Nedēļas pasākumi Jelgavā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (25.- 30. septembris)

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sagatavojis šīs nedēļas nogales un nākamās nedēās pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIEKTDIENA, 25.SEPTEMBRIS

19.00 Lielplatones amatierteātra izrāde A. Niedzviedzis "Jūras gaiss", rež. I.Beide-Rīna. Ieejas maksa – 1,00 EUR. Ievērojot noteikumus "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", lūgums pieteikties līdz 24.septembrim pie S. Zeimules pa tālr. 27234231. Bērvircavas Tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pag., Jelgavas novads

19.00 Guntara Rača autorvakars "Mīlestība ir...". Ieejas maksa – 5,00 EUR. Līvbērzes Kultūras nams, Jelgavas iela 17, Līvbērze, Līvbērzes pag., Jelgavas novads

19.00 Tērvetes amatierteātra "Trīne" izrāde: Ā.Alunāns "Skolotāja tupeles", režisore Dz.Zimaiša. Ieejas maksa – 3,00 EUR. Nākotnes Kultūras nams, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas novads

21.00-02.00 Transleiteris klubā "The Blow". Ieejas maksa – 4,00 EUR. Klubs "The Blow", Lielā iela 19a, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

11.00 Starptautiskās sacensības vieglatlētikā bērniem. Ieeja – bez maksas. Zemgales Olimpiskā centra Jāņa Lūša stadions, Kronvalda iela 24, Jelgava

14.00–19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. Ieejas maksa: 1 stunda – 1,50 EUR, 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam), 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

18.00-19.00 Bezmaksas fitnesa nodarbība. Sporta halle, "Kalnciema vidusskola", Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas novads

18.00-19.00 Bezmaksas fitnesa nodarbība. Sporta halle, Madaru iela 4, Vilce, Vilces pag., Jelgavas novads

SESTDIENA, 26.SEPTEMBRIS

10.00-15.00 Rudens gadatirgus Jelgavā - "Miķeļdienu gaidot". Ieeja – bez maksas. Hercoga Jēkaba laukums un skvērs aiz Jelgavas kultūras nama, Jelgava

10.00-15.00 Ražas svētku gadatirgus 2020. Jelgavas novada ražas svētku rudens gardumu andele, dziesmu un deju lustes, radošās darbnīcas un citas aktivitātes. Pie kafejnīcas "Zemnieka cienasts", Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

10.00–19.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

11.00 Ekskursija Jelgavas pils muzejā un karstās šokolādes baudīšana. Ieejas maksa – 5,00 EUR/pers. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 63005447. Jelgavas pils, Lielā iela 2, Jelgava

13.00 Ekskursija Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 3,00 EUR, studentiem un pensionāriem – 2,00 EUR, bērniem un skolēniem – bez maksas. Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcija, Stacijas iela 3, Jelgava

15.00 Koncerts "Musica Baltica". Jacinta Ciganoviča (ērģeles), Andris Bižāns (baritons). Jelgavas Sv.Annas ev.lut. baznīca, Lielā iela 22a, Jelgava

18.00 Grupas "Pērkons" koncerts "Mākslas darbi". Ieejas biļetes cena – 15,00 EUR. Brīvdabas koncertzāle "Mītava", Pasta sala, Jelgava

21.00-00.00 Post roka grupa "Tempus" un "Mēnessputni" koncerts. Biļetes cena iepriekšpārdošanā – 3,00 EUR, koncerta dienā – 5,00 EUR. "Melno Cepurīšu Balerija", Raiņa iela 26, Jelgava

21.00-00.00 Top radio 90-to gadu diskotēka klubā "The Blow". Ieejas maksa 3,00 EUR. Klubs "The Blow", Lielā iela 19a, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00 Eiropas Sporta nedēļa: aktivitātes BMX trasē (iepazīšanās ar sporta veidu). Dalība – bez maksas. Vairāk informācijas, zvanot pa tālr. 20365713, 27050045. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

