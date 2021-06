No 3. jūnija individuālam apmeklējumam pieejamas Jelgavas bibliotēku lasītavas un informācijas centri

Pēc valdības 1. jūnija sēdes lēmuma, no 3. jūnija individuāliem apmeklējumiem atvērtas dažādu kultūrvietu, tostarp bibliotēku telpas. Arī Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka un bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis" ver savas durvis individuālam lasītavu un informācijas centru apmeklējumam, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Kā informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa, Jelgavas pilsētas bibliotēkā Akadēmijas ielā 26 informācijas centrā vienlaikus drīkstēs atrasties viens apmeklētājs, pie datora darba un mācību nolūkos pavadot līdz pusstundai. Arī meklēt grāmatas bibliotēkā klātienē drīkstēs pusstundu, atļaujot telpās vienlaikus uzturēties četriem cilvēkiem. Savukārt lasītavā žurnālus, avīzes un grāmatas varēs lasīt vienu stundu noteiktās darba vietās. Lasītavā būs jāizmanto gumijas cimdus, kā arī visā bibliotēkā joprojām obligāta prasība būs sejas un deguna maskas, roku dezinfekcija, distance un citi epidemioloģiskās drošības pasākumi. Tāpat kā līdz šim, atdotās grāmatas 72 stundas tiks ievietotas "karantīnā" un nebūs pieejamas.

Arī uz bibliotēkas filiālēm attiecas noteikums, ka informācijas centra datorus vienlaikus var izmantot viena persona pusstundu. Savukārt par uzturēšanos filiāļu lasītavās un literatūras nodaļās informācija vēl sekos un tiks publicēta bibliotēkas mājaslapā www.jelgavasbiblioteka.lv.

Jāpiebilst, ka līdz ar vasaras atnākšanu, bibliotēkas sāk strādāt pēc vasaras laika. No 1. jūnija līdz 31. augustam Jelgavas pilsētas bibliotēka atvērta no pirmdienas līdz piektdienai no pulksten 10 līdz 18, bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis" atvērta no pirmdienas līdz piektdienai no pulksten 9 līdz 17, bet gan Pārlielupes, gan Miezītes bibliotēka apmeklētājiem atvērta no otrdienas līdz piektdienai no pulksten 10 līdz 18 un sestdienās no pulksten 10 līdz 17.