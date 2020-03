Nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (2.- 8. marts)

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sagatavojis nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIRMDIENA, 2.MARTS

18.00 Ozolnieku Mūzikas skolas koru koncerts "Tāltālā zeme". Ieeja bez maksas. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

15.00-16.00 Publiskā slidošana Ozo hallē. OZO Ledus halle, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

OTRDIENA, 3.MARTS

15.00 Grāmatas "Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Kurzeme, Zemgale, Sēlija" prezentācijas pasākums. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

18.30 Ozolnieku vidusskolas teātra grupas izrāde “Sniega karaliene”. Ieeja bez maksas. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

TREŠDIENA, 4.MARTS

13.30 Ozolnieku vidusskolas teātra grupas izrāde “Sniega karaliene”. Ieeja bez maksas. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

15.00 Lasītāju klubiņa tikšanās, jauno grāmatu apskats. Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

19.00 Teātra Sporta turnīrs. Ieeja par ziedojumiem. Jelgavas Studentu teātris, J. Čakstes bulvāris 7, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

18.00-19.30 13.Veselības veicināšanas nūjošanas koptreniņš. Nūjas tiek izsniegtas uz pasākuma laiku. Dalība bez maksas. No tējas namiņa "Silva", Pilssalas iela 2a, Jelgava

CETURTDIENA, 5.MARTS

18.00 Režisora A.Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”. Ieejas maksa 3,00 EUR. IKSC "Avoti", Saules iela 2, Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas novads

18.00 Individuālo dabīgo smaržu meistarklase ar aromterapeiti Agritu Jērumu. Dalības maksa 19,00 EUR (cenā iekļauti materiāli). Pieteikšanās līdz 04.03. tautasnams@ozolnieki.lv , norādot savu mob.nr., vai pa tālruni 28810322. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

19.00 Vidusjūras ģitārmūzikas un tango projekts "Musique de la Riviera". Biļetes pieejamas Biļešu Paradīzes kasēs. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

19.00 Režisora A.Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”. Ieejas maksa 3,00 EUR. Vircavas tautas nams, Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pag., Jelgavas novads

PIEKTDIENA, 6.MARTS

12.00, 15.00 un 18.00 Režisora A.Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”. Ieejas maksa 4,00 EUR. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

13.30 Ozolnieku vidusskolas teātra grupas izrāde “Sniega karaliene”. Ieeja bez maksas. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

18.00 Koncerts "Mīlestības spārnos". Ieeja bez maksas. Sabiedrības integrācijas pārvaldes zāle, Skolotāju iela 8, Jelgava

19.00 Aktiera Andra Bērziņa 67.jubilejas koncerts "Manas PIE Dzimšanas dienas". Ieejas maksa 5,00 EUR. Lielplatones tautas nams, Mazplatones iela 2, Sidrabe, Lielplatones pag., Jelgavas novads

19.00 Režisora A.Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”. Ieejas maksa 3,00 EUR. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

21.00 Sieviešu dienas ballīte ar grupu "Nav problēmu". Ieejas maksa 5,00 EUR. Galdiņu rezervācija pa tālruni 28612076. IKSC "Avoti", Saules iela 2, Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas novads

22.00 Grupu "Condescension" un "Once Upon" uzstāšanās. Biļetes: www.ticketshop.lv. Melno Cepurīšu Balerija, Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

20.30-22.00 Bezmaksas publiskā slidošana Ozolnieku novada iedzīvotājiem. OZO Ledus halle, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

SESTDIENA, 7.MARTS

12.00, 15.00 un 18.00 Režisora A.Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”. Ieejas maksa 4,00 EUR. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

17.00 "Polka pilī". Ieejas maksa 2,00 EUR. Jelgavas pils lielajā zālē, Lielā iela 2, Jelgava

18.00 Koncertprogramma “Tās ir likteņlīnijas” ar Kasparu Antesu un grupu. Biļetes: www.bilesuparadize.lv vai Ozolnieku Tautas nama kasē. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

20.00 Sieviešu dienas balle "Ak, sieviete!" ar grupu Labamba no Rīgas. Ieejas maksa 5,00 EUR. Galdiņu rezervācija pa tālruni 29377105. Nākotnes kultūras nams, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas novads

