Nedēļas pasākumi Jelgavā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (17.- 23.augusts)

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sagatavojis nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIRMDIENA, 17.AUGUSTS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

16.00 Izstāde "Baltijas ceļš - dokumentos, atmiņās, sirdīs". Ieeja bez maksas. Sabiedrības integrācijas pārvaldes zāle, Skolotāju iela 8, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

6.45 Bezmaksas rīta koptreniņš novada iedzīvotājiem "Mosties dienai!". Treniņa ilgums – 1 h (iekļaujot peldi Ozolnieku ezerā). Līdzi jāņem vingrošanas paklājiņš, dzeramais ūdens slāpju remdēšanai, peldēšanai nepieciešamais apģērbs, dvielis. Pie Ozolnieku ezera, Ozolnieki, Ozolnieku novads.

9.00-10.30 Atvērtā pludmales volejbola nodarbība jauniešiem (no 13 – 16 gadiem). Sīkāka informācija zvanot pa tālr. 29294524. Ozolnieku Sporta skolas volejbola laukums, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

10.30-12.00 Atvērtā pludmales volejbola nodarbība jauniešiem (no 7 – 12 gadiem). Sīkāka informācija zvanot pa tālr. 29294524. Ozolnieku Sporta skolas volejbola laukums, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

19.00-20.00 Kardio/spēks treniņš. Dalība bez maksas. Pieteikšanās pa tālr. 29532699. Jelgavas pamatskola "Valdeka" – Attīstības centrs, Institūta iela 4, Jelgava

OTRDIENA, 18. AUGUSTS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

18.00 Praktiskās nodarbības roku locītavu sildošo aproču jeb mauču adīšanā projekta "Tradicionālās kultūras mantojuma vērtību saglabāšana un pārmantošana Jelgavas novadā" ietvaros. Nodarbībām lūgums pieteikties pa tālr. 20244887. Dalība bez maksas.Vilces pagasta amatu māja, Tautas nama iela 2 - 4, Vilce, Vilces pag., Jelgavas novads

21.30 Brīvdabas kino seansi: "Pilsēta pie upes" ("Piļsāta pi upis") (2020). Ieejas maksa – 3,00 EUR (Biļetes vēl pieejamas). Brīvdabas koncertzāle "Mītava", Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.30 Zemgales jaunatnes futbola čempionāts Attīstības grupā 2009. gadā dzimušajiem zēniem. Ieeja bez maksas. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

12.00 Latvijas jaunatnes futbola čempionāts U-15 Attīstības A grupā: "FS Jelgava/Jelgavas BJSS"– "Talsu NSS/FK Laidze". Ieeja bez maksas. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

18.00-20.00 Ģimeņu airēšanas sacensības tūristu kanoe laivās. Dalība bez maksas. Pasta salas airēšanas bāze, Jelgava

TREŠDIENA, 19. AUGUSTS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

11.00-13.00 Seminārs "Vēja enerģija Latvijā: potenciāls un realitāte". Piesakoties iepriekš, dalība seminārā ir bez maksas, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: bireassociation@gmail.com. Jelgavas iela 17, Līvbērze, Līvbērzes pag., Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

6.45 Bezmaksas rīta koptreniņš novada iedzīvotājiem "Mosties dienai!".Treniņa ilgums – 1 h (iekļaujot peldi Ozolnieku ezerā). Līdzi jāņem vingrošanas paklājiņš, dzeramais ūdens slāpju remdēšanai, peldēšanai nepieciešamais apģērbs, dvielis. Dalība bez maksas. Pie Ozolnieku ezera, Ozolnieki, Ozolnieku novads

6.45-7.30 Rīta vingrošana Raiņa parkā. Bezmaksas nodarbība. Pieteikšanās rakstot uz tālr. nr. 25612545. Raiņa parks, Jelgava

