Nedēļas pasākumi Jelgavā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (18.- 20.septembris)

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sagatavojis šīs nedēļas nogales pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIEKTDIENA, 18.SEPTEMBRIS

16.00 Atjaunotās ekspozīcijas "Aizvēsture un viduslaiki Zemgalē" atklāšana. Ieeja–bez maksas. Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

19.00-20.15 Saulrieta meditācija. Meditācijā skanēs Madaras dziesmas, čells, balss, Ingas kokle, gongi, dziedošie trauki un vēl daudzi citi instrumenti! Dalības maksa - 20,00 EUR. Pieteikšanās pa e-pastu musicsinergy@gmail.com vai sūtot sms uz tālr. 20284471. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, 9.stāvs, Akadēmijas iela 1, Jelgava

19.00–23.00 "Mežs ienāk Jelgavā 2020". Vakara turpinājums ar grupu "Tirkizband men". Ieeja–bez maksas. Jelgava, Pasta sala

20.00 GACHO Jelgavas koncerts. Biļešu cena uz koncertu – 6,00 EUR. AKCIJA ar VIP kartēm & studentiem 5,00 EUR līdz plkst. 20.30. Klubs "Tonuss", Uzvaras iela 12, Jelgava

21.00–02.00 Hits only - Dj Rodion Gordin klubā "The Blow". Ieejas maksa – 3,00 EUR. Klubs "The Blow", Lielā iela 19a, Jelgava

22.00–23.30 Grupas NEKAD (hardcore punk)/A Farewell To Words(shoegaze/punk/blackmetal) koncerts. Ieejas maksa: 3,00 - 5,00 EUR. "Melno Cepurīšu Balerija", Raiņa iela 26, Jelgava

22.15–23.15 Nikolaja Puzikova koncerts piedaloties Gatim Mūrniekam. "KrekluKrogs", Lielā iela 19a, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00–19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. Ieejas maksa: 1 stunda – 1,50 EUR, 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam), 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

16.00 Latvijas čempionāts boksā jauniešiem un skolēniem. Skatītājiem ieeja – bez maksas, vietu skaits ierobežots. Jelgavas sporta nams, Raiņa iela 6, Jelgava

18.00–19.00 Bezmaksas fitnesa nodarbība. Sporta halle, "Kalnciema vidusskola", Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas novads

18.00–19.00 Bezmaksas fitnesa nodarbība. Sporta halle, Madaru iela 4, Vilce, Vilces pag., Jelgavas novads

SESTDIENA, 19.SEPTEMBRIS

10.00–16.00 Jauno grāmatu diena. Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100a, Jelgava

10.00–18.00 Ciemā Nākotnē sakopšanas talka. Dalībai pasākumā, lūdzu, aizpildi anketu (līdz 18. septembra plkst. 18.00): https://forms.gle/aPc81VanZfPZbeJZA. Jautājumu gadījumā sazinies ar organizatoriem: Ausma (29145081), Krišjānis (27838940). Dalība–bez maksas. Pie Glūdas pagasta pārvaldes ēkas, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas novads

10.00–19.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

11.00 Atvērtā ekskursija Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī gida pavadībā. Ieejas maksa tornī pieaugušajiem – 2,50 EUR, skolēniem, studentiem, pensionāriem – 1,00 EUR. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

12.00 Nodarbību cikla "Domā un dari zaļi" gaitā – dzintara balzamu gatavošanas meistarklase. Nodarbību vadīs meistare Daiga Brila. Dalības maksa – 9,50 EUR. Dalībnieku skaits ir ierobežots. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

13.00 Ekskursija Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 3,00 EUR, studentiem un pensionāriem – 2,00 EUR, bērniem un skolēniem – bez maksas. Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcija, Stacijas iela 3, Jelgava

14.00 Ekskursijas "Skats uz Jelgavu no muzeja torņa" un "Jelgava 19. gadsimtā". Biļešu cena: pieaugušajiem – 1,50 EUR, ar muzeja apskati – 4,00 EUR; skolēniem – 0,50 EUR, ar muzeja apskati – 1,00 EUR, Jelgavas pilsētas skolēniem – bez maksas. Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

14.00 Tikšanās un muzikālas blēņas programmā "Pūt un palaid!" kopā ar trombonistu, pūšamo instrumentu izgudrotāju Vairi Nartišu. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR, skolēniem – bezmaksas. IKSC "Līdumi", Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

19.00 Grupas "Jumprava" koncerts "Pa vējam". Biļetes cena 15,00 - 30,00 EUR (biļetes vēl pieejamas). Brīvdabas koncertzāle "Mītava", Pasta sala, Jelgava

20.00–23.45 Bačatas deju pasākums. Ieeja – bez maksas. "KrekluKrogs", Lielā iela 19a, Jelgava

21.00–02.00 World mashup night - Dj Arman Averu klubā "The Blow". Ieejas maksa 2,00 EUR, meitenēm – bezmaksas. Klubs "The Blow", Lielā iela 19a, Jelgava

22.00–23.00 Grupas "The Eternal Witness" koncerts. Ieejas maksa – 3,00 EUR. "Melno Cepurīšu Balerija", Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00 Zemgales jaunatnes futbola čempionāts attīstības grupā 2009. gadā dzimušajiem zēniem. Ieeja–bez maksas. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

