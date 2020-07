Nedēļas pasākumi Jelgavā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (25.jūlijs – 2.augusts)

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sagatavojis šīs nedēļas nogales un nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

SESTDIENA, 25. JŪLIJS

9.00-17.00 Starptautisks seminārs "Puzuru darināšanas darbnīcas". Pieteikties semināram, aizpildot pieteikuma anketu līdz 17. jūlijam. Vairāk informācijas: https://ej.uz/bv35. Jelgavas Kultūras nams, Kr. Barona iela 6, Jelgava

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

11.00 G.Tranas ekskursiju cikla "Vai pazīsti savu pilsētu?" noslēguma ekskursija "Akadēmijas iela – Zemgales prospekts".Pulcēšanās pie Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa plkst. 11. Dalība bezmaksas (Ierobežots skaits). Ekskursijas ilgums ap 2h. Pieteikšanās obligāta pa tālr. 63005447. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

13.00-19.00 Piparmētru pēcpusdiena Piparmētru namiņā. Dalība bez maksas, ēdienkartes piedāvājumi par atsevišķu samaksu, Informācija pa tālr. 26394062. "Terēni", Vilces pag., Jelgavas novads

13.30, 14.30 un 15.30 Ekskursija Blankenfeldes muižas ansamblī un muižas parkā. Ieejas maksa pieaugušajiem 3,00 EUR, bērniem skolēniem, pensionāriem 2,00 EUR, ģimenes biļete 7,00 EUR (2 pieaugušie + līdz 3 bērni). Informācija pa tālr. 27810348. Blakenfeldes muiža, Blankenfelde, Vilces pag., Jelgavas novads

15.00-24.00 Savējie svin Ozolnieku novadā (Ozolnieku novada svētki). Programma: 15.00. - 20.00 – Amerikāņu auto izstāde; 19.00 DJSince91, Rīgas pantomīma priekšnesumi; 17.00 Lielā svētku pastaiga apkārt Ozolnieku ezeram; 17.00 – 23.00 Āra restorāns un baltā chill zona; 17.00 – 21.00 Izjādes ar zirgiem un ponijiem, Mini ZOO; 17.00 – 21.00 Ezera SPA; 17.00 – 23.00 Vizināšanās ar OZOlaivām; 18.00 - 19.30 Ielu vingrotāju šovs; 17.00 – 21.00 Rotaļu laukums; 17.00 – 21.00 Virvju trase un citas meža atrakcijas; 18.00 – 21.00 Vingrošana uz SUP dēļa; 18.00 – 24.00 Laipas skatuve; 20.00 – 22.00 Muzikālā laiva; 24.00 Uguņošana. Pilna programma: www.ozolnieki.lv. Ozolnieku ezers, Ozolnieki, Ozolnieku novads

21.00-24.00 Corona night klubā Tonuss. Ieeja bez maksas. Klubs "Tonuss", Uzvaras iela 12, Jelgava

22.00 Brīvdabas kino seansi. Homo Novus. Ieejas maksa 3,00 EUR. Brīvdabas koncertzāle "MĪTAVA", Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

8.00-17.00 Sporta pasākumu programma Ozolnieku novada svētkos. Sporta pasākumu programma Ozolnieku novada svētkos. 8.00 - Jogas nodarbība pie Ozolnieku ezera; 9.00 Florbola spēļu sākums; 9.00 – 9.30 Sporta spēļu atklāšana ar Street Warriors (Strītbola 3x3 un pludmales volejbola spēļu sākums, Loka šaušana); 10.00 Skeitparka sacensības ar skeitbordu, inline skrituļslidām, skūteri, BMX velosipēdiem; 11.00 RC drifta izklaide (radio vadāma mašīnu trase);12.00 Basketbola 3 punktu konkurss spēlētājiem un skatītājiem; 13.00 Greentrials – ekstrēmā velo šova komanda; 13.30 Zumbas nodarbība ikvienam; 14.00 Skeitparka noslēguma braucieni; 15.30 Strītbola 3x3 fināls Elite un MIX; 16.00 Florbolā – Elites un Tautas klases fināls;16.30 Pludmales volejbola fināls; 17.00 Sporta aktivitāšu apbalvošana Ozolnieku Sporta skolas stadionā. Ozolnieku sporta skolas stadions, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

