Romu skolotājas Danas Didžus un starptautiski pazīstamā čellista Maksima Beitāna stāsts.

Kad sākas mūsu mīlestība pret kultūru un mākslu? Kurā brīdi, radot savas unikālās muzikālās, mākslinieciskās, deju gleznas, mēs turpinām senču kultūras mantojumu, tautas tradīcijas? Domājams, tas notiek tajā ģeniālajā radīšanas mirklī, kas katram ir citāds. Nepārspējami krāšņa, muzikāli, mākslinieciski un kulturāli bagāta veidojas mūsu katra pasaule, ja to sākam kopt jau agrā bērnībā.

Turpinām iepazīstināt ar izstādes “Ziemas stāsti” fotogrāfijās redzamajām personībām. Jāatgādina, ka izstāde līdz 31. martam skatāma Jelgavas pils pagalmā. Tās mērķis ir ne tikai iepriecināt līdzcilvēkus ar kādu kultūras notikumu laikā, “kad nekas nenotiek”, bet arī iedvesmot ar 20 izciliem stāstiem, ar kuriem dalījušās Jelgavā un Jelgavas novadā unikālas personības.

Šonedēļ – par dažādām kultūrām, tautībām mums līdzās. Par mūsu spēju parādīt pasaulei, par pasaules elpas ienešanu tepat Latvijā. Šīs nedēļas stāstu varoņi ir čellists Maksims Beitāns un romu kultūras skolotāja Dana Didžus. Viņi ir meistari savā profesijā, katrs kopj kādu unikālu tradīciju mūzikā vai kultūrā, taču viņus vieno Jelgava. Un stāsts par mājām.

Dana Didžus

Mēs esam zemgalieši, jelgavnieki, tomēr mūsu skaistuma un vēstures neatņemama sastāvdaļa ir arī citas kultūras, tautības, kas to veidojušas. Jelgavā pašlaik aktīvi darbojas astoņu mazākumtautību biedrības. Un par katru, par to skaisto, krāšņo, kopīgo un atšķirīgo būtu jāveido atsevišķs stāsts. Taču skaidrs ir viens – reizēm tieši viena cilvēka personība, skatījums un spēja parādīt plašo, dažādo pasauli veido empātiju pret citām kultūrām, izpratni par savas kultūras bagātību un reizē par lielo iekļaušanās mākslu.

Pirmais stāsts ir par jaunu sievieti – Danu Didžus, kura, strādājot savā profesijā kā skolotāja palīgs latviešu skolā, vienlaikus ir atbalsta persona romu tautības skolēniem. Dana ir vienas no divām Latvijā esošajām unikālajām rotaļlietu bibliotēkām “Ringla” vadītāja Sabiedrības integrācijas pārvaldē. Viņa aktīvi iesaistās Jelgavas un rajona čigānu biedrības “Romanu čačipen” (romu taisnība, patiesība) aktivitātēs kopā ar citām mazākumtautu nacionālajām biedrībām. Viņa ir arī Kultūras ministrijas romu platformas projekta ārējā eksperte.

Dana Didžus ir dzimusi Jelgavā, talantīgā romu ģimenē. Mācījusies 2. vidusskolā (Jelgavas Valsts ģimnāzijā), tad “Turības” koledžā, iegūstot diplomu viesnīcu un tūrisma uzņēmumu vadībā, taču savā profesijā nav strādājusi. Pašai par lielu izbrīnu viņa atradusi sevi darbā ar bērniem. Dana cītīgi pūlas, lai izglītotu savas tautības bērnus, iesaistītu viņus dažādos pasākumos, lai nākotnē varētu ar viņiem lepoties. Par sevi viņa saka – reizēm ir stingrā skolotāja, reizēm īsts draugs. “Gribētos mainīt sevī mūžīgo tiekšanos visu izdarīt perfekti un līdz galam. Visu ļoti emocionāli uztveru, labi apzinoties, ka visi cilvēki nav vienādi.” Iespējams, tieši dažādības apzināšanās mums līdzās un personiskā pieredze Danu aizvedusi līdz skaistam projektam – rotaļu bibliotēkai.

Foto: Gatis Indrēvics