10.00 Jelgavas pilsētas kausa izcīņa karatē. Ieeja–bez maksas. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava

10.00–11.00 Bezmaksas treniņš "Brīvdienu starteris". Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, sūtot SMS pa tālr. 27808138. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

11.00 Regbija turnīrs "Mītava Cup 2020" U-13 un U-15 vecuma grupām. Ieeja–bez maksas. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

12.00–16.00 Regate " Rudens vējš" 2020. Pie Jelgavas jahtkluba, Pilssalas iela 10, Jelgava

12.00–19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. Ieejas maksa: 1 stunda – 1,50 EUR, 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam), 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

12.00-23.00 Sezonas noslēgums Mastos. Trases cena VISAI dienai tikai 10,00 EUR. Dalība maksa sacensībās 5,00 EUR. Veikborda un aktīvās ūdens atpūtas parks "5 Masti", Ozolnieku ezers, Ozolnieki, Ozolnieku novads

SVĒTDIENA, 20.SEPTEMBRIS

10.00-16.00 Rudens svētku gadatirgus Jelgavā. Ieeja–bez maksas. Raiņa parks, Jelgava

10.00–19.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

17.00 Grupas "Carnival Youth" koncerts "Naivais ku-kū". Biļetes cena – 15.00 EUR (biļetes pieejamas). Brīvdabas koncertzāle "Mītava", Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00 Jelgavas NVO sporta spēles. Pieteikšanās līdz 17. septembrim. Dalība–bez maksas. Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

12.00–19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. Ieejas maksa: 1 stunda – 1,50 EUR, 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam), 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

14.00 Junioru attīstības hokeja līgas spēle: "Zemgale Juniors" – "Prizma/IHS". Ieeja–bez maksas. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

IZSTĀDES

No 12. septembra līdz 7. novembrim Aijas Feldmanes dimanta gleznu un 1400 zīmuļu izstāde. Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100A, Jelgava

Līdz 19. septembrim Izstāde "Baltijas ceļš - dokumentos, atmiņās, sirdīs". Sabiedrības integrācijas pārvaldes zāle, Skolotāju iela 8, Jelgava

Līdz 25. septembrim Initas Dzalbes personālizstāde "Lidojums". Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

Līdz 27. septembrim Lietišķās mākslas izstāde "Pinumi un puzuri". Jelgavas Kultūras nams, Kr. Barona iela 6, Jelgava

Līdz 30. septembrim Ritmas Zikmanes-Lagzdiņas gleznu izstāde "Klusā daba". Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, izstāžu zāle, 9.stāvs, Akadēmijas iela 1, Jelgava (maksas ieeja)

Līdz 30. septembrim JRTC Izstāde "Lielā iela un Čakstes bulvāris laika ritējumā". Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, kāpņu telpa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 30. septembrim Jelgavas Valsts ģimnāzijas 11. klases skolnieces Egijas Rozneres gleznu izstāde "Neatklātais". Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrs, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 30. septembrim Pūču figūriņu izstāde no Ilzes Beides (Lielplatone) kolekcijas. Bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis", Zemgales prospekts 7, Jelgava

Līdz 30. septembrim Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde "Pretējās pusēs – Latvijas karavīri Otrajā pasaules karā". Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 30. septembrim Izstāde "Lellīšu stāsti". Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 30.septembrim Literatūras izstāde "Viss pāriet dzīvē, viss paliek mūžībā." Rainim – 155. Ozolnieku novada Centrālā bibliotēka, Rīgas iela 29, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

Līdz 30. septembrim Izstāde "Dzejas dienas – mainīgās un nemainīgās" Jēkabnieku bibliotēka, Straumes iela 3, Jēkabnieki, Svētes pag., Jelgavas novads

Līdz 30. septembrim Sarmītes Helvigas un Aijas Feldmanes kopizstāde "Pērļu mirdzums gleznās". Pakalpojumu centrs "Eži", Garoza, Salgales pag., Ozolnieku novads

Līdz 30. septembrim Mākslinieka Alda Feldmaņa karikatūru izstāde. Pakalpojumu centrs "Eži", Garoza, Salgales pag., Ozolnieku novads

Līdz 2. oktobrim Ceļotāja Ināra Brūvera kolekciju izstāde. Dzirnieku bibliotēka, Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pagasts

Līdz 4. oktobrim Konkursa "Ģederta Eliasa balva par lauku tēmas atspoguļojumu Latvijas glezniecībā" darbu izstāde. Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 5. oktobrim Jelgavas Mākslinieku biedrības plenēra izstāde "Labi dzīvot Aizkalnē!". Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, Filozofu iela 3, Jelgava

Līdz 9. oktobrim Gleznotāja Māra Dzelzkalna darbu izstāde. Lielvircavas kultūras nams, Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pag., Jelgavas novads

Līdz 31. oktobrim Anitas Rupeikas grāmatu ilustrāciju izstāde. Bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis", Zemgales prospekts 7, Jelgava

Līdz 1. novembrim Mākslinieces Ilzes Emses-Grīnbergas izstāde "Iedomu brīvība". Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

