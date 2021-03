Par trim “ceļotājiem”, kas laiku fiksē rakstos, gleznās, kino

Turpinām iepazīstināt ar izstādes “Ziemas stāsti” fotogrāfijās redzamajām personībām. Jāatgādina, ka izstāde līdz 31. martam skatāma Jelgavas pils pagalmā. Tās mērķis ir ne tikai iepriecināt līdzcilvēkus ar kādu kultūras notikumu laikā, “kad nekas nenotiek”, bet arī iedvesmot ar 20 izciliem stāstiem, ar kuriem dalījušās Jelgavā un Jelgavas novadā unikālas personības. Šoreiz par radošām personībām, trim “ceļotājiem”, kuri piedzīvojumos dodas atšķirīgos veidos – rakstniecībā, glezniecībā un kino. Savus “Ziemas stāstus” atklāj tulkotājs, rakstnieks, redaktors Kārlis Roberts Freibergs, gleznotāja, māksliniece Linda Freiberga un jaunā aktrise Rūta Kronberga.

Linda Freiberga

Ir viena nedēļa gadā, pašā marta sākumā, kad tulpes ir visur. Tās vēl nemaz nav izspraukušās caur ziemas sasalumu piemājas dobēs, bet vāzēs gan. Tas ir laiks, kad ziema vēl nav atkāpusies, bet gaisā jūtams pavasaris. Esam kā ceļojumā starp ziemu un pavasari. Un neviens cits no izstādes varoņiem šo laiku neapraksta skaistāk kā māksliniece un gleznotāja Linda Freiberga. Viņa saka: “Esmu dzimusi janvāra beigās – laikā, kad dienas ir jau jūtami garākas nekā saulgriežos un ziema iet uz pavasara pusi. Man ļoti patīk šis laiks – ar sauli un sniegu reizē. Līdz ar savu dzimšanas dienu sāku kaifot arī par ziemu. Tad tumsā jau noiets tāds labs ceļa gabaliņš, it kā kalnā kāpjot, un nu laiks laisties no kalna lejā, pavasarī iekšā.” Bet par tulpēm Lindai ir gluži personisks stāsts: “Bērnībā mūsu ģimene audzēja tulpes pārdošanai. Tieši šajā laikā, ap manu dzimšanas dienu, tētis no pagraba uz siltumnīcu pārnesa kastēs sadīgušos tulpju sīpolus. Tā man kā bērnam bija iespēja visu atlikušo ziemas daļu vērot, kā tulpes lēnām aug. Un līdz 8. martam visa siltumnīca bija ziedos. Un tā smarža! Pat tagad, kad tulpes ziedu veikalos pieejamas daudz agrāk, es ciešos un nepērku tās ātrāk, lai sevi nemānītu. Gaidu dzimšanas dienu, jo tad sākas mans tulpju laiks, kas piepildīts ar to fantastiski samtaino, silto smaržu. Tādu grūti atrast. To tikai tulpju ziedos var sajust.”

Foto: Gatis Indrēvics