10.00-11.00 Bezmaksas treniņš "Brīvdienu starteris". Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, sūtot SMS pa tālr. 27808138. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

11.00 Eiropas Sporta nedēļa: atklātais treniņš skrituļošanā. Dalība – bez maksas. Vairāk informācijas, zvanot pa tālr. 20365713, 27050045. Pasta salas slidotava, Jelgava

11.00 Pārgājiens Jelgavas apkārtnē "Kopāspēks". Dalība – bez maksas. Pie Jelgavas sporta halles, Mātera iela 44a, Jelgava

12.00 Eiropas Sporta nedēļa: atklātais treniņš futbolā. Dalība – bez maksas. Vairāk informācijas, zvanot pa tālr. 20365713, 27050045. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

12.00 Bezmaksas skvoša nodarbība pieredzējuša trenera vadībā. Iepriekš jāpierakstās, zvanot pa tālruni 29455142 vai rakstot pa e-pastu baiba.lulle@squash.lv . Fitnesa klubs "Fitland", Dobeles šoseja 7, Jelgava

12.00 Jelgavas jahtkluba sezonas slēgšanas regate. Lielupe Pils salas pusē, Jelgava

12.00–19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. Ieejas maksa: 1 stunda – 1,50 EUR, 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam), 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

16.00 Eiropas Sporta nedēļa: atklātais treniņš skrituļošanā. Dalība – bez maksas. Vairāk informācijas, zvanot pa tālr. 20365713, 27050045. Pasta salas slidotava, Jelgava

SVĒTDIENA, 27.SEPTEMBRIS

10.00–19.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

11.00-14.00 Vēlās brokastis restorānā "Grantiņi". Cena vienai personai: 17,50 EUR, bērniem līdz 5 g.v.: bez maksas, bērniem 6-12 g.v.: 8,00 EUR. Galdiņu rezervācija pa tālr. 25713333 vai restorans@grantinicamp.lv. "Grantiņi 1", Svētes pag., Jelgavas novads

12.00-15.00 Rudens Brančs restorānā "Pilsētas Elpa". Pieaugušajam maksa - 19.00 EUR (Cenā iekļauta kafija vai tēja, ūdens karafe), bērnam 7-14 gadiem 12.00 EUR, bērniem līdz 6 gadiem – bezmaksas. Tālr. Rezervācijām - 26633703. Ierobežots vietu skaits. Restorāns "Pilsētas Elpa", Pasta sala 1, Jelgava

14.00 Senioru dienas koncerts kopā ar grupu "Rumbas kvartets". Ieejas kartes bez maksas var saņemt Sabiedrības integrācijas pārvaldē (Skolotāju iela 8, Jelgava) no 8. septembra. Jelgavas Kultūras nams, Kr. Barona iela 6, Jelgava

14.00 Tikšanās ar dzejnieci un mūziķi Ingūnu Lipsku dzejkoncertā "Sapņu lidojums". Ieeja – bez maksas. Nākotnes Kultūras nams, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas novads

15.00 Atvērtā ekskursija Abgunstes muižā. Dalības maksa 10,00 EUR. Iepriekšēja pieteikšanās, sūtot īsziņu ar savu vārdu un apmeklētāju skaitu uz 29393131. Abgunstes muiža, Abgunste, Zaļenieku pag., Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.40 Skrējienu seriāla "Ielūdz Ozolnieki" 6. kārta. Dalība – bez maksas. Ozolnieku ezers, Ozolnieki, Ozolnieku novads

11.00 Eiropas Sporta nedēļa: atklātais treniņš skrituļošanā. Dalība – bez maksas. Vairāk informācijas, zvanot pa tālr. 20365713, 27050045. Pasta salas slidotava, Jelgava

12.00–19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. Ieejas maksa: 1 stunda – 1,50 EUR, 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam), 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