10.00 Skriešanas koptreniņš. Interesentiem jāpiesakās pa e-pastu aljoona@inbox.lv . Pasta sala, Jelgava

12.00-19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. 1 stunda – 1,50 EUR. 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam). 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

SVĒTDIENA, 26. JŪLIJS

9.00-17.00 Starptautisks seminārs "Puzuru darināšanas darbnīcas". Pieteikties semināram, aizpildot pieteikuma anketu līdz 17. jūlijam. Vairāk informācijas: https://ej.uz/bv35. Jelgavas Kultūras nams, Kr. Barona iela 6, Jelgava

10.00 Annas diena. Svētku dievkalpojums, plkst. 12 – pasākums baznīcas dārzā. Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā baznīca, Lielā iela 22a, Jelgava

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

12.00-14.00 Ekoloģiska māksla. Vairāk informācijas: restorans@hoteljelgava.lv. Restorāns-bārs "PUTNU DĀRZS", Lielā iela 6, Jelgava

14.00 Koncerts mieram un harmonijai "Ar sveicienu novadam…". Salgales baznīca, Emburga, Salgales pag., Ozolnieku novads

14.00 Pērļu kroņu darināšanas meistardarbnīca. Pieteikties pa tālr. 26547117 (Rasma). Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pag., Jelgavas novads

17.00 Saimnieču diena Kalnciema pagastā. Līdz 20. jūlijam kultūras namā aicinām pieteikties pagasta kūku meistares – paredzam lepoties ar jūsu prasmēm un talantiem. Pieteikšanās pasākumam un papildu informācija – kultūras namā. Jelgavas iela 15, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.30-16.30 Laivu brauciens Misas upē posmā Dalbe – kazu ferma "Līcīši" – Ozolnieki. MISA: Dalbe – Līcīši – Ozolnieki. Līdz 9.30 ierašanās Dalbē pie Dzelzceļa tilta. https://goo.gl/maps/yLfSamYTcGMWsBYh9. Dalības maksa – 30,00/laiva – 40,00/laiva. Rīko Ozolaivas, info@ozolaivas.lv, tālr. 23202900. Dalbes dzelzceļa tilts, Dalbe, Cenu pag., Ozolnieku novads

12.00-19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. 1 stunda – 1,50 EUR. 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam). 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava.

16.00 Futbola virslīgas spēle: FK "Jelgava" – FK "Tukums 2000/TSS". Ieejas maksa – 3,00 EUR, bērniem līdz 7 gadu vecumam un invalīdiem ieeja – bez maksas. Spēli klātienē var apmeklēt ne vairāk kā 250 skatītāju. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

20.50-23.00 "NAKTS Jelgavā" - laivu brauciens. Dalības maksa 20,00 EUR /laiva – 30,00 EUR/laiva. Rīko Ozolaivas, info@ozolaivas.lv, tālr. 23202900. Tējas namiņš "Silva", Pilssalas iela 2a, Jelgava

PIRMDIENA, 27.JŪLIJS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.30-10.30 Atvērtā pludmales volejbola nodarbība jauniešiem ( no 13 – 16 gadiem). Sīkāka informācija zvanot pa tālr. 29294524. Ozolnieku Sporta skolas volejbola laukums, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

10.30-12.00 Atvērtā pludmales volejbola nodarbība bērniem ( no 7-12 gadiem). Sīkāka informācija zvanot pa tālr. 29294524. Ozolnieku Sporta skolas volejbola laukums, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

19.00-20.00 Kardio/spēks treniņš. Dalība bez maksas. Pietikšanās pa tālr. 29532699. Jelgavas pamatskola "Valdeka" – Attīstības centrs, Institūta iela 4, Jelgava

19.30-20.30 Nūjošanas Akadēmija #8. Dalība un nūjas iepriekš jāpiesaka pa tālr. 29733112. Ozolnieku Sporta Centrs, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

