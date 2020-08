Nedēļas pasākumi Jelgavā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (2. – 9. augusts)

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sagatavojis šīs nedēļas nogales un nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

SVĒTDIENA, 2.AUGUSTS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.30-16.30 Laivu brauciens Misas upē posmā Dalbe – kazu ferma "Līcīši" – Ozolnieki. MISA: Dalbe – Līcīši – Ozolnieki. Līdz 9.30 ierašanās Dalbē pie Dzelzceļa tilta. https://goo.gl/maps/yLfSamYTcGMWsBYh9. Dalības maksa – 30,00/laiva – 40,00/laiva. Rīko Ozolaivas, info@ozolaivas.lv, tālr. 23202900. Dalbes dzelzceļa tilts, Dalbe, Cenu pag., Ozolnieku novads

11.00 Jelgavas atklātais čempionāts BMX. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

12.00-19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. 1 stunda – 1,50 EUR. 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam). 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

13.00-17.00 Līvbērzes sporta spēles - Futbols, šautriņu mešana. Informācija pa tālr. 28698225. Līvbērze, Līvbērzes pag., Jelgavas novads

20.35-22.45 "NAKTS Jelgavā" - laivu brauciens. Dalības maksa 20,00 EUR /laiva – 30,00 EUR/laiva. Rīko Ozolaivas, info@ozolaivas.lv, tālr. 23202900. No Tējas namiņa "Silva", Pilssalas iela 2a, Jelgava

PIRMDIENA, 3.AUGUSTS

10.00-14.00 Donoru diena Jelgavas novada pašvaldībā. Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

12.00 Bezmaksas nodarbība par drošību uz ūdens 8–14 gadus veciem bērniem. Interesentiem iepriekš jāpiesakās pa tālruni 27827188. Lielupes labā krasta pludmale, Krasta iela 9, Jelgava

14.00 Radošā atpūtas stunda "Augusts augustā" bērniem vecumā no 5 līdz 12 gadiem. Kalnciema kultūras nams, Jelgavas iela 15, Kalnciema pag., Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.00-10.30 Atvērtā pludmales volejbola nodarbība jauniešiem (no 13–16 gadiem). Sīkāka informācija zvanot pa tālr. 29294524. Ozolnieku Sporta skolas volejbola laukums, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

10.30-12.00 Atvērtā pludmales volejbola nodarbība bērniem (no 7-12 gadiem). Sīkāka informācija zvanot pa tālr. 29294524. Ozolnieku Sporta skolas volejbola laukums, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

18.00 Futbola virslīgas spēle: FK "Jelgava" – FK "Metta". Ieejas maksa – 3,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam un invalīdiem ieeja – bez maksas. Spēli klātienē drīkst apmeklēt ne vairāk kā 250 skatītāju. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

19.00-20.00 Kardio/spēks treniņš. Dalība bez maksas. Pietikšanās pa tālr. 29532699. Jelgavas pamatskola "Valdeka" – Attīstības centrs, Institūta iela 4, Jelgava

OTRDIENA, 4.AUGUSTS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

11.00 Latvijas jaunatnes futbola čempionāts 2007. – 2008. gadā dzimušo zēnu grupā: "FS Jelgava/Jelgavas BJSS" – "Jūrmala". Ieeja bez maksas. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

18.00 Ģimeņu airēšanas sacensības tūristu kanoe laivās. Dalībnieki var ierasties laikā no pulksten 18 līdz 20 bez iepriekšējas pieteikšanās. Pasta salas airēšanas bāze, Jelgava

19.30-22.30 Saulrieta pārgājiens ar purva kurpēm #12. Dalības maksa pārgājienā: 20,00 EUR; 10,00 EUR (<17.g.v.). Rīko purvubrideji.lv, pieteikties: info@purvubrideji.lv. Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālr. 20120101. Stāvlaukums Krāču kalnos, Valgundes pag., Jelgavas novads

TREŠDIENA, 5.AUGUSTS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 Orientēšanās sacensības "Izzini RAF industriālos noslēpumus!". Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: linda.vovere@dome.jelgava.lv vai zvanīt pa tālr. 29433212. RAF mikrorajons, Jelgava