CETURTDIENA, 20. AUGUSTS

10.00 Jauno grāmatu diena. Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītava, Akadēmijas iela 26, Jelgava

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

19.00 Dagamba un Sinfonietta Riga. Ieejas maksa: 15,00 – 20,00 EUR (biļetes vēl pieejamas). Brīvdabas koncertzāle "Mītava", Pasta sala, Jelgava

21.30 Brīvdabas kinoteātris pie Ozolnieku ezera. Komēdija, piedzīvojumu filma "Simtgadnieks, kas izkāpa pa logu un pazuda". Ieeja bez maksas. Pie Ozolnieku ezera, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.00-10.30 Atvērtā pludmales volejbola nodarbība jauniešiem (no 13 līdz 16 gadiem). Sīkāka informācija zvanot pa tālr. 29294524. Ozolnieku Sporta skolas volejbola laukums, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

9.30 Zemgales jaunatnes futbola čempionāts Attīstības grupā 2011. gadā dzimušajiem zēniem. Ieeja bez maksas. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

10.30-12.00 Atvērtā pludmales volejbola nodarbība bērniem (no 7 līdz 12 gadiem). Sīkāka informācija zvanot pa tālr. 29294524. Ozolnieku Sporta skolas volejbola laukums, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

16.00 "Basta Floorball 2020" sacensības jauniešiem. Pagalma futbola sacensības jauniešiem no 7-25 gadu vecumam. Reģistrēšanās no plkst. 15. Dalība bez maksas. Jelgavas 4. sākumskola, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 34

19.20-20.00 Treniņš Gudrās kustības. Dalība bez maksas. Pietikšanās rakstot pa tālr. 29532699. Pils jeb Gubernatora saliņa, Jelgava

PIEKTDIENA, 21. AUGUSTS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

6.45 Bezmaksas rīta koptreniņš novada iedzīvotājiem "Mosties dienai!". Treniņa ilgums – 1 h (iekļaujot peldi Ozolnieku ezerā). Treniņa ilgums – 1 h (iekļaujot peldi Ozolnieku ezerā). Līdzi jāņem vingrošanas paklājiņš, dzeramais ūdens slāpju remdēšanai, peldēšanai nepieciešamais apģērbs, dvielis. Dalība bez maksas. Pie Ozolnieku ezera, Ozolnieki, Ozolnieku novads

14.00-19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. 1 stunda – 1,50 EUR. 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam). 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

17.00 Latvijas jaunatnes futbola čempionāts U-15 Attīstības A grupā: "FS Jelgava/Jelgavas BJSS" – AFA "Olaine". Ieeja bez maksas. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

21.00-02.00 "RU hits" vakars Lielajā zālē klubā "Tonuss". Ieejas maksa līdz 24.00 bez maksas. Galdiņu rezervācija pa tālr. 29900999. Klubs "Tonuss", Uzvaras iela 12, Jelgava

SESTDIENA, 22. AUGUSTS

08.00-17.00 "Atvērtās dienas laukos" - Zaļenieku kokaudzētavā. Hortenziju kolekcijas apskate, ekskursija pa dendrāriju. Ieeja bez maksas. Vairāk informācijas pa tālr. 29410756 (Imants). Kokaudzētavas iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas novads

09.00-20.00 "Atvērtās dienas laukos" - ZS "Gaidas". Augļkoku audzēšanas noslēpumi un degustācijas. Ieeja bez maksas. Obligāta iepriekšējā pieteikšanās pa tālr. 28663620 (Dace). "Gaidas", Vilces pag., Jelgavas novads

09.00-20.00 "Atvērtās dienas laukos" - Kokapstrādes darbnīcā "Amatnieki". Ekskursija bez maksas. Vairāk informācijas pa tālr. 26892959 (Gaļina). "Amatnieki", Sesavas pag., Jelgavas novads

10.00 Jauno grāmatu diena. Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100a, Jelgava

10.00-14.00 "Atvērtās dienas laukos" - Lauku mājā "Caunītes". Plkst. 10 austuvītes apskate. Plkst. 13 maizes degustācija. Plkst. 14 ekskursija pa saimniecību. Ieeja bez maksas, maksa par degustāciju – 2,00 EUR. Vairāk informācijas pa tālr. 26352395 (Santa). "Caunītes", Cenu pag., Ozolnieku novads.