OTRDIENA, 28.JŪLIJS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

15.00-18.00 Bērniem un jauniešiem aktīvas un interesantas nodarbības aktivitāšu centrā "Kalnciems". Jelgavas iela 15, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas novads

18.00 Ģimeņu airēšanas sacensības tūristu kanoe laivās. Dalībnieki var ierasties laikā no pulksten 18 līdz 20 bez iepriekšējas pieteikšanās. Pasta salas airēšanas bāze, Jelgava

22.00 Brīvdabas kino seansi. Jelgava ’94. Ieejas maksa 3,00 EUR (biļetes vēl pieejamas). Brīvdabas koncertzāle "MĪTAVA", Pasta sala, Jelgava

TREŠDIENA, 29.JŪLIJS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

10.00 Jauno grāmatu diena. Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.30-15.30 Gaisa joga bērniem (no 13 līdz 15 gadiem). Dalība bez maksas. Pietikšanās zvanot pa tālr. 27795685. Deju studija "Cukurfabrika", Cukura iela 22, Jelgava

16.00-17.00 Gaisa joga bērniem (no 10 līdz 12 gadiem). Dalība bez maksas. Pietikšanās zvanot pa tālr. 27795685. Deju studija "Cukurfabrika", Cukura iela 22, Jelgava

17.30-18.30 Gaisa joga bērniem (no 7 līdz 9 gadiem). Dalība bez maksas. Pietikšanās zvanot pa tālr. 27795685. Deju studija "Cukurfabrika", Cukura iela 22, Jelgava

18.00-21.00 Bezmaksas 1. līmeņa "Cigun" nodarbība. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta! Sūti SMS ar tekstu: Cigun, vārds, uzvārds uz tālr. 28208108. Pie Ozolnieku vidusskolas, (no Alejas ielas puses), Jelgavas 35, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

CETURTDIENA, 30.JŪLIJS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

15.00-17.00 Stilīgs un Veselīgs. Tematiskā pēcpusdiena jauniešiem Nr.2. Jauniešiem vecumā 13- 20 gadiem. Dalība bez maksas. Pieteikšanās: rakstot uz natre.kmc@gmail.com. Jaunrades nams "Junda", Zemgales prospekts 7, Jelgava

17.00 Ritmas Zikmanes-Lagzdiņas gleznu izstādes "Klusā daba" atklāšana. Ieejas bez maksas. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Izstāžu zāle, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Visu dienu Aizmāršīgo lasītāju diena visās Jelgavas pilsētas bibliotēkās. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava; Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100a, Jelgava; Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava; Bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis", Zemgales prospekts 7, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.00-10.30 Atvērtā pludmales volejbola nodarbība jauniešiem (no 13 līdz 16 gadiem). Sīkāka informācija zvanot pa tālr. 29294524. Ozolnieku Sporta skolas volejbola laukums, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

10.30-12.00 Atvērtā pludmales volejbola nodarbība bērniem (no 7 līdz 12 gadiem). Sīkāka informācija zvanot pa tālr. 29294524. Ozolnieku Sporta skolas volejbola laukums, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

16.00 "Basta Football 2020" sacensības jauniešiem. Pagalma futbola sacensības jauniešiem no 13-25 gadu vecumam. Reģistrēšanās no plkst. 15. Jelgavas 6. vidusskola, Loka maģistrāle 29, Jelgava

19.20-20.00 Treniņš Gudrās kustības. Dalība bez maksas. Pietikšanās rakstot uztālr. 29532699. Pils jeb Gubernatora saliņa, Jelgava

PIEKTDIENA, 31.JŪLIJS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

13.00-14.00 Nodarbības bērniem "Vasara manās rokās". Jelgavas iela 15, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas novads

19.00 R. Blaumaņa brīvdabas izrāde "No saldenās pudeles". Ieejas maksa: 15,00 – 20,00 EUR. Brīvdabas koncertzāle "MĪTAVA", Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00-19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. 1 stunda – 1,50 EUR. 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam). 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