14.00 Futbola virslīgas spēle: FK "Jelgava" – BFC "Daugavpils". Ieejas maksa – 3,00 EUR, bērniem līdz 7 gadu vecumam un invalīdiem – ieeja bez maksas. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

PIRMDIENA, 28.SEPTEMBRIS

10.00–19.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

18.00-20.00 Zīda apgleznošanas meistarklase. Obligāta pieteikšanās pa tālr. 28612076. "Avoti", Valgundes IKSC, Saules iela 2, Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

17.00 Eiropas Sporta nedēļa: aktivitātes trenažieru zālē. Dalība – bez maksas. Vairāk informācijas, zvanot pa tālr. 20365713, 27050045. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

17.00-18.00 Bezmaksas fitnesa nodarbība. Sporta zāle, Skolas iela 4, Platone, Platones pag., Jelgavas novads

18.00-19.00 Bezmaksas veselības vingrošana. A/C "Dzirnieki", Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

19.00-20.00 Bezmaksas nodarbība "Kardio/spēks". Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, sūtot SMS uz tālr. 29532699 (Tatjana). Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

OTRDIENA, 29.SEPTEMBRIS

10.00–19.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

16.00 Lasītāju klubiņa tikšanās. Dalība – bez maksas. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

16.45 Eiropas Sporta nedēļa: veselības vingrošana senioriem 55+. Dalība – bez maksas. Vairāk informācijas, zvanot pa tālr. 20365713, 27050045. Zemgales Olimpiskais centrs, 2. foajē, Kronvalda iela 24, Jelgava

18.00 Eiropas Sporta nedēļa: aktivitātes trenažieru zālē. Dalība – bez maksas. Vairāk informācijas, zvanot pa tālr. 20365713, 27050045. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

18.00-19.00 Bezmaksas veselības vingrošana. Elejas vidusskolas sporta zāle, Meža prospekts 5, Eleja, Elejas pag., Jelgavas novads

18.00-19.00 Bezmaksas veselības vingrošana. Vircavas sporta halle, Beiku ceļš 5, Vircava, Vircavas pag., Jelgavas novads

18.00-19.00 Bezmaksas veselības vingrošana. Zaļenieku sporta halle, Baznīcas iela 4, Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas novads

19.00-20.00 Bezmaksas nodarbība "Vesela mugura". Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, sūtot SMS uz tālr. 29532699 (Tatjana). Jelgavas Amatu vidusskolas sporta zāle, Elektrības iela 8, Jelgava

TREŠDIENA, 30.SEPTEMBRIS

10.00-17.00 Jauno grāmatu diena. Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītava, Akadēmijas iela 26, Jelgava

10.00–19.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

15.00 Jelgavas pilsētas 50. skolēnu spartakiāde rudens krosā (skolēni). Pļava pretī Jelgavas pilij, Jelgava

17.00 Bezmaksas skvoša nodarbība pieredzējuša trenera vadībā. Iepriekš jāpierakstās, zvanot pa tālr. 29455142 vai rakstot pa e-pastu baiba.lulle@squash.lv. Fitnesa klubs "Fitland", Dobeles šoseja 7, Jelgava

17.00-18.00 Bezmaksas veselības vingrošana. Kalnciema vidusskolas sporta halle, Lielupes iela 21, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas novads

17.30-18.30 Bezmaksas veselības vingrošana. Vilces sporta halle, Vilces iela 6, Svēte, Svētes pag., Jelgavas novads

18.30 Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts rudens krosā (vispārīgā grupa). Dalība – bez maksas. Pieteikšanās līdz 28. septembrim pa e-pastu: Maija.Actina@sports.jelgava.lv. Pļava pretī Jelgavas pilij, Jelgava

18.30-19.30 Bezmaksas veselības vingrošana. Kalnciema vidusskolas sporta halle, Lielupes iela 21, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas novads

IZSTĀDES

Līdz 27. septembrim Lietišķās mākslas izstāde "Pinumi un puzuri". Jelgavas Kultūras nams, Kr. Barona iela 6, Jelgava