10.00-15.00 Cūku pupu renesanse. "Atvērtās dienas laukos" - "Pupuchi" ražotnē. Dalība par maksu dažādām meistarklasēm. Kontaktinformācija, lai pieteiktos: Kristīne Ozoliņa, tālr. 26171549, e-pasts: kristine@pupuchi.lv. Pilna programma apskatāma šeit: https://www.facebook.com/events/322412415835202/. Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov.

10.00-16.00 "Atvērtās dienas laukos" - "Grantiņi"- Atpūtas kompleksā. Ieeja bez maksas. Vairāk informācijas pa tālr. 25713333 (Oksana). "Grantiņi 1", Svētes pag., Jelgavas novads

10.00-17.00 "Atvērtās dienas laukos" - kazkopības saimniecībā "Līcīši LTD". Ekskursija ar degustāciju. Ieejas maksa bērniem 2,00 EUR, pieaugušajiem – 3,00 EUR. Vairāk informācijas pa tālr. 29322860 (Līga). "Līcīši", Cenu pag., Ozolnieku novads

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

11.00-16.00 "Līču tirdziņš". Ieeja bez maksas. Pie restorāna "Zemnieka cienasts", Rīgas-Šauļu šosejas (A8) 43 km, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

11.00-16.00 "Atvērtās dienas laukos" - SIA "Zeltlejas" smiltsērkšķu saimniecībā. Ekskursija pa smiltsērkšķu dārzu plkst. 12 un 14. Ieeja bez maksas. Vairāk informācijas pa tālr. 28804504 (Ilze). "Zeltlejas", Platones pag., Jelgavas novads.

11.00-17.00 "Atvērtās dienas laukos" - "Tīreļu dzītuve" - "LV-Destilāti". Ekskursija pa ražotni. Dalība maksa – 4,00 EUR. Pieteikšanās pa tālr. 26544243 (Jolanta) vai 29461166 (Jānis). "Šinšilas", Tīreļi, Valgundes pag., Jelgavas novads

12.00-18.00 "Atvērtās dienas laukos" - Abras gardumi. Šokolādes konfekšu gatavošanas darbnīca – 2,00 EUR/pers., produktu degustācija – 2,00 EUR/pers. Vairāk informācijas pa tālr. 29412852 (Ilva). Meliorācijas iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

18.00 Koncerts "Muzikālā vasara". Ieejas maksa: 12,00 -18,00 EUR (Biļetes vēl pieejamas). Brīvdabas koncertzāle "Mītava", Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00-15.00 Jelgavas novada iedzīvotājiem bezmaksas veselības laivu brauciens. Dalība bez maksas, pēc iepriekšējas pieteikšanās. Kontaktinformācija: info@ozolaivas.lv, tālr. 23202900 vai pa tālr. 26761807 (Atis). Starts pie ainavu kraujas pie Cīruļu mājas, Salgales pag., Ozolnieku novads

10.00 Skriešanas koptreniņš. Interesentiem jāpiesakās pa e-pastu aljoona@inbox.lv. Pasta sala, Jelgava

11.00 Olimpiskā čempiona Jāņa Lūša piemiņas kausu izcīņa šķēpa mešanā. Skatītājiem ieeja – bez maksas. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

12.00-19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. 1 stunda – 1,50 EUR. 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam). 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

SVĒTDIENA, 23. AUGUSTS

08.00-17.00 "Atvērtās dienas laukos" - Zaļenieku kokaudzētavā. Hortenziju kolekcijas apskate, ekskursija pa dendrāriju. Ieeja bez maksas. Vairāk informācijas pa tālr. 29410756 (Imants). Kokaudzētavas iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas novads