18.00-19.00 Veselības vingrošana. Dalība bez maksas. Sporta halle, Madaru iela 4, Vilce, Vilces pag., Jelgavas novads

19.00 Futbola virslīgas dublieru čempionāts: FK "Jelgava-2" – "Spartaks Jūrmala-2". Ieeja bez maksas. FK "Jelgava" bāze, Kārklu iela 6, Jelgava

SESTDIENA, 1.AUGUSTS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

11.00-16.00 Apciemo Svētes keramikas darbnīcu. Būs iespēja iesaistīties izzinošās un radošās aktivitātēs. Dalība bez maksas, bet pagatavoto darbu apdedzināšana - par atsevišķu samaksu. Pieteikšanās pa tālr. 26003899. Plašāk: www.visit.jelgava.lv. Lielsvētes iela 18/8,Svēte, Svētes pag., Jelgavas novads

11.00-16.00 Apciemo Svētes pili. Radošas aktivitātes, meistarklases un tējas ceremonija Svētes pils pagalmā. Pasākumā piedalās arī ražotājs "Mītavas čiekurs", stādaudzētavas "Dimzas" un bioloģiskās saimniecības "Svētes Lejnieki" pārstāvji. Dalība bez maksas, tējas ceremonijas dalības maksa – 1,00 EUR/pers. Pieteikšanās pa tālr. +371 25934609. Plašāk: www.visit.jelgava.lv. Lielsvētes iela 18 k-1, Svēte, Svētes pag., Jelgavas novads

11.00-16.00 "Līču tirdziņš". Vietējos pārtikas ražotājus un amatniekus aicinām pieteikties līdz 27.jūlijam, aizpildot elektroniski anketu šeit: ieej.lv/dalibniekuanketa. Ieeja bez maksas. Pie restorāna "Zemnieka cienasts", Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

22.00 Brīvdabas kino seansi. Jelgava ’94. Ieejas maksa 3,00 EUR (biļetes vēl pieejamas). Brīvdabas koncertzāle "MĪTAVA", Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.00 Bezmaksas pārgājies Ozolniekos cikla "Apceļo Pierīgu" ietvaros. Vairāk informācijas: apcelopierigu@inbox.lv, 28353679. Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

9.30 Pārgājiens ar nūjām "Ejam baudīt labumus!". Dalības maksa 2,00 EUR, nūju īre 1,00 EUR. Tālr. saziņai 29733112. No Tējas namiņa "Silva", Pilssalas iela 2a, Jelgava

10.00 Latvijas jaunatnes futbola čempionāts U-15 Attīstības A grupai: "FS Jelgava/Jelgavas BJSS" – "Riga" FC. Ieeja bez maksas. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

10.00 Skriešanas koptreniņš. Interesentiem jāpiesakās pa e-pastu aljoona@inbox.lv. Pasta sala, Jelgava

12.00-19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. 1 stunda – 1,50 EUR. 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam). 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

13.00 SMScredit.lv BMX čempionāta 3. posms. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

SVĒTDIENA, 2.AUGUSTS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

11.00 Jelgavas atklātais čempionāts BMX. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

12.00-19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. 1 stunda – 1,50 EUR. 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam). 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

IZSTĀDES

No 9. jūlija Maijas Bērziņas (Rīga) gleznu izstāde "Vasaras atspulgi. IKSC "Līdumi", Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

No 20. jūlija Plaša novadpētniecības materiālu izstāde "Kolhozu laiki Ūziņos". Ūziņu bibliotēka, Ūziņi, Zaļenieku pag., Jelgavas novads

No 30.jūlija līdz 30.septembrim Ritmas Zikmanes-Lagzdiņas gleznu izstādes "Klusā daba" atklāšana. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, izstāžu zāle, 9.stāvs, Akadēmijas iela 1, Jelgava

No 1.augusta līdz 28.augustam Jura Zēberga (AFIAP) fotogrāfiju izstāde "Jelgava. Bibliotēka. Mēs". Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrs, Akadēmijas iela 26, Jelgava

