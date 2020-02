Nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (24.februāris – 1.marts)

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sagatavojis nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIRMDIENA, 24.FEBRUĀRIS

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

15.00-16.00 Publiskā slidošana Ozo hallē. OZO Ledus halle, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

15.30-19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta salas slidotava, Pasta sala, Jelgava

20.00-21.00 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām Pasta salā. Pasta salas slidotava, Pasta sala, Jelgava

OTRDIENA, 25.FEBRUĀRIS

16.00 Lasītāju klubiņa tikšanās Jelgavas pilsētas bibliotēkā. Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītava, Akadēmijas iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

15.30-19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta salas slidotava, Pasta sala, Jelgava

20.00-21.00 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām Pasta salā. Pasta salas slidotava, Pasta sala, Jelgava

TREŠDIENA, 26.FEBRUĀRIS

10.00-17.00 Jauno grāmatu diena. Ieeja bez maksas. Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

18.00 Studentu folkfestivāls 30+1 vai muzikālā laboratorija. Ieejas maksa skolēniem un studentiem 2,00 EUR, pārējiem – 4,00 EUR. Studentu teātris, J.Čakstes bulvāris 7, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

15.30-19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta salas slidotava, Pasta sala, Jelgava

18.00-19.30 11.Veselības veicināšanas nūjošanas koptreniņš. Nūjas tiek izsniegtas uz pasākuma laiku. No tējas namiņa “Silva”, Pilssalas iela 2a, Jelgava

20.00-21.00 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām Pasta salā. Pasta salas slidotava, Pasta sala, Jelgava

CETURTDIENA, 27.FEBRUĀRIS

15.30 Pianistes Diānas Zandbergas klaviermūzikas koncerts "Portreti klavierēm". Jelgavas Mūzikas vidusskolas koncertzāle, Lapskalna iela 2, Jelgava

18.00 Tematiskais tūrisma vakars "Krāšņā Kolumbija". Vakara viesis Anita Sāne. Dalības maksa 2,00 EUR. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

18.00 Evitas Gūtmanes lekcija - praktikums "Noslēpumi gardu tomātu audzēšanā". Dalība pasākumā bez maksas. Lielvircavas kultūras nams, Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pag., Jelgavas novads

19.00 Ā. Alunāna Jelgavas teātra izrāde “Tikai bez skandāla!”. Ieejas maksa 3,00 – 5,00 EUR. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

15.30-19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta salas slidotava, Pasta sala, Jelgava

18.00-19.00 Publiskā slidošana Ozo hallē. OZO Ledus halle, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

20.00-21.00 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām Pasta salā. Pasta salas slidotava, Pasta sala, Jelgava

PIEKTDIENA, 28.FEBRUĀRIS

18.30 Ozolnieku vidusskolas teātra grupas izrāde “Sniega karaliene”. Ieeja bez maksas. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

19.00 Ance Krauze un Raimonds Pauls koncertā “Sasala jūrīna”. Biļetes: https://www.bilesuparadize.lv/lv/events/event/79483. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

22.00 Eksperimentālā elektroniskā mūzika – Number Eleven. Biļetes pieejamas www.ticketshop.lv. Melno Cepurīšu Balerija, Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

20.00-21.00 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām Pasta salā. Pasta salas slidotava, Pasta sala, Jelgava

20.30-22.00 Bezmaksas publiskā slidošana Ozolnieku novada iedzīvotājiem. OZO Ledus halle, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

SESTDIENA, 29.FEBRUĀRIS

13.00 Meistarklase “Skalu grozu pīšana”. Nodarbību vadīs amatniece Inta Bendrupa. Pieteikšanās līdz 27. februārim pa tālruni 26955286. Dalība bez maksas. Aktivitāšu centrs “Dzirnieki”, Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

16.00 “Dziesmu svētki Meteņos”. Jelgavas pils lielajā zālē, Lielā iela 2, Jelgava

16.45 Ozolnieku Meliorācijai – 70. Atceres brīdis, svinīgs koncerts, saviesīgas sarunas pie kafijas galda. Pieteikšanās un dalības maksa 5,00 EUR līdz 25.februārim Ozolnieku Tautas nama kasē. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

18.00 Jelgavas novada tautas deju kolektīvu un vieskolektīvu Ziemas sadancis 2020. Ieeja koncertā bez maksas. Staļģenes vidusskolas Sporta halle, Lielupes iela 12, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

22.00 Edavārdi. Albuma “Izlaušanās” desmitgades tūre. Biļetes pieejamas www.ticketshop.lv. Melno Cepurīšu Balerija, Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00-14.00 Velo ziemas noslēguma izbrauciens. Rīko Pepijas velomānija. Dalības maksa 1,00 EUR. Reģistrētajiem izaicinājumā Velo ziema (endomondo.com) dalība bez maksas. Obligāta iepriekšējā pieteikšanās pa tālruni 29733112. No tējas namiņa “Silva”, Pilssalas iela 2a, Jelgava

15.30-19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta salas slidotava, Pasta sala, Jelgava

20.00-21.00 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām Pasta salā. Pasta salas slidotava, Pasta sala, Jelgava

SVĒTDIENA, 1.MARTS

12.00 Slāvu svētki "Masļeņica". Skvērs pie Sabiedrības integrācijas pārvaldes, Skolotāju iela 8, Jelgava

16.00 Koncerts “TAVĀ LOGĀ”. Ieeja par ziedojumiem. Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas katoļu katedrāle, Katoļu iela 11, Jelgava

