Nedēļas pasākumi Jelgavā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (24.- 30.augusts)

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sagatavojis nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIRMDIENA, 24.AUGUSTS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

6.45 Bezmaksas rīta koptreniņš novada iedzīvotājiem "Mosties dienai!". Treniņa ilgums – 1 h (iekļaujot peldi Ozolnieku ezerā). Līdzi jāņem vingrošanas paklājiņš, dzeramais ūdens slāpju remdēšanai, peldēšanai nepieciešamais apģērbs, dvielis. Dalība bez maksas. Pie Ozolnieku ezera, Ozolnieki, Ozolnieku novads

19.00 Futbola virslīgas dublieru čempionāts: FK "Jelgava-2" – "Riga FC-2". Ieeja bez maksas. FK "Jelgava" bāze, Kārklu iela 6, Jelgava

19.00-20.00 Kardio/spēks treniņš. Dalība bez maksas. Pieteikšanās pa tālr. 29532699. Jelgavas pamatskola "Valdeka" – Attīstības centrs, Institūta iela 4, Jelgava

OTRDIENA, 25.AUGUSTS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

18.00 Praktiskās nodarbības roku locītavu sildošo aproču jeb mauču adīšanā projekta "Tradicionālās kultūras mantojuma vērtību saglabāšana un pārmantošana Jelgavas novadā" ietvaros. Nodarbībām lūgums pieteikties pa tālr. 20244887. Dalība bez maksas. Vilces pagasta amatu māja, Tautas nama iela 2 - 4, Vilce, Vilces pag., Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.30 Zemgales jaunatnes futbola čempionāts Attīstības grupā 2008. gadā dzimušajiem zēniem. Ieeja - bez maksas. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

TREŠDIENA, 26.AUGUSTS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

10.00-17.00 Jauno grāmatu diena. Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

6.45-7.30 Rīta vingrošana Raiņa parkā. Bezmaksas nodarbība. Pieteikšanās rakstot uz tālr. nr. 25612545. Raiņa parks, Jelgava

6.45 Bezmaksas rīta koptreniņš novada iedzīvotājiem "Mosties dienai!". Treniņa ilgums – 1 h (iekļaujot peldi Ozolnieku ezerā). Līdzi jāņem vingrošanas paklājiņš, dzeramais ūdens slāpju remdēšanai, peldēšanai nepieciešamais apģērbs, dvielis. Dalība bez maksas. Pie Ozolnieku ezera, Ozolnieki, Ozolnieku novads

17.30 Baltijas kausa izcīņa futbolā U-17 grupā: Latvija – Igaunija. Ieeja - bez maksas. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

CETURTDIENA, 27.AUGUSTS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

18.00 Kubas mūziķu apvienības "Habana Tradicional" koncerts. Ieejas maksa no 8,00 - 10,00 EUR (Biļetes vēl pieejmas). Brīvdabas koncertzāle "Mītava", Pasta sala, Jelgava

20.00 Sonoras Vaices koncerts Jelgavas pilī. Ieejas maksa: 25,00 -50,00 EUR (Biļetes pieejamas vairumā no 30,00 EUR). Jelgavas pils, Lielā iela 2, Jelgava

VISU DIENU Aizmāršīgo lasītāju diena visās Jelgavas pilsētas bibliotēkās. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

16.00-19.00 Jelgavas novada orientēšanās čempionāts. Norisināsies Valgundes klostera apkārtnē. Pieteikumu sūtīt uz e-pastu gerda.sirma@jelgavasnovads.lv. Valgundes klosteris (marķējums no pagrieziena uz "Gošivu"), Valgundes pag., Jelgavas novads

19.20-20.00 Treniņš Gudrās kustības. Dalība bez maksas. Pietikšanās rakstot pa tālr. 29532699. Pils jeb Gubernatora saliņa, Jelgava

PIEKTDIENA, 28.AUGUSTS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

14.00 Initas Dzalbes personālizstādes "Lidojums" atklāšana. Ieeja - bez maksas. Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