No 1.augusta līdz 29.augustam Ligitas Strazdiņas gleznu izstāde "Dažādi". Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 29.jūlijam Zitas Vēveres izstāde "Mirklis. Gaisma. Es". Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, izstāžu zāle, 9.stāvs, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 31. jūlijam Olgas Gusenkovas darbu izstāde "Pavasara elpa". Jelgavas iela 15, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas novads

Līdz 31.jūlijam Elitas Šmēdiņas izstāde "Lellīšu stāstiņi". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 31.jūlijam Jura Zēberga (AFIAP) fotogrāfiju izstāde "Ieskaties Jelgavā". Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 31.jūlijam Mākslas studijas " Mansards" audzēkņu darbu izstāde " Pandēmijas laika vizuālās izpausmes". Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrs, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 31.jūlijam Fotomākslinieka Jura Zēberga izstāde "Ziedi. Daba. Simfonija.". Vircavas pagasta bibliotēka, "Kamenes", Vircava, Vircavas pagasts

Līdz 31.jūlijam Tautas lietišķās mākslas studijas "Staļģene" dalībnieču darbu izstāde "Magonīšu gultu klāju...". IKSC "Līdumi", Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

Līdz 31.jūlijam "Krīzes laika vientuļnieces": lasītāju sarūpēta teātra somiņu izstāde. Nākotnes bibliotēka, Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas novads

Līdz 31.jūlijam Fotomākslinieka Jura Zēberga izstāde "Ziedi. Daba. Simfonija." Vircavas pagasta bibliotēka, "Kamenes", Vircava, Vircavas pagasts

Līdz 31.jūlijam Jelgavas Tautas gleznošanas studijas izstāde "Vasara". Sesavas bibliotēka, Zemgales iela 11, Sesava, Sesavas pag., Jelgavas novads

Līdz 31.jūlijam Raimonda Līcīša gleznu izstāde "Gaišas skumjas". Vilces bibliotēka, Skolas iela 8, Vilce, Vilces pag., Jelgavas novads

Līdz 31. jūlijam Izstāde "Lielais Munks un pārējie". Upes iela 12, Zemgale, Glūdas pag., Jelgavas novads

Līdz 31. jūlijam Andžellas Janovičas zvanu kolekcijas izstāde. Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

Līdz 31. jūlijam Daces Okolovskas gleznu izstāde "Nāc priecāties". Jelgavas iela 17, Līvbērze, Jelgavas novads

Līdz 2.augustam Evitas Mīļas personālizstāde "Vidusjūras Iedvesma". Restorāns-bārs "PUTNU DĀRZS", Lielā iela 6, Jelgava

Līdz 9. augustam Kūdras skulptūru izstāde. Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pag., Jelgavas novads

Līdz 14. augustam Ulda Rogas izstāde Jelgavas jubilejai. Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

Līdz 16. augustam Ernesta Veilanda 135 gadu jubilejas izstāde. Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 16.augustam Marinas Veilandes tēlniecības izstāde. Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 23. augustam Ingrīdas Rutkas izstāde "Vērtību sintēze/Itālijas piezīmes". Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, Filozofu iela 3, Jelgava

Līdz 28.augustam Rīgas Centrālās bibliotēkas ceļojošā izstāde "100 grāmatas bērniem". Bērnu un jauniešu bibliotēkā "Zinītis", Zemgales prospekts 7, Jelgava

Līdz 29.augustam Ineses Kalv gleznu izstāde "Mazliet vasaras". Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100a, Jelgava

Līdz 31.augustam Aļonas Prokofjevas personālizstāde "Mirdzums". Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 31.augustam JRTC Izstāde "Lielā iela un Čakstes bulvāris laika ritējumā". Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, kāpņu telpa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 31.augustam Daces Okolovskas gleznu izstāde "Nāc prie-cāties". Jelgavas iela 17, Līvbērze, Jelgavas novads

Līdz 1.septembrim Puķu un dārzeņu sēklu bibliotēka. Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrs, Akadēmijas iela 26; Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 27. septembrim Lietišķās mākslas izstāde "Pinumi un puzuri". Jelgavas Kultūras nams, Kr. Barona iela 6, Jelgava

