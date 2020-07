No augusta sākuma kultūrvietu apmeklētājiem būs jāievēro savstarpēja viena metra distance

Kultūrvietās notiekošo pasākumu apmeklētājiem no 1.augusta, atrodoties fiksētās un personalizētās sēdvietās, būs jāievēro savstarpēja viena metra distance, tā šodien lēma valdībā.

Kā aģentūru LETA informēja Kultūras ministrijas (KM) Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale, muzeju, bibliotēku, kultūras centru, izstāžu zāļu, brīvdabas estrāžu, teātru ēku, koncertzāļu, kinoteātru un šo kultūrvietu ārtelpā notiekošo pasākumu apmeklētāji, atrodoties fiksētās, personalizētās sēdvietās, varēs sēdēt kopā pa divi, ja personas nav vienas mājsaimniecības pārstāvji. Savukārt vienas mājsaimniecības locekļi varēs sēdēt ne vairāk kā četru personu grupā.

Starp katrām divām aizpildītajām sēdvietu grupām pasākuma rīkotājam būs jānodrošina viena metra distances ievērošana vai aizsargbarjeras uzstādīšana. Pametot savu sēdvietu, pasākumu apmeklētājiem būs jāturpina ievērot savstarpēja divu metru distance.

Kā skaidroja Kokale, tuvojoties kultūras pasākumu organizatoru, tai skaitā valsts un pašvaldību teātru, Latvijas Nacionālās operas un baleta, kā arī koncertorganizāciju un privāto pasākumu organizatoru rudens sezonai, bija nepieciešams noteikt jaunu regulējumu, saskaņā ar kuru veikt savlaicīgu iepriekš plānoto un izpārdoto kultūras pasākumu pārcelšanu un uz tiem iegādāto biļešu maiņu.

Informācija par kultūrvietās notiekošo pasākumu apmeklētājiem tiks fiksēta biļešu nomaiņas brīdī un uzglabāta vienu mēnesi, lai nepieciešamības gadījumā to varētu nodot Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) rīcībā.

Šādas izmaiņas paredz KM virzītie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas stāsies spēkā līdz ar 1.augustu. Minētās izmaiņas saskaņotas ar Veselības ministriju un SPKC.

Regulējums attiecībā uz distances ievērošanu kultūrvietās notiekošajos pasākumos mainīts arī kaimiņvalstīs - Igaunija šādu regulējumu pieņēmusi 9.jūlijā un tas paredz, ka no 15.jūlija iekštelpās var pulcēt līdz 1500 personām, vienlaikus nosakot 50% no telpu piepildījuma kapacitātes. Savukārt Lietuvā šādu regulējumu pieņēma 16.jūlijā un tas paredz, ka no 1.septembra atcelti kultūras pasākuma apmeklētāju skaita ierobežojumi, nosakot vismaz viena metra distances ievērošanu, norādīja ministrijas pārstāve.