09.00-20.00 "Atvērtās dienas laukos" - ZS "Gaidas". Augļkoku audzēšanas noslēpumi un degustācijas. Ieeja bez maksas. Obligāta iepriekšējā pieteikšanās pa tālr. 28663620 (Dace). "Gaidas", Vilces pag., Jelgavas novads

09.00-20.00 "Atvērtās dienas laukos" - Kokapstrādes darbnīcā "Amatnieki". Ekskursija bez maksas. Vairāk informācijas pa tālr. 26892959 (Gaļina). "Amatnieki", Sesavas pag., Jelgavas novads

10.00-16.00 "Atvērtās dienas laukos" - "Grantiņi"- Atpūtas kompleksā. Ieeja bez maksas. Vairāk informācijas pa tālr. 25713333 (Oksana). "Grantiņi 1", Svētes pag., Jelgavas novads

10.00-17.00 "Atvērtās dienas laukos" - kazkopības saimniecībā "Līcīši LTD". Ekskursija ar degustāciju. Ieejas maksa bērniem 2,00 EUR, pieaugušajiem – 3,00 EUR. Vairāk informācijas pa tālr. 29322860 (Līga). "Līcīši", Cenu pag., Ozolnieku novads

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

11.00-16.00 "Atvērtās dienas laukos" - SIA "Zeltlejas" smiltsērkšķu saimniecībā. Ekskursija pa smiltsērkšķu dārzu plkst. 12 un 14. Ieeja bez maksas. Vairāk informācijas pa tālr. 28804504 (Ilze). "Zeltlejas", Platones pag., Jelgavas novads.

11.00-17.00 "Atvērtās dienas laukos" - "Tīreļu dzītuve" - "LV-Destilāti". Ekskursija pa ražotni. Dalība maksa – 4,00 EUR. Pieteikšanās pa tālr. 26544243 (Jolanta) vai 29461166 (Jānis). "Šinšilas", Tīreļi, Valgundes pag., Jelgavas novads

12.00-15.00 Cūku pupu renesanse. "Atvērtās dienas laukos" - "Pupuchi" ražotnē. Dalība par maksu dažādām meistarklasēm. Kontaktinformācija, lai pieteiktos: Kristīne Ozoliņa, tālr. 26171549, e-pasts: kristine@pupuchi.lv. Pilna programma apskatāma šeit: https://www.facebook.com/events/322412415835202/. Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov.

12.00-18.00 "Atvērtās dienas laukos" - Abras gardumi. Šokolādes konfekšu gatavošanas darbnīca – 2,00 EUR/pers., produktu degustācija – 2,00 EUR/pers. Vairāk informācijas pa tālr. 29412852 (Ilva). Meliorācijas iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

15.00 Trio "Metamorfoze" koncerts. Ieeja bez maksas. Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

21.30 Brīvdabas kino seansi: "Pilsēta pie upes" ("Piļsāta pi upis") (2020). Ieejas maksa – 3,00 EUR (Biļetes vēl pieejamas). Brīvdabas koncertzāle "Mītava", Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00-19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. 1 stunda – 1,50 EUR. 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam). 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

13.00-17.00 Virves vilkšana (3 kungi), stiprinieki – lodes grūšana, pievilkšanās, svaru stieņa spiešana, bērnu stafetes (Līvbērzes sporta spēles). Informācija pa tālr. 28698225. Līvbērze, Līvbērzes pag., Jelgavas novads

16.00 Skrējienu seriāla "Ielūdz Ozolnieki" 4. kārta. Pieteikšanās sacensībām, informācija par dalības maksām un vecuma grupām šeit: skozolnieki.wordpress.com/ieludz-ozolnieki. Dalībnieku skaits ir ierobežots – max. 250 dalībnieki. Pie Veikala Elvi, Rīgas iela 42, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

IZSTĀDES

No 9. jūlija Maijas Bērziņas (Rīga) gleznu izstāde "Vasaras atspulgi. IKSC "Līdumi", Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