14.30-15.30 Gaisa joga bērniem (no 13-15 gadiem). Dalība bez maksas. Pieteikšanās zvanot pa tālr. 27795685. Deju studija "Cukurfabrika", Cukura iela 22, Jelgava

16.00-17.00 Gaisa joga bērniem (no 10-12 gadiem). Dalība bez maksas. Pieteikšanās zvanot pa tālr. 27795685. Deju studija "Cukurfabrika", Cukura iela 22, Jelgava

17.30-18.30 Gaisa joga bērniem (no 7-9 gadiem). Dalība bez maksas. Pietiekšanās zvanot pa tālr. 27795685. Deju studija "Cukurfabrika", Cukura iela 22, Jelgava

18.00-21.00 Bezmaksas 1. līmeņa "Cigun" nodarbība. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta! Sūti SMS ar tekstu: Cigun, vārds, uzvārds uz tālr. 28208108. Pie Ozolnieku vidusskolas, (no Alejas ielas puses), Jelgavas 35, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

19.30-22.30 Saulrieta pārgājiens ar purva kurpēm #13. Dalības maksa pārgājienā: 20,00 EUR; 10,00 EUR (<17.g.v.). Rīko purvubrideji.lv, pieteikties: info@purvubrideji.lv. Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālr. 20120101. Stāvlaukums Krāču kalnos, Valgundes pag., Jelgavas novads

CETURTDIENA, 6.AUGUSTS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

16.00 Jura Zēberga (AFIAP) fotogrāfiju izstādes "Jelgava. Bibliotēka. Mēs" atklāšana kopā ar autoru. Ieeja bez maksas. Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrs, Akadēmijas iela 26, Jelgava

17.30 Modeļu studija – pašizaugsmes skola bērniem. Informācija – pa tālruni 27234231. Bērvircavas tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pag., Jelgavas novads

19.00 Brīvdabas koncertcikls "uz Tu"/ Aija Andrejeva un Jānis Aišpurs. Ieejas maksa: 15,00 EUR. Biļetes vēl pieejamas. Brīvdabas koncertzāle "Mītava", Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.00-10.30 Atvērtā pludmales volejbola nodarbība jauniešiem (no 13-16 gadiem). Sīkāka informācija zvanot pa tālr. 29294524. Ozolnieku Sporta skolas volejbola laukums, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

10.30-12.00 Atvērtā pludmales volejbola nodarbība bērniem (no 7-12 gadiem). Sīkāka informācija zvanot pa tālr. 29294524. Ozolnieku Sporta skolas volejbola laukums, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

16.00 "Basta Floorball 2020" sacensības jauniešiem. Pagalma florbola sacensības jauniešiem no 7-25 gadu vecumam. Reģistrēšanās no plkst. 15. Dalība bez maksas. Jelgavas 4. sākumskola, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 34

19.20-20.00 Treniņš Gudrās kustības. Dalība bez maksas. Pietikšanās rakstot pa tālr. 29532699. Pils jeb Gubernatora saliņa, Jelgava

19.30-22.30 Saulrieta pārgājiens ar purva kurpēm #14. Dalības maksa pārgājienā: 20,00 EUR; 10,00 EUR (<17.g.v.). Rīko purvubrideji.lv, pieteikties: info@purvubrideji.lv. Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālr. 20120101. Stāvlaukums Krāču kalnos, Valgundes pag., Jelgavas novads

PIEKTDIENA, 7.AUGUSTS

7.05 Elejas pagasta senioru ekskursija uz Kurzemi. Aicina pieteikties pagasta pārvaldē. Informācija pa tālruni 26547117. Eleja, Elejas pag., Jelgavas novads

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

12.00 un 13.00 Bezmaksas nodarbība par drošību uz ūdens 8–17 gadus veciem bērniem. Interesentiem iepriekš jāpiesakās pa tālruni 27827188. Lielupes labā krasta pludmale, Krasta iela 9, Jelgava