18.00 Jauniešu kora " Balsis" koncerts Salgales jaunajā baznīcā. Ieeja - bez maksas. Salgales ev.lut. baznīca, Emburga, Salgales pag., Ozolnieku novads

19.00 Vircavas amatierteātra "Bīne" izrāde: R.Žeina "Ielej kaķītim pienu". Ieeja – bez maksas. Vircavas Tautas nams, Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pag., Jelgavas novads

22.00 Dani Ryan (Synth-rock, LV) koncerts. Ieejas maksa 5,00 EUR. Melno cepurīšu balerija, Raiņa iela 28, Jelgava

AKTĪVĀS APTŪTAS PASĀKUMI

6.45 Bezmaksas rīta koptreniņš novada iedzīvotājiem "Mosties dienai!". Treniņa ilgums – 1 h (iekļaujot peldi Ozolnieku ezerā). Līdzi jāņem vingrošanas paklājiņš, dzeramais ūdens slāpju remdēšanai, peldēšanai nepieciešamais apģērbs, dvielis. Dalība bez maksas. Pie Ozolnieku ezera, Ozolnieki, Ozolnieku novads

10.00 Latvijas jaunatnes futbola čempionāts U-15 Attīstības A grupā: "FS Jelgava/Jelgavas BJSS" – "Bauskas BJSS/FK Iecava". Ieeja - bez maksas. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

12.00 Badmintona turnīrs "Yonex Latvia international 2020". Ieeja – bez maksas. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

14.00-19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. 1 stunda – 1,50 EUR. 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam). 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

17.00 Baltijas kausa izcīņa futbolā U-17 grupā: Igaunija – Latvija. Ieeja bez maksas. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

19.00 Nakts strītbola turnīrs 3x3 vīriešu grupā (2004. gadā dzimušie un vecāki). Pieteikšanās pirms sacensībām vai pa e-pastu: raimonds.elpe@gmail.com. Ozolnieku sporta skolas stadions, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

SESTDIENA, 29.AUGUSTS

9.00-16.00 20. Vispārējie Piena, maizes un medus svētki. Svētku gadatirgus Hercoga Jēkaba laukumā, dažādas aktivitātes un konkursi. Ieeja - bez maksas. Hercoga Jēkaba laukums, Jelgava

9.00-16.00 Latvijas novadu Siera diena. Siera dižtirgus un dažādas radošas un muzikālas aktivitātes, spēkavīra M. Juzupa paraugdemonstrējumi. Ieeja – bez maksas. Skvērā aiz Kultūras nama, Kr. Barona iela 6, Jelgava

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

10.00-14.30 Māsas Legzdiņas un grupas Kolibri koncerts. Ieeja - bez maksas. Hercoga Jēkaba laukums, Jelgava

10.00-18.00 "Svētku gadatirgus" Raiņa parkā. Amatnieku un mājražotāju darinājumi. Ieeja - bez maksas. Raiņa parks, Jelgava

11.00-17.00 Jelgavas reģionālā tūrisma centra svētku aktivitāte - "Piedalies izklaidējošā tūrisma aktivitātē, atzīmējot 20. Vispārējos Latvijas Piena, maizes un medus svētkus Jelgavā!". Dalība bez maksas. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

12.00 Jauniešu kora " Balsis" koncerts Staļģenes muižas parkā. Ieeja - bez maksas. Staļģenes muižas parks, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

15.00 Pianistes Diānas Zandbergas koncerts "Veltījums Friderika Šopēna 210. jubilejai". Ieeja - bez maksas. Vairāk informācijas www.dianazandberga.com. Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

17.00 Jauniešu kora " Balsis" koncerts Jāņa Čakstes mājā. Ieeja - bez maksas. "Auči", Salgales pag., Ozolnieku novads

17.00-24.00 18. "Baltais" Piena paku laivu regates laureātu apbalvošana un koncerts. Koncertā piedalās grupas "Mākoņstūmēji", "Riga Reggae", "Pirmais kurss". Ieeja - bez maksas. Brīvdabas koncertzāle "Mītava", Pasta sala, Jelgava