No 12. jūlija Fotogrāfiju izstāde "Āriju Prudentu pieminot". Zaļenieku kultūras nams, Centra iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas novads

No 12. jūlija Zāļu tēju izstāde "Veselība pie mājas sliekšņa". Zaļenieku bibliotēka, Centra iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas novads

Līdz 17. augustam Literatūras izstāde "Dvēseļu putenī". Latviešu rakstniekam A. Grīnam – 125. Ozolnieku novada centrālā bibliotēka, Rīgas iela 29, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

Līdz 19. augustam Ernesta Veilanda 135 gadu jubilejas izstāde. Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 23. augustam Ingrīdas Rutkas izstāde "Vērtību sintēze/Itālijas piezīmes". Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, Filozofu iela 3, Jelgava

Līdz 24. augustam fotoizstāde "Tapis Kalnciemā". Kalnciema bibliotēka, Jelgavas iela 15, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas novads

Līdz 26. augustam izstāde "Stikla skaņas". Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 28.augustam Jura Zēberga (AFIAP) fotogrāfiju izstāde "Jelgava. Bibliotēka. Mēs". Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrs, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 28. augustam Jelgavas mākslinieka Ulda Zutera darbu izstāde "Pa ceļam". Lielvircavas kultūras nams, Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pag., Jelgavas novads

Līdz 28.augustam Rīgas Centrālās bibliotēkas ceļojošā izstāde "100 grāmatas bērniem". Bērnu un jauniešu bibliotēkā "Zinītis", Zemgales prospekts 7, Jelgava

Līdz 29.augustam Ligitas Strazdiņas gleznu izstāde "Dažādi". Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 29.augustam Ineses Kalv gleznu izstāde "Mazliet vasaras". Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100a, Jelgava

Līdz 31.augustam Izstāde "Nameja gredzens": rakstniekam Aleksandram Grīnam - 125. Bramberģes bibliotēka, Upes iela 12, Zemgale, Glūdas pag., Jelgavas novads

Līdz 31. augustam Plaša novadpētniecības materiālu izstāde "Kolhozu laiki Ūziņos". Ūziņu bibliotēka, Ūziņi, Zaļenieku pag., Jelgavas novads

Līdz 31.augustam Aļonas Prokofjevas personālizstāde "Mirdzums". Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 31. augustam Jelgavas Tautas gleznošanas studijas izstāde "Vasara". Bērvircavas bibliotēka un Tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pag., Jelgavas novads

Līdz 31. augustam Daces Okolovskas gleznu izstāde "Nāc priecāties". Jelgavas iela 17, Līvbērze, Jelgavas novads

Līdz 31. augustam Izstāde ''Stikla skaņas''. Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 31. augustam Garozas gleznošanas studijas darbu izstāde. IKSC "Līdumi", Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

Līdz 31. augustam literatūras izstāde "Kosmosa ceļojumi, citplanētieši, mosntri un maģija". Amerikāņu rakstniekam Rejam Bredberijam 100. Ozolnieku novada centrālā bibliotēka, Rīgas iela 29, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

Līdz 1.septembrim Puķu un dārzeņu sēklu bibliotēka. Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrs, Akadēmijas iela 26, Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 19. septembrim Izstāde "Baltijas ceļš - dokumentos, atmiņās, sirdīs". Sabiedrības integrācijas pārvaldes zāle, Skolotāju iela 8, Jelgava

Līdz 27. septembrim Lietišķās mākslas izstāde "Pinumi un puzuri". Jelgavas Kultūras nams, Kr. Barona iela 6, Jelgava

Līdz 30. septembrim JRTC Izstāde "Lielā iela un Čakstes bulvāris laika ritējumā". Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, kāpņu telpa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 30. septembrim Ritmas Zikmanes-Lagzdiņas gleznu izstāde "Klusā daba". Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, izstāžu zāle, 9.stāvs, Akadēmijas iela 1, Jelgava (maksas ieeja)

