Nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (18.- 26.jūlijs)

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sagatavojis šīs nedēļas nogales un nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā

SESTDIENA, 18. JŪLIJS

10.00-16.00 Jauno grāmatu diena. Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100a, Jelgava

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

11.00 Jelgavas atklātais jaunatnes čempionāts airēšanā.Pils salas airēšanas bāze, Pilssalas iela 8, Jelgava

11.00 Atvērtā ekskursija Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī gida pavadībā. Dalības maksa: pieaugušajiem 2,50 EUR, skolēniem, studentiem, pensionāriem - 1,00 EUR. Gids – bez maksas. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

11.00-17.00 Apciemo smiltsērkšķu dārzu "Zelt". Ekskursijas plkst. 12; 14; 16. Dalība bez maksas. Vēlams iepriekš pieteikties pa tālr. 26499893. "Zeltlejas", Platones pag., Jelgavas novads

12.00 Vieglatlētikas sacensību "Sportland kauss" 3. posms. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

13.00 "Lasi un vērtē" – iepazīšanās ar Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020 grāmatām. Ieeja – bez maksas. Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100a, Jelgava

14.00 Ekskursija Vircavas muižas parkā un Vircavas muižas Pārvaldnieka mājā. Dalība maksa: pieaugušajiem 1,50 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem – 1,00 EUR. Informācija pa tālr. 26856466. Vircavas muižas parks, Vircava, Vircavas pag., Jelgavas nov.

16.00 Ekskursija Vircavas muižas parkā un Vircavas muižas Pārvaldnieka mājā. Dalība maksa: pieaugušajiem 1,50 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem – 1,00 EUR. Informācija pa tālr. 26856466. Vircavas muižas parks, Vircava, Vircavas pag., Jelgavas nov.

19.00 Tējas mākslas un mūzikas vakars pie Elejas tējas namiņa kopā ar Igo un Ēriku Upenieku. Ieejas maksa – par ziedojumiem. Informācija pa tālr. 26128853. Elejas muižas parks, Eleja, Elejas pag., Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00 Skriešanas koptreniņš. Interesentiem jāpiesakās pa e-pastu aljoona@inbox.lv. Pasta sala, Jelgava

10.00 Jelgavas rogainings. Pieteikties līdz 13. jūlija pulksten 24 mājaslapā www.alnis.id.lv. Jelgavas sporta halles stadionā Mātera ielā 44a.

10.00-14.00 Jelgavas novada iedzīvotājiem bezmaksas veselības laivu brauciens. Dalība bez maksas,10.00-14.00 iepriekšēja pieteikšanās. Kontaktinformācija: info@ozolaivas.lv, tālr. 23202900 vai pa tālr. 26761807 (Atis). Vītolu ceļš pie Svētes palienes laipām, tuvākā adrese Vītolu ceļš 14, Jelgava

12.00 Fotoorientēšanās "Iepazīsti Latviju sportojot". Jelgavas pilsēta

12.15 Jelgavas pilsētas atklātais pludmales volejbola turnīrs. Pieteikties: vkbiolars@gmail.com. Dalība turnīrā ir bez maksas, sacensību dienā dalības maksa ir 10,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

12.00-19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. 1 stunda – 1,50 EUR. 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam). 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

SVĒTDIENA, 19. JŪLIJS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.30-16.30 Laivu brauciens Misas upē posmā Dalbe – kazu ferma "Līcīši" – Ozolnieki. MISA: Dalbe – Līcīši – Ozolnieki. Līdz 9.30 ierašanās Dalbē pie Dzelzceļa tilta. https://goo.gl/maps/yLfSamYTcGMWsBYh9. Rīko Ozolaivas, info@ozolaivas.lv, tālr. 23202900. Dalbes dzelzceļa tilts, Dalbe, Cenu pag., Ozolnieku novads

10.45 Garo distanču skrējienu seriāls "Ielūdz Ozolnieki". Numuru izsniegšana no plkst. 9.30 līdz 10.30. Pieteikšanās internetā: https://bit.ly/31LwbLl. Pie Veikala Elvi, Rīgas iela 42, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

12.00-19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. 1 stunda – 1,50 EUR. 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam). 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