21.00-23.00 Prāta spēles “Cietie rieksti” trešā kārta. Dalības maksa 5,00 EUR. Restorāns “Pilsētas Elpa”, Pasta sala 1, Jelgava

22.00 Grupas "Sub Scriptum" uzstāšanās. Biļetes: www.ticketshop.lv. Melno Cepurīšu Balerija, Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

21.15-22.15 Publiskā slidošana Jelgavas ledus hallē. Jelgavas Ledus halle, Skautu iela 2, Jelgava

SVĒTDIENA, 8.MARTS

13.00 Koncerts – saulains sveiciens “Rotiņas” dziesmā! Ieeja bez maksas. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00-11.30 14.Veselības veicināšanas nūjošanas koptreniņš. Nūjas tiek izsniegtas uz pasākuma laiku. Dalība bez maksas. Jelgavas pamatskola "Valdeka" -attīstības centrs, Institūta iela 4, Jelgava

IZSTĀDES



No 1.marta līdz 1.aprīlim Lietuviešu mākslinieka Sauļa Kropa jubilejas retrospektīvā izstāde "Sauļus Kropis – 60: Baltijas grāmatu rakstu". Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrs, Akadēmijas iela 26, Jelgava

No 1.marta Puķu un dārzeņu sēklu bibliotēka. Ikviens var atnest savas sēklas un samainīties ar citu atnestajām. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava; Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

No 2.marta līdz 31.martam Dabas aizsardzības pārvaldes ceļojošā izstāde "Daigas Segliņas oriģinālzīmējumi". Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

No 3.marta līdz 30.martam Tautas gleznošanas studijas dalībnieku izstāde "Pieradināšana...". Jelgavas Kultūras nams, 1. stāva galerija un foajē, Kr.Barona iela 6, Jelgava

No 3.marta līdz 31.martam Aļonas Prokofjevas personālizstāde "Mirdzums". Jelgavas Kultūras nama 2.stāva galerija, Kr. Barona iela 6, Jelgava

No 4.marta līdz 12.martam XXIV integratīvā mākslas festivāla "Nāc līdzās" dalībnieku leļļu izstāde. Jelgavas Kultūras nams, 2. stāva galerija, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 4.martam Kristīnes Freimanes izstāde "Mūžīgās taigas skartie audekli". Jelgavas Kultūras nama 1.stāva galerija, Kr. Barona iela 6, Jelgava

Līdz 4.martam Ilzes Zeimules-Stepanovas fotoizstāde "Amerikas spogulis". Bērvircavas tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pag., Jelgavas novads

Līdz 7.martam Mežģīņu darināšanas apvienības "Savija" izstāde. Staļģenes IKSC "Līdumi", Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

Līdz 10.martam Anitas Rācenes gleznu izstāde "Vasara nebeidzas nekad". Jelgavas tehnikuma bibliotēka, O.Kalpaka iela 37, Jelgava

Līdz 22.martam Mākslinieces Silvijas Meškones izstāde "...uz zemes šīs/Silvijas Meškones gleznas". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 23.martam Kūdras skulptūru izstāde. Lielvircavas kultūras nams, Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pag., Jelgavas novads

Līdz 26.martam Mākslinieka Jāņa Leimaņa izstāde "Keramika". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 28.martam Tautisko cimdu izstāde. Miezītes bibliotēka, Dobeles šosejā 100a, Jelgava

Līdz 29.martam izstāde "Latvijas diplomātijai un ārlietu dienestam 100". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 31.martam Iespiedizdevumu izstāde "Jelgavas izdevēji" sadarbībā ar kolekcionāru Jāni Vilku. Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītavā, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 31.martam Inese Mīlbergas zīmējumu un akvareļu izstāde "Kas dzīvo tumšajā skapī...un citi stāsti". Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 31.martam Aspazijas 155.dzimšanas dienai veltīta izstāde "Kad meklē dvēseli...". Ūziņu bibliotēka, Ūziņi, Zaļenieku pag., Jelgavas novads