Līdz 30. septembrim Ritmas Zikmanes-Lagzdiņas gleznu izstāde "Klusā daba". Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, izstāžu zāle, 9.stāvs, Akadēmijas iela 1, Jelgava (maksas ieeja)

Līdz 30. septembrim JRTC Izstāde "Lielā iela un Čakstes bulvāris laika ritējumā". Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, kāpņu telpa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 30. septembrim Jelgavas Valsts ģimnāzijas 11. klases skolnieces Egijas Rozneres gleznu izstāde "Neatklātais". Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrs, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 30. septembrim Pūču figūriņu izstāde no Ilzes Beides (Lielplatone) kolekcijas. Bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis", Zemgales prospekts 7, Jelgava

Līdz 30. septembrim Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde "Pretējās pusēs – Latvijas karavīri Otrajā pasaules karā". Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 30. septembrim Izstāde "Lellīšu stāsti". Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 30. septembrim Literatūras izstāde "Viss pāriet dzīvē, viss paliek mūžībā." Rainim – 155. Ozolnieku novada Centrālā bibliotēka, Rīgas iela 29, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

Līdz 30. septembrim Izstāde "Dzejas dienas – mainīgās un nemainīgās" Jēkabnieku bibliotēka, Straumes iela 3, Jēkabnieki, Svētes pag., Jelgavas novads

Līdz 30. septembrim Sarmītes Helvigas un Aijas Feldmanes kopizstāde "Pērļu mirdzums gleznās". Pakalpojumu centrs "Eži", Garoza, Salgales pag., Ozolnieku novads

Līdz 30. septembrim Jura Zēberga fotoizstāde "Faktūras". Vircavas bibliotēka, "Kamenes", Vircavas pag., Jelgavas novads

Līdz 30. septembrim Raivja Zigmunda foto izstāde "No visas sirds". Ānes Kultūras nams, Celtnieku iela 12b, Āne, Cenu pag., Ozolnieku novads

Līdz 30. septembrim Mākslinieka Alda Feldmaņa karikatūru izstāde. Pakalpojumu centrs "Eži", Garoza, Salgales pag., Ozolnieku novads

No 2. oktobra līdz 30. novembrim izstāde "Jelgavas dominante". Mākslinieku biedrības konkurss "Jelgavas dominante" tiek veltīts Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa 10 gadu atjaunotnes jubilejai. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, izstāžu zāle, 9.stāvs, Akadēmijas iela 1, Jelgava (maksas ieeja)

Līdz 2. oktobrim Ceļotāja Ināra Brūvera kolekciju izstāde. Dzirnieku bibliotēka, Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pagasts

Līdz 4. oktobrim Konkursa "Ģederta Eliasa balva par lauku tēmas atspoguļojumu Latvijas glezniecībā" darbu izstāde. Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 5. oktobrim Jelgavas Mākslinieku biedrības plenēra izstāde "Labi dzīvot Aizkalnē!". Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, Filozofu iela 3, Jelgava

Līdz 9. oktobrim Gleznotāja Māra Dzelzkalna darbu izstāde. Lielvircavas kultūras nams, Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pag., Jelgavas novads

Līdz 9. oktobrim Kūdras skulptūru izstāde. Kalnciema kultūras nams, Jelgavas iela 15, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas novads

Līdz 10. oktobrim Jolantas Briedes-Kleinas personālizstāde ""Māksla būt" pasaka par Viņu". Jēkabnieku Kultūras nams, Straumes iela 5, Jēkabnieki, Svētes pag., Jelgavas novads

Līdz 31. oktobrim Anitas Rupeikas grāmatu ilustrāciju izstāde. Bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis", Zemgales prospekts 7, Jelgava

Līdz 1. novembrim Mākslinieces Ilzes Emses-Grīnbergas izstāde "Iedomu brīvība". Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 7. novembrim Aijas Feldmanes dimanta gleznu un 1400 zīmuļu izstāde. Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100A, Jelgava