PIRMDIENA, 20. JŪLIJS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā.Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

17.30-21.00 Svinam Salgalē pasākumu "Savējie svin Ozolnieku novadā". Programma: Plkst. 17.30 Svētbrīdis Salgales baznīcā; No plkst. 18.30 pie Salgales pagasta pārvaldes: jauktā kora "Svīri" sveiciens, zirgu apskates un izjādes, traktoru un motociklu apskate, laivošana Lielupē; plkst. 20.20. aukstā zupa pie veikala RIO. Pilna programma: www.ozolnieki.lv. "Vīgriezes", Emburga, Salgales pag., Ozolnieku novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.00-10.30 Atvērtā pludmales volejbola nodarbība jauniešiem ( no 13 – 16 gadiem). Sīkāka informācija zvanot pa tālr. 29294524. Ozolnieku Sporta skolas volejbola laukums, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

10.30-12.00 Atvērtā pludmales volejbola nodarbība bērniem ( no 7 – 12 gadiem). Sīkāka informācija zvanot pa tālr. 29294524. Ozolnieku Sporta skolas volejbola laukums, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

19.00-20.00 Kardio/spēks treniņš. Dalība bez maksas. Pietikšanās pa tālr. 29532699. Jelgavas pamatskola "Valdeka" – Attīstības centrs, Institūta iela 4, Jelgava

19.30-20.30 Nūjošanas Akadēmija #6. Dalība un nūjas iepriekš jāpiesaka pa tālr. 29733112. Maksa par 8 treniņu nodarbībām 8,00 EUR. Ozolnieku Sporta Centrs, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts

OTRDIENA, 21. JŪLIJS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

15.00-18.00 Bērniem un jauniešiem aktīvas un interesantas nodarbības aktivitāšu centrā "Kalnciems". Jelgavas iela 15, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas novads

17.00-21.00 Savējie Svin Spartakā (Brankās). Basketbola metieni, naglu dzīšana bluķī un citas aktivitātes pieaugušajiem un jauniešiem, sejas apgleznošana, grafiti zīmēšana. Plkst. 20.00 Pāvela Fomkina koncerts. Pilna programma: www.ozolnieki.lv. 13. autobusa galapunkts, Iecavas iela, Brankas, Cenu pag., Ozolnieku novads

22.00 Brīvdabas kino seansi. Homo Novus. Ieejas maksa 3,00 EUR. Brīvdabas koncertzāle "MĪTAVA", Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

7.00-8.00 Bezmaksas rīta koptreniņi. Treniņa ilgums – 1 h (iekļaujot peldi Ozolnieku ezerā). Līdzi jāņem vingrošanas paklājiņš, dzeramais ūdens slāpju remdēšanai, peldēšanai nepieciešamais apģērbs, dvielis. Pie Ozolnieku ezera, Ozolnieki, Ozolnieku novads.

17.00 Sporta vakars ĀNĒ. Futbols, pieteikšanās pa tālruņa numuru 29604712 vai e-pastu: rimants.stopis@ozolnieki.lv; Pludmales volejbols, pieteikšanās pa tālruņa numuru 29294524 vai e-pastu: raimonds.linins@gmail.com. Komandas jāpiesaka līdz 20. jūlija plkst. 21.00. Ānes futbola un pludmales volejbola laukumi, Āne, Cenu pag., Ozolnieku novads

19.30-20.30 Veselības vingrošana. Dalība bez maksas. Staļģenes sporta halle, Skolas iela 2, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

TREŠDIENA, 22. JŪLIJS

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

17.00-20.00 Bērnu pasākums Tetelē. Izrāde bērniem, seju apgleznošana, burbuļmašīna. Dāvanā – cukurvate. Plašāk: www.ozolnieki.lv. Pie Teteles pamatskolas, Skolas iela 10, Tetele, Cenu pag., Ozolnieku novads

19.00 Futbola virslīgas spēle: FK "Jelgava" – FK "Liepāja". Ieejas maksa – 3,00 EUR, bērniem līdz 7 gadu vecumam un invalīdiem ieeja – bez maksas. Spēli klātienē var apmeklēt ne vairāk kā 300 skatītāju. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