20.00 Starptautiskā sikspārņu nakts Elejas muižas parkā. Plkst. 20.00 izglītojoša prezentācija; Plkst. 21.00 sikspārņu meklēšana. Obligāta pieteikšanās pa tālr. 26128853. Dalības maksa pieaugušajiem 1,50 EUR, skolēniem, studentiem un pensionāriem – 1,00 EUR. Elejas muižas parks, Eleja, Elejas pag., Jelgavas novads

21.00 Jauniešu kora " Balsis" koncerts pie Teteles pamatskolas. Ieeja - bez maksas. Pie Teteles pamatskolas, Skolas iela 10, Tetele, Cenu pag., Ozolnieku novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.00 Latvijas čempionāts SUP airēšanā. Ieeja - bez maksas. Driksa, Jelgava

9.00-15.00 LVV 2020 velo pastaiga "Iepazīsim vietējos labumus!". Pa ceļam Svētes palienes laipas, Karameļu darbnīca, Mežciema takas, otrās brokastis restorānā "Zemnieka cienasts" (vai notiesājot līzpaņemtās maizītes), plkst. 13.30 ekskursija alus darītavā "Viedi". Dalības maksa: 3,00 EUR. Pieteikumu sūtīt uz ekspedicija.info@inbox.lv līdz 26.08.2020. Tikšanās pirms plkst. 9. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

10.00 Skriešanas koptreniņš. Interesentiem jāpiesakās pa e-pastu aljoona@inbox.lv. Pasta sala, Jelgava

10.00 Badmintona turnīrs "Yonex Latvia international 2020". Ieeja – bez maksas. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

10.00 Zemgales jaunatnes futbola čempionāts Attīstības grupā 2011. gadā dzimušajiem zēniem. Ieeja – bez maksas. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

11.00 Jelgavas pilsētas čempionāts smaiļošanā un kanoe airēšanā. Ieeja skatītājiem – bez maksas. Lielupe Pils salas pusē, Jelgava

11.00 Piena, maizes un medus svētku 3x3 basketbola turnīrs. Dalība turnīrā ir bez maksas. Stāvlaukums pie Pasta salas, Pilssalas iela 1, Jelgava

11.00 Priežkalnu moto trases triāla sacensības - Latvijas čempionāts. Ieeja - bez maksas. Priežkalnu motortrase, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

12.00-19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. 1 stunda – 1,50 EUR. 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam). 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

12.15 Jelgavas pilsētas atklātais pludmales volejbola turnīrs. Piesakoties iepriekš – iesūtot dienu pirms turnīra līdz plkst. 23.59 pa e-pastu vkbiolars@gmail.com. Piesakoties sacensību dienā sacensību norises vietā plkst. 12, dalības maksa ir 10,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

15.00 18. "Baltais" Piena paku laivu regate. Driksa, Jelgava

17.00 Futbola virslīgas spēle: FK "Jelgava" – FK "Spartaks". Ieejas maksa – 3,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam un invalīdiem ieeja – bez maksas. Spēli klātienē drīkst apmeklēt ne vairāk kā 250 skatītāju. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

SVĒTDIENA, 30.AUGUSTS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

18.00 Jauniešu kora " Balsis" koncerts Jelgavas dzelzceļa stacijā. Ieeja - bez maksas. Jelgavas dzelzceļa stacija, Stacijas iela 1, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00 Badmintona turnīrs "Yonex Latvia international 2020" pusfināli. Ieeja – bez maksas. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

12.00 Latvijas atklātā čempionāta ūdens motosportā 6. posms. Lielupes posms no auto tilta līdz dzelzceļa tiltam, Jelgava

12.00-19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. 1 stunda – 1,50 EUR. 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam). 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

15.00 Badmintona turnīrs "Yonex Latvia international 2020" fināls. Ieeja – bez maksas. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