16.00 Jelgavas BDK "Ieviņa" pavasara koncerts "Ieviņa uzzied pavasarī". Ieeja koncertā bez maksas. Bērvircavas tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pag., Jelgavas novads

17.00 Režisora Andreja Ēķa filma "Klases salidojums 2". Ieejas maksa 3,00 EUR. Lielvircavas kultūras nams, Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pag., Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00-11.30 12.Veselības veicināšanas nūjošanas koptreniņš. Nūjas tiek izsniegtas uz pasākuma laiku. Dalība bez maksas. Jelgavas pamatskola "Valdeka" -attīstības centrs, Institūta iela 4, Jelgava

12.30-19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta salas slidotava, Pasta sala, Jelgava

18.45-19.45 Publiskā slidošana Ozo hallē. OZO Ledus halle, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

20.00-21.00 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām Pasta salā. Pasta salas slidotava, Pasta sala, Jelgava

20.00-21.00 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām Ozo hallē. OZO Ledus halle, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

IZSTĀDES

No 21.februāra līdz 22.martam Mākslinieces Silvijas Meškones izstāde "...uz zemes šīs/Silvijas Meškones gleznas". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

No 25.februāra līdz 31.martam Aspazijas 155.dzimšanas dienai veltīta izstāde "Kad meklē dvēseli...". Ūziņu bibliotēka, Ūziņi, Zaļenieku pag., Jelgavas novads

No 1.marta līdz 1.aprīlim Lietuviešu mākslinieka Sauļa Kropa jubilejas retrospektīvā izstāde "Sauļus Kropis – 60: Baltijas grāmatu rakstu". Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrs, Akadēmijas iela 26, Jelgava

No 1.marta Puķu un dārzeņu sēklu bibliotēka. Ikviens var atnest savas sēklas un samainīties ar citu atnestajām. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava; Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 24.februārim izstāde "Mīlestības pilnas lappuses”. Bērnu bibliotēka Zinītis, Lielā iela 15, Jelgava

Līdz 26.februārim Sarmītes Helvigas un Aijas feldmanes izstāde "Pērļu gleznas". Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

Līdz 28.februārim Tautisko cimdu izstāde. Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100a, Jelgava

Līdz 28.februārim Dažādu skrapbukinga stilu apsveikuma kartīšu un kārbiņu izstāde "Papīrs, šķēres...". Sesavas bibliotēka, Zemgales iela 11, Sesava, Sesavas pag., Jelgavas novads

Līdz 28.februārim Anitas Baltrūnas gleznu izstāde "TAS". Staļģenes bibliotēka, Skolas iela 2, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

Līdz 28.februārim Piemiņas izstāde māksliniekam Arivaldam Saujam "Origami un kirigami". Vecsvirlaukas bibliotēka, Stārķu iela 24, Vecsvirlauka, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

Līdz 28.februārim Jura Zēberga fotoizstāde "Ziedi". Sesavas pagasta bibliotēka, Zemgales iela 11, Sesava, Sesavas pag., Jelgavas novads

Līdz 29.februārim JRTC veidota izstāde "Brīvības cīņu piemiņas vietas Jelgavā un apkārtnē". Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis, kāpņu telpa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 29.februārim 22. Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla skolēnu kolāžu konkursa darbu izstāde "Mani supervaroņi". Jelgavas Kultūras nams, 2.stāva foajē, Kr. Barona iela 6, Jelgava

Līdz 29.februārim Ilonas Austrumas fotogrāfiju izstāde "Tikšanās prieks". Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 29.februārim Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas mākslas studijas "Mākslas pasaule" dalībnieku grafikas un mini gobelēnu darbu izstāde "Mežs ienāk pilsētā". Jelgavas Kultūras nams, 1.stāva foajē, Kr. Barona iela 6, Jelgava

Līdz 29.februārim Sauļa Kropa jubilejas retrospektīvā izstāde "Saulius Kruopis - 60: Es rakstu Baltijas grāmatu". Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

Līdz 29.februārim Pelīšu kolekcijas izstāde. Dzirnieku bibliotēka, Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads.

Līdz 1.martam Danas Rodenkirhenas fotogrāfiju izstāde "Bauskas bibliotēkā modē grāmatas". Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrā, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 1.martam Jolantas Briedes personālizstāde "Māksla būt". Vircavas tautas nams, Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pag., Jelgavas novads

Līdz 4.martam Kristīnes Freimanes izstāde "Mūžīgās taigas skartie audekli". Jelgavas Kultūras nama 1.stāva galerija, Kr. Barona iela 6, Jelgava

Līdz 4.martam Ilzes Zeimules-Stepanovas fotoizstāde "Amerikas spogulis". Bērvircavas tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pag., Jelgavas novads

Līdz 7.martam Mežģīņu darināšanas apvienības "Savija" izstāde. Staļģenes IKSC "Līdumi", Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

Līdz 10.martam Anitas Rācenes gleznu izstāde "Vasara nebeidzas nekad". Jelgavas tehnikuma bibliotēka, O.Kalpaka iela 37, Jelgava

Līdz 26.martam Mākslinieka Jāņa Leimaņa izstāde "Keramika". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 29.martam izstāde "Latvijas diplomātijai un ārlietu dienestam 100". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 31.martam Iespiedizdevumu izstāde "Jelgavas izdevēji" sadarbībā ar kolekcionāru Jāni Vilku. Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītavā, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 31.martam Inese Mīlbergas zīmējumu un akvareļu izstāde "Kas dzīvo tumšajā skapī...un citi stāsti". Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē, Akadēmijas iela 1, Jelgava.