23.00-01.00 Nakts kino seanss. Filma "Īsa pamācība mīlēšanā". Pie Ozolnieku vidusskolas, Jelgavas 35, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.30-15.30 Gaisa joga bērniem (no 13 līdz 15 gadiem). Dalība bez maksas. Pietikšanās zvanot pa tālr. 27795685. Deju studija "Cukurfabrika", Cukura iela 22, Jelgava

16.00-17.00 Gaisa joga bērniem (no 1 līdz 12 gadiem). Dalība bez maksas. Pietikšanās zvanot pa tālr. 27795685. Deju studija "Cukurfabrika", Cukura iela 22, Jelgava

17.00-18.00 Veselības vingrošana. Dalība bez maksas. Kalnciema kultūras nams, Jelgavas iela 15, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas novads

17.30-18.30 Gaisa joga bērniem (no 7 līdz 9 gadiem). Dalība bez maksas. Pietikšanās zvanot pa tālr. 27795685. Deju studija "Cukurfabrika", Cukura iela 22, Jelgava

17.00-18.00 Veselības vingrošana. Dalība bez maksas. Kalnciema kultūras nams, Jelgavas iela 15, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas novads

CETURTDIENA, 23. JŪLIJS

10.00-15.30 Siena talka Straumēnu noskaņās. Dažādas aktivitātes, pusdienas un siena talka 2h garumā. Pieteikšanās dalībai pasākumā līdz 21. jūlijam: tālr. 29802428 (Aiga). E. Virzas tēva mājas "Billītes" pļavas, Sidrabenes pag., Ozolnieku novads

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

17.00-20.00 "Sarunas pagalmā". Sarunu vakars novada svētku ietvaros. Piedalīsies dažādu jomu speciālisti, bērnu vecāki un jaunieši. Noslēgumā muzikāls priekšnesums. Meliorācijas ielas 25 pagalms, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.00-10.30 Atvērtā pludmales volejbola nodarbība jauniešiem (no 13 līdz 16 gadiem). Sīkāka informācija zvanot pa tālr. 29294524. Ozolnieku Sporta skolas volejbola laukums, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

10.30-12.00 Atvērtā pludmales volejbola nodarbība bērniem (no 7 līdz 12 gadiem). Sīkāka informācija zvanot pa tālr. 29294524. Ozolnieku Sporta skolas volejbola laukums, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

16.00 "Basta Floorball 2020" sacensības jauniešiem. Pagalma futbola sacensības jauniešiem no 13-25 gadu vecumam. Jelgavas 4. sākumskola, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 34, Jelgava

18.00-19.00 Veselības vingrošana. Dalība bez maksas. Kultūras nams, Centra iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas novads

19.20-20.00 Treniņš Gudrās kustības. Dalība bez maksas. Pietikšanās rakstot pa tālr. 29532699. Pils jeb Gubernatora saliņa, Jelgava

19.30-20.30 Nūjošanas treniņš Ozolniekos #7. Dalība un nūjas iepriekš jāpiesaka pa tālr. 29733112. Maksa par 8 treniņu nodarbībām 8,00 EUR. Ozolnieku Sporta Centrs, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts

PIEKTDIENA, 24. JŪLIJS

9.00-17.00 Starptautisks seminārs "Puzuru darināšanas darbnīcas". Pieteikties semināram, aizpildot pieteikuma anketu līdz 17. jūlijam. Vairāk informācijas: https://ej.uz/bv35. Jelgavas Kultūras nams, Kr. Barona iela 6, Jelgava

9.30-16.00 Ekskursija senioriem gida pavadībā pa Ozolnieku novadu. Informācija un pieteikšanās pa tālr. 26110405. Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

13.00-14.00 Nodarbības bērniem "Vasara manās rokās". Jelgavas iela 15, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas novads

17.00-21.00 Jauniešu diena. Programma: 17.00 Edgars Fresh – Kā izmainīt pasauli esot influencerim?; 18.00 Brankburgeri – Iespēja baudīt garšīgu burgeri; 19.00 Antons Semeņaks - "Ghetto Games" veiksmes stāsts; 20.00 My Radiant You – koncerts; 21.00 Brīvbrīdis – sarunas, galda, dārza un videospēles. Dalības bez maksas. Biedrība "Tuvu", Saules iela 2 b, Brankas, Cenu pag., Ozolnieku novads