19.00 Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra muzikāli poētiska izrāde "Lūk, istaba šī…". Ieejas maksa – 15,00 EUR. (Biļetes vēl pieejamas). Brīvdabas koncertzāle "Mītava", Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00-19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. 1 stunda – 1,50 EUR. 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam). 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

20.00 FK Jelgava - Riga FC. Ieejas maksa – 3,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam un invalīdiem ieeja – bez maksas. Spēli klātienē drīkst apmeklēt ne vairāk kā 250 skatītāju. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

SESTDIENA, 8.AUGUSTS

7.20 Vilces pagasta senioru ekskursija uz Kurzemi. Pieteikties Br. Bergai pa tālr. 29377668. Vilce, Vilces pag., Jelgavas novads

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

10.00-18.00 ZELT Smiltsērkšķu dārza svētki. 10.30 Svētku atklāšana. 13.30 Kārļa Kazāka muzikāls pārsteigums. 16.00 saruna un ekskursija ar ZELT saimniekiem. Dalība bez maksas. Plašāk: www.facebook.com/ZELTBIO/. ZELT Smiltsērkšķu dārzs, "Zeltlejas", Platones pag., Jelgavas novads

11.00-16.00 Apciemo biškopības saimniecību "Līgas medus". Plkst. 13 ekskursija. Dalība bez maksas, maksa par degustāciju pieaugušajiem – 2,00 EUR. Pieteikšanās pa tālr. 26189710. Plašāk: www.visit.jelgava.lv. "Mucenieki", Vircavas pag., Jelgavas novads

11.00-14.00 Apciemo Staļģenes muižu. Ekskursijas dalības maksa pieaugušajiem ir 1,50 EUR, skolēniem - 1,00 EUR, ādas apstrādes meistarklases maksa pieaugušajiem ir 1,50 EUR, skolēniem - 1,00 EUR. Pieteikšanās pa tālr. 26383129. Plašāk: www.visit.jelgava.lv. Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

18.00 Vēsturisko ērģeļu svētki Latvijā - Sesavas luterāņu baznīcā koncerts "Lai Dievu visi teic". Ieejas maksa – par ziedojumiem. Sesavas luterāņu baznīca, "Baznīca", Elejas pag., Jelgavas novads

22.00 Brīvdabas kino seansi: "Prāta Vētra: Starp krastiem" (2015). Ieejas maksa 3,00 EUR (biļetes vēl pieejamas). Brīvdabas koncertzāle "Mītava", Pasta sala, Jelgava

22.00-23.00 Reinis Jaunais (akustisks koncerts) Melno cepurīšu Balerijā. Ieejas maksa - 3,00 – 5,00 EUR. Melno cepurīšu Balerija, Raiņa iela 28, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.00-16.00 Patria Mud Run Ozolniekos. Informācija un biļetes: www.patriarace.com. Starts pie Ozolnieku vidusskolas. Ozolnieku vidusskola, Jelgavas 35, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

10.00 Skriešanas koptreniņš. Interesentiem jāpiesakās pa e-pastu aljoona@inbox.lv. Pasta sala, Jelgava

12.00 Jelgavas jahtkluba regate "Kalnciema kauss – NIMFA Kauss". Lielupes posms no Jelgavas jahtkluba līdz Kalnciemam

12.00-19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. 1 stunda – 1,50 EUR. 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam). 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

12.15 Jelgavas pilsētas atklātais pludmales volejbola turnīrs. Pieteikšanās: iesūtot dienu pirms turnīra līdz plkst. 23.59 pa e-pastu vkbiolars@gmail.com. Pasta sala, Jelgava

13.00 SMScredit.lv BMX čempionāta 3. posms. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

15.00 Latvijas čempionāts vieglatlētikā pieaugušajiem un U-23 grupai. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

SVĒTDIENA, 9.AUGUSTS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

16.00 Vēsturisko ērģeļu svētki Latvijā – Kalnciema – Klīves luterāņu baznīcā koncerts "Laudate Dominum". Ieejas maksa – par ziedojumiem. Kalnciema - Klīves baznīca, Valgundes pag., Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

