrim Initas Dzalbes personālizstāde "Lidojums". Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

Līdz 27. septembrim Lietišķās mākslas izstāde "Pinumi un puzuri". Jelgavas Kultūras nams, Kr. Barona iela 6, Jelgava

Līdz 30. septembrim Ritmas Zikmanes-Lagzdiņas gleznu izstāde "Klusā daba". Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, izstāžu zāle, 9.stāvs, Akadēmijas iela 1, Jelgava (maksas ieeja)

Līdz 30. septembrim Jelgavas Valsts ģimnāzijas 11. klases skolnieces Egijas Rozneres gleznu izstāde "Neatklātais". Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrs, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 30. septembrim Pūču figūriņu izstāde no Ilzes Beides (Lielplatone) kolekcijas. Bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis", Zemgales prospekts 7, Jelgava

Līdz 30. septembrim Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde "Pretējās pusēs – Latvijas karavīri Otrajā pasaules karā". Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 30. septembrim Izstāde "Dzejas dienas – mainīgās un nemainīgās" Jēkabnieku bibliotēka, Straumes iela 3, Jēkabnieki, Svētes pag., Jelgavas novads

Līdz 2. oktobrim Ceļotāja Ināra Brūvera kolekciju izstāde. Dzirnieku bibliotēka, Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pagasts

Līdz 4. oktobrim Ģederta Eliasa balvas darbu izstāde. Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 5. oktobrim Jelgavas Mākslinieku biedrības plenēra izstāde "Labi dzīvot Aizkalnē!". Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, Filozofu iela 3, Jelgava

Līdz 31. oktobrim Anitas Rupeikas grāmatu ilustrāciju izstāde. Bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis", Zemgales prospekts 7, Jelgava

Līdz 1. novembrim Mākslinieces Ilzes Emses-Grīnbergas izstāde "Iedomu brīvība". Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava.