18.00-21.00 Skolēnu putu ballīte klubā Tonuss (no 8 – 17 gadiem). Ieejas maksa 3,00 EUR. Klubs "Tonuss", Uzvaras iela 12, Jelgava

21.00-24.00 Putu ballīte klubā Tonuss. Ieejas maksa - 2,00 EUR. Klubs "Tonuss", Uzvaras iela 12, Jelgava

19.00-23.00 "Staļļa festiņš" lauku atmosfērā. Zirgu figurālie paraugdemonstrējumi un izjādes ar zirgiem. Normunda Rutuļa koncerts un dejas. Āra kafejnīca un citas aktivitātes. Zirgkopības centra "Mušķi", Cenu pag., Ozolnieku novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00-19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. 1 stunda – 1,50 EUR. 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam). 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

18.00-19.00 Veselības vingrošana. Dalība bez maksas. Sporta halle, Madaru iela 4, Vilce, Vilces pag., Jelgavas novads

19.00 Salgales sporta spēles. Pāru badmintons; āra volejbols 4 pret 4; āra basketbols 4 pret 4. Komandas jāpiesaka līdz 23. jūlija plkst.21.00 pa tālr. nr. 29604712 vai rakstot uz e-pastu: raivis.duplinskis@ozolnieki.lv. Salgales pamatskolas sporta laukums un sporta zāle, 1. maija iela 4, Emburga, Salgales pag., Ozolnieku novads

20.50-23.00 "NAKTS Jelgavā" - laivu brauciens. Dalības maksa 20,00 EUR /laiva – 30,00 EUR/laiva. Rīko Ozolaivas, info@ozolaivas.lv, tālr. 23202900. Tējas namiņš "Silva", Pilssalas iela 2a, Jelgava

SESTDIENA, 25. JŪLIJS

9.00-17.00 Starptautisks seminārs "Puzuru darināšanas darbnīcas". Pieteikties semināram, aizpildot pieteikuma anketu līdz 17. jūlijam. Vairāk informācijas: https://ej.uz/bv35. Jelgavas Kultūras nams, Kr. Barona iela 6, Jelgava

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

11.00 G.Tranas ekskursiju cikla "Vai pazīsti savu pilsētu?" noslēguma ekskursija "Akadēmijas iela – Zemgales prospekts".Pulcēšanās pie Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa plkst. 11. Dalība bezmaksas (Ierobežots skaits). Ekskursijas ilgums ap 2h. Pieteikšanās obligāta pa tālr. 63005447. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava.

11.00 Latvijas sieviešu futbola 1. līgas 12. kārtas spēle: FK "Jelgava" – "Babītes SK/Dinamo Rīga". FK "Jelgava" sporta bāze Kārklu iela 6, Jelgava

13.00-19.00 Piparmētru pēcpusdiena Piparmētru namiņā. Dalība bez maksas, ēdienkartes piedāvājumi par atsevišķu samaksu, Informācija pa tālr. 26394062. "Terēni", Vilces pag., Jelgavas novads

14.00 un 16.00 Ekskursija Blankenfeldes muižas ansamblī un muižas parkā. Ieejas maksa pieaugušajiem 3,00 EUR, bērniem skolēniem, pensionāriem 2,00 EUR, ģimenes biļete 7,00 EUR (2 pieaugušie + līdz 3 bērni). Informācija pa tālr. 27810348. Blakenfeldes muiža, Blankenfelde, Vilces pag., Jelgavas novads

15.00-24.00 Savējie svin Ozolnieku novadā (Ozolnieku novada svētki). Programma: 15.00. - 20.00 – Amerikāņu auto izstāde; 19.00 DJSince91, Rīgas pantomīma priekšnesumi; 17.00 Lielā svētku pastaiga apkārt Ozolnieku ezeram; 17.00 – 23.00 Āra restorāns un baltā chill zona; 17.00 – 21.00 Izjādes ar zirgiem un ponijiem, Mini ZOO; 17.00 – 21.00 Ezera SPA; 17.00 – 23.00 Vizināšanās ar OZOlaivām; 18.00 - 19.30 Ielu vingrotāju šovs; 17.00 – 21.00 Rotaļu laukums; 17.00 – 21.00 Virvju trase un citas meža atrakcijas; 18.00 – 21.00 Vingrošana uz SUP dēļa; 18.00 – 24.00 Laipas skatuve; 20.00 – 22.00 Muzikālā laiva; 24.00 Uguņošana. Pilna programma: www.ozolnieki.lv. Ozolnieku ezers, Ozolnieki, Ozolnieku novads