11.00 Latvijas čempionāts vieglatlētikā pieaugušajiem un U-23 grupai. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

12.00 Jelgavas jahtkluba regate "Kalnciema kauss – NIMFA Kauss". Lielupes posms no Jelgavas jahtkluba līdz Kalnciemam

12.00-19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. 1 stunda – 1,50 EUR. 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam). 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

13.00-17.00 Līvbērzes sporta spēles - Pludmales volejbols un Disku golfs. Informācija pa tālr. 28698225. Līvbērze, Līvbērzes pag., Jelgavas novads

18.00 Latvijas sieviešu futbola 1. līgas 2. kārtas spēle: FK "Jelgava" – FB "Iecava". Ieeja bez maksas. FK "Jelgava" bāze, Kārklu iela 6, Jelgava

IZSTĀDES

No 9. jūlija Maijas Bērziņas (Rīga) gleznu izstāde "Vasaras atspulgi. IKSC "Līdumi", Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

No 18.jūlija Evitas Mīļas personālizstāde ,,Vidusjūras Iedvesma". Restorāns-bārs "PUTNU DĀRZS", Lielā iela 6, Jelgava

No 20. jūlija Plaša novadpētniecības materiālu izstāde "Kolhozu laiki Ūziņos". Ūziņu bibliotēka, Ūziņi, Zaļenieku pag., Jelgavas novads

No 30.jūlija līdz 30.septembrim Ritmas Zikmanes-Lagzdiņas gleznu izstādes "Klusā daba" atklāšana. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, izstāžu zāle, 9.stāvs, Akadēmijas iela 1, Jelgava

No 30.jūlija līdz 30.augustam Kristiana Jāņa un Amandas Elīzas Valentinoviču gleznu un zīmējumu izstāde. Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pag., Jelgavas novads

No 1.augusta līdz 28.augustam Jura Zēberga (AFIAP) fotogrāfiju izstāde "Jelgava. Bibliotēka. Mēs". Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrs, Akadēmijas iela 26, Jelgava

No 1.augusta līdz 29.augustam Ligitas Strazdiņas gleznu izstāde "Dažādi". Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

No 1.augusta līdz 31.augustam Izstāde "Nameja gredzens": rakstniekam Aleksandram Grīnam - 125. Bramberģes bibliotēka, Upes iela 12, Zemgale, Glūdas pag., Jelgavas novads

Līdz 2.augustam Evitas Mīļas personālizstāde "Vidusjūras Iedvesma". Restorāns-bārs "PUTNU DĀRZS", Lielā iela 6, Jelgava

Līdz 9. augustam Kūdras skulptūru izstāde. Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pag., Jelgavas novads

Līdz 14. augustam Ulda Rogas izstāde Jelgavas jubilejai. Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

Līdz 16. augustam Ernesta Veilanda 135 gadu jubilejas izstāde. Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 16.augustam Marinas Veilandes tēlniecības izstāde. Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 23. augustam Ingrīdas Rutkas izstāde "Vērtību sintēze/Itālijas piezīmes". Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, Filozofu iela 3, Jelgava

Līdz 28.augustam Rīgas Centrālās bibliotēkas ceļojošā izstāde "100 grāmatas bērniem". Bērnu un jauniešu bibliotēkā "Zinītis", Zemgales prospekts 7, Jelgava

Līdz 29.augustam Ineses Kalv gleznu izstāde "Mazliet vasaras". Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100a, Jelgava

Līdz 31.augustam Aļonas Prokofjevas personālizstāde "Mirdzums". Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 31.augustam JRTC Izstāde "Lielā iela un Čakstes bulvāris laika ritējumā". Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, kāpņu telpa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 31. augustam Daces Okolovskas gleznu izstāde "Nāc prie-cāties". Jelgavas iela 17, Līvbērze, Jelgavas novads

Līdz 1.septembrim Puķu un dārzeņu sēklu bibliotēka. Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrs, Akadēmijas iela 26; Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 27. septembrim Lietišķās mākslas izstāde "Pinumi un puzuri". Jelgavas Kultūras nams, Kr. Barona iela 6, Jelgava