15.00 Baltijas kausa izcīņa futbolā U-17 grupā: Latvija – Somija. Ieeja - bez maksas. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

IZSTĀDES

No 9. jūlija Maijas Bērziņas (Rīga) gleznu izstāde "Vasaras atspulgi. IKSC "Līdumi", Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

No 12. jūlija Fotogrāfiju izstāde "Āriju Prudentu pieminot". Zaļenieku kultūras nams, Centra iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas novads

No 12. jūlija Zāļu tēju izstāde "Veselība pie mājas sliekšņa". Zaļenieku bibliotēka, Centra iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas novads

Līdz 23. augustam Ingrīdas Rutkas izstāde "Vērtību sintēze/Itālijas piezīmes". Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, Filozofu iela 3, Jelgava

Līdz 24. augustam fotoizstāde "Tapis Kalnciemā". Kalnciema bibliotēka, Jelgavas iela 15, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas novads

Līdz 26. augustam izstāde "Stikla skaņas". Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 28. augustam Jura Zēberga (AFIAP) fotogrāfiju izstāde "Jelgava. Bibliotēka. Mēs". Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrs, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 28. augustam Jelgavas mākslinieka Ulda Zutera darbu izstāde "Pa ceļam". Lielvircavas kultūras nams, Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pag., Jelgavas novads

Līdz 28. augustam Rīgas Centrālās bibliotēkas ceļojošā izstāde "100 grāmatas bērniem". Bērnu un jauniešu bibliotēkā "Zinītis", Zemgales prospekts 7, Jelgava

Līdz 29. augustam Ligitas Strazdiņas gleznu izstāde "Dažādi". Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 29. augustam Ineses Kalv gleznu izstāde "Mazliet vasaras". Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100a, Jelgava

Līdz 31. augustam Izstāde "Nameja gredzens": rakstniekam Aleksandram Grīnam - 125. Bramberģes bibliotēka, Upes iela 12, Zemgale, Glūdas pag., Jelgavas novads

Līdz 31. augustam Plaša novadpētniecības materiālu izstāde "Kolhozu laiki Ūziņos". Ūziņu bibliotēka, Ūziņi, Zaļenieku pag., Jelgavas novads

Līdz 31. augustam Aļonas Prokofjevas personālizstāde "Mirdzums". Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 31. augustam Jelgavas Tautas gleznošanas studijas izstāde "Vasara". Bērvircavas bibliotēka un Tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pag., Jelgavas novads

Līdz 31. augustam Daces Okolovskas gleznu izstāde "Nāc priecāties". Jelgavas iela 17, Līvbērze, Jelgavas novads

Līdz 31. augustam Izstāde ''Stikla skaņas''. Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 31. augustam Garozas gleznošanas studijas darbu izstāde. IKSC "Līdumi", Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

Līdz 31. augustam literatūras izstāde "Kosmosa ceļojumi, citplanētieši, mosntri un maģija". Amerikāņu rakstniekam Rejam Bredberijam 100. Ozolnieku novada centrālā bibliotēka, Rīgas iela 29, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

Līdz 31. augustam JRTC Izstāde "Lielā iela un Čakstes bulvāris laika ritējumā". Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, kāpņu telpa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 1. septembrim Puķu un dārzeņu sēklu bibliotēka. Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrs, Akadēmijas iela 26, Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 19. septembrim Izstāde "Baltijas ceļš - dokumentos, atmiņās, sirdīs". Sabiedrības integrācijas pārvaldes zāle, Skolotāju iela 8, Jelgava

Līdz 27. septembrim Lietišķās mākslas izstāde "Pinumi un puzuri". Jelgavas Kultūras nams, Kr. Barona iela 6, Jelgava

Līdz 30. septembrim Ritmas Zikmanes-Lagzdiņas gleznu izstāde "Klusā daba". Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, izstāžu zāle, 9.stāvs, Akadēmijas iela 1, Jelgava (maksas ieeja).