22.00 Brīvdabas kino seansi. Homo Novus. Ieejas maksa 3,00 EUR. Brīvdabas koncertzāle "MĪTAVA", Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

8.00-17.00 Sporta pasākumu programma Ozolnieku novada svētkos. Sporta pasākumu programma Ozolnieku novada svētkos. 8.00 - Jogas nodarbība pie Ozolnieku ezera; 9.00 Florbola spēļu sākums; 9.00 – 9.30 Sporta spēļu atklāšana ar Street Warriors (Strītbola 3x3 un pludmales volejbola spēļu sākums, Loku šaušana); 10.00 Skeitparka sacensības ar skeitbordu, inline skrituļslidām, skūteri, BMX velosipēdiem; 11.00 RC drifta izklaide (radio vadāma mašīnu trase);12.00 Basketbola 3 punktu konkurss spēlētājiem un skatītājiem; 13.00 Greentrials – ekstrēmā velo šova komanda; 13.30 Zumbas nodarbība ikvienam; 14.00 Skeitparka noslēguma braucieni; 15.30 Strītbola 3x3 fināls Elite un MIX; 16.00 Florbolā – Elites un Tautas klases fināls;16.30 Pludmales volejbola fināls; 17.00 Sporta aktivitāšu apbalvošana Ozolnieku Sporta skolas stadionā. Ozolnieku sporta skolas stadions, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

10.00 Skriešanas koptreniņš. Interesentiem jāpiesakās pa e-pastu aljoona@inbox.lv. Pasta sala, Jelgava

12.00-19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. 1 stunda – 1,50 EUR. 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam). 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava

SVĒTDIENA, 26. JŪLIJS

9.00-17.00 Starptautisks seminārs "Puzuru darināšanas darbnīcas". Pieteikties semināram, aizpildot pieteikuma anketu līdz 17. jūlijam. Vairāk informācijas: https://ej.uz/bv35. Jelgavas Kultūras nams, Kr. Barona iela 6, Jelgava

10.00-20.00 Smilšu skulptūru parks Jelgavā. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 1,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasta sala, Jelgava

14.00 Koncerts mieram un harmonijai "Ar sveicienu novadam…". Salgales baznīca, Emburga, Salgales pag., Ozolnieku novads

16.00 Futbola virslīgas spēle: FK "Jelgava" – FK "Tukums 2000/TSS". Ieejas maksa – 3,00 EUR, bērniem līdz 7 gadu vecumam un invalīdiem ieeja – bez maksas. Spēli klātienē var apmeklēt ne vairāk kā 250 skatītāju. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

14.00 Pērļu kroņu darināšanas meistardarbnīca. Pieteikties pa tālr. 26547117 (Rasma). Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pag., Jelgavas novads

17.00 Saimnieču diena Kalnciema pagastā. Līdz 20. jūlijam kultūras namā aicinām pieteikties pagasta kūku meistares – paredzam lepoties ar jūsu prasmēm un talantiem. Pieteikšanās pasākumam un papildu informācija – kultūras namā. Jelgavas iela 15, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.30-16.30 Laivu brauciens Misas upē posmā Dalbe – kazu ferma "Līcīši" – Ozolnieki. MISA: Dalbe – Līcīši – Ozolnieki. Līdz 9.30 ierašanās Dalbē pie Dzelzceļa tilta. https://goo.gl/maps/yLfSamYTcGMWsBYh9. Dalības maksa – 30,00/laiva – 40,00/laiva. Rīko Ozolaivas, info@ozolaivas.lv, tālr. 23202900. Dalbes dzelzceļa tilts, Dalbe, Cenu pag., Ozolnieku novads

12.00-19.00 Publiskā skrituļslidošana Pasta salā. 1 stunda – 1,50 EUR. 1 stunda – 1,00 EUR (bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam). 1 stunda – 0,50 EUR (bērniem līdz 7 gadu vecumam). Slidu nomas maksa – 2,00 EUR. Pasta sala, Jelgava.

