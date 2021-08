No 1. septembra Jelgavas bibliotēkas strādās pēc ziemas darba laika

No 1. septembra līdz 31. maijam Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles – bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis", Pārlielupes bibliotēka un Miezītes bibliotēka – strādās pēc ziemas darba laika, informē Jelgavas pilsētas bibliotēka.

Jelgavas pilsētas bibliotēkas darba laiks

Pirmdien, ceturtdien no pulksten 10 līdz 19, otrdien, trešdien, piektdien no pulksten 10 līdz 18, sestdien – slēgta, bet svētdien strādā no pulksten 10 līdz 17.

Pārlielupes bibliotēkas darba laiks

Darba dienās no pulksten 10 līdz 18, sestdien no 10 līdz 17, svētdien – slēgta.

Miezītes bibliotēkas darba laiks

No otrdienas līdz piektdienai no pulksten 10 līdz 18, sestdien no pulksten 10 līdz 17, svētdien un pirmdien – slēgta.

Bērnu un jauniešu bibliotēkas "Zinītis" darba laiks

Pirmdien, trešdien, piektdien no pulksten 10 līdz 18, otrdien, ceturtdien no pulksten 10 līdz 20, sestdien no pulksten 9 līdz 14, svētdien – slēgta.

Jau ziņots, ka no 1. septembra visās pilsētas bibliotēkās atsāks iekasēt kavējuma naudu par laicīgi nenodotiem iespieddarbiem un audiovizuālajiem materiāliem. Taču bibliotēka saglabās Aizmāršīgo lasītāju diena, kas notiks katra mēneša pēdējā ceturtdienā – tikai šajā dienā bibliotēkas grāmatas un citus iespieddarbus, kā arī audiovizuālos materiālus varēs nodot bez kavējuma maksas.

Foto: no arhīva