Ozolnieku novada svētki ar akcentu uz distancēšanos (FOTO)

Ar dažādiem pasākumiem jau nedēļas ievadā sākusies plaša Ozolnieku novada svētku programma, interesantām aktivitātēm apmeklētājus izklaidējot dažādās novada vietās.

“Šī gada Ozolnieku novada svētki ir īpaši ar to, ka notiek citādākā formātā, ievērojot sociālo distancēšanos. Šie svētki pirmo reizi notiek visu nedēļu dažādās vietās – piemēram, pirmdien notika Salgalē. Svētku noslēgumā, sestdien, 25. jūlijā, paredzēta pastaiga apkārt Ozolnieku ezeram. Mēs aicinām cilvēkus nepulcēties vienuviet, bet pastaigāties”, stāsta Ozolnieku novada kultūras nodaļas vadītāja Evita Poča.

Pastaiga ap Ozolnieku ezeru gaidāma kā svētku kulminācija, sestdien apmeklētājiem piedāvājot aplūkot amerikāņu auto izstādi no pulksten 15 līdz 20. No pulksten 17 darbosies āra restorāns un baltā “chill” zona. Būs izjādes ar zirgiem un ponijiem, vizināšanās ar laivām un dažādas aktivitātes bērniem rotaļu laukumā. Savukārt uz Laipas skatuves būs vērojams bungu priekšnesums, V.Dumpja un G.Šveicara koncertprogramma, uzstāsies arī Gatis Mūrnieks, grupa “DEM”. Pulksten 22.30 – Chris Noa, bet 23.30 – Laipas orķestris, bet pusnaktī notiks uguņošana.

Ozolnieku novada svētki “Savējie svin” norisinās no 20. līdz 26. jūlijam dažādās vietās Ozolnieku novadā – Emburgā, Brankās, pie Ozolnieku vidusskolas un citur. Svētki beigsies sestdien, 26. jūlijā, ar koncertu Salgales baznīcā.

Foto: Eva Pričiņa