IZSTĀDES

No 1.jūlija Mākslinieka Ulda Zutera darbu izstāde. Lielvircavas kultūras nams, Platones pag., Jelgavas novads

No 9. jūlija Maijas Bērziņas (Rīga) gleznu izstāde "Vasaras atspulgi. IKSC "Līdumi", Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

No 20. jūlija Plaša novadpētniecības materiālu izstāde "Kolhozu laiki Ūziņos". Ūziņu bibliotēka, Ūziņi, Zaļenieku pag., Jelgavas novads

Līdz 20.jūlijam Starptautiskā foto izstāde "Pandēmijas laikā". Jelgavas Kultūras nams, 1.stāva galerija, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 29.jūlijam Zitas Vēveres izstāde "Mirklis. Gaisma. Es". Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, izstāžu zāle, 9.stāvs, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 31. jūlijam Olgas Gusenkovas darbu izstāde "Pavasara elpa". Jelgavas iela 15, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas novads

Līdz 31.jūlijam Elitas Šmēdiņas izstāde "Lellīšu stāstiņi". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 31.jūlijam Mākslas studijas " Mansards" audzēkņu darbu izstāde " Pandēmijas laika vizuālās izpausmes". Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrs, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 31.jūlijam Fotomākslinieka Jura Zēberga izstāde "Ziedi. Daba. Simfonija.". Vircavas pagasta bibliotēka, "Kamenes", Vircava, Vircavas pagasts

Līdz 31.jūlijam Tautas lietišķās mākslas studijas "Staļģene" dalībnieču darbu izstāde "Magonīšu gultu klāju...". IKSC "Līdumi", Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

Līdz 31.jūlijam "Krīzes laika vientuļnieces": lasītāju sarūpēta teātra somiņu izstāde. Nākotnes bibliotēka, Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas novads

Līdz 31.jūlijam Fotomākslinieka Jura Zēberga izstāde "Ziedi. Daba. Simfonija." Vircavas pagasta bibliotēka, "Kamenes", Vircava, Vircavas pagasts

Līdz 31.jūlijam Jelgavas Tautas gleznošanas studijas izstāde "Vasara". Sesavas bibliotēka, Zemgales iela 11, Sesava, Sesavas pag., Jelgavas novads

Līdz 31.jūlijam Raimonda Līcīša gleznu izstāde "Gaišas skumjas". Vilces bibliotēka, Skolas iela 8, Vilce, Vilces pag., Jelgavas novads

Līdz 31. jūlijam Izstāde "Lielais Munks un pārējie". Upes iela 12, Zemgale, Glūdas pag., Jelgavas novads

Līdz 31. jūlijam Andžellas Janovičas zvanu kolekcijas izstāde. Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

Līdz 31. jūlijam Daces Okolovskas gleznu izstāde "Nāc priecāties". Jelgavas iela 17, Līvbērze, Jelgavas novads

Līdz 9. augustam Kūdras skulptūru izstāde. Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pag., Jelgavas novads

Līdz 14. augustam Ulda Rogas izstāde Jelgavas jubilejai. Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

Līdz 16. augustam Ernesta Veilanda 135 gadu jubilejas izstāde. Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 23. augustam Ingrīdas Rutkas izstāde "Vērtību sintēze/Itālijas piezīmes". Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, Filozofu iela 3, Jelgava

Līdz 29.augustam Ineses Kalv gleznu izstāde "Mazliet vasaras". Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100a, Jelgava

Līdz 31.augustam Aļonas Prokofjevas personālizstāde "Mirdzums". Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 31.augustam JRTC Izstāde "Lielā iela un Čakstes bulvāris laika ritējumā". Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, kāpņu telpa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 1.septembrim Puķu un dārzeņu sēklu bibliotēka. Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrs, Akadēmijas iela 26; Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 27. septembrim Lietišķās mākslas izstāde "Pinumi un puzuri". Jelgavas Kultūras nams, Kr. Barona iela 6, Jelgava

