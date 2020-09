Par “dzejoļu remontu” Dzejas dienās

Neilgi pirms Dzejas dienām, kas šogad svin 55 gadu jubileju, klajā nācis Eduarda Aivara “Dzejoļu remonts”. Arī savā ziņā jubileja, jo tas dzejniekam ir desmitais krājums. Pietiekams iemesls “Ziņu” sarunai ar autoru, kas sevi pamatoti uzskata par jelgavnieku un kuru ārpus dzejas pazīstam kā pilsoni Aivaru Eipuru.

“Augusts un septembris man sanākuši auglīgi,” stāsta A.Eipurs. “26. augustā iznāca “Dzejoļu remonts”. Rakstnieku savienības avīzē “KonTEKSTS”, kas iznāk katru mēnesi, saistībā ar to publicēta gara intervija. Savukārt žurnāla “Domuzīme” jaunākajā numurā lasāmas manas “minimas pie tukšām tribīnēm”. “Dzejoļu remonta” oficiālo atklāšanu gan atliku uz 8. oktobri.”

– Tātad jau pēc Dzejas dienām.

Tieši tā, jo esmu noslogots Dzejas dienu padomē, pie tam man uzticēts vadīt trīs Dzejas dienu pasākumus. Viens no tiem paredzēts šeit 9. septembrī (“Ziņu” saruna ar A.Eipuru notika Jāņa Akuratera muzejā dažas dienas pirms šī notikuma – red.). Pasākumā “Dzejnieki un māksla. Mākslinieki un dzeja” uzaicināti mākslinieki ar atpazīstamu vārdu – kā Vilipsōns (ar garo ō) jeb Aivars Vilipsons, kuru salīdzinājuši ar tādiem modernistiem kā Gustavs Klimts, Obrijs Berdslejs un Sigismunds Vidbergs, un Andris Breže, kuru pazīst kā instalāciju meistaru un ekspresionistu. Viņi lasīs savus literāros darbus. Šai jomā abi nav iesācēji – Andrim Brežem kā Andrim Žeberam iznākušas arī vairākas grāmatas, bet Aivars Vilipsons literatūras laukā vislabāk pazīstams no saviem “Ārprātija piedzīvojumiem”, ko literāri apdarinājusi Nora Ikstena. Un dzejnieki, kas ir arī mākslinieki. Jelgavā dzimusī un tagad Jēkabpilī dzīvojošā Ruta Štelmahere, kas beigusi Latvijas Mākslas akadēmiju un kurai bijušas izstādes arī Jelgavā, un kuras glezna “Sapņotāja” šobrīd apskatāma Akuratera muzejā, tāpat kā citu vakara dalībnieku darbi. Mākslas akadēmiju beigusi arī Ieva Rupenheite, kas tagad strādā Ventspils muzejā. Video formātā pasākumā klātesoša būs Marija Luīze Meļķe – pavisam jauna dzejniece, manuprāt, viena no labākajiem jaunās paaudzes pārstāvjiem, kas pašlaik mācās Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā.

Foto: no Aivara Eipura personīgā arhīva