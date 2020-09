Pasniegta otrā Ģederta Eliasa balva

Ģederta Eliasa 133. dzimšanas dienā, 23. septembrī, pasniegta jau otrā Jelgavas pilsētas pašvaldības Ģ.Eliasa balva par lauku tēmas atspoguļojumu Latvijas glezniecībā. Balva tiek pasniegta reizi trijos gados, un šoreiz to saņēmusi māksliniece Inga Jurova, kuras darbs konkursa žūriju uzrunājis ne vien ar savu tehnisko izpildījumu, bet arī dziļi personisko stāstu, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

"Pēdējā laikā biju īpaši pievērsusies savas ģimenes gleznošanai un, kad tika izziņots šis konkurss, biju mudināta domāt par vecvecākiem, kas sirdī vienmēr bijuši laucinieki un abi nākuši no paaudzēm garām zemnieku ģimenēm. Vecmamma mantojumā saņēma savas dzimtas mājas Malienā pie Gulbenes, kas kļuva par viņu saimniecību. Diemžēl karš to visu izjauca - vectēvs tika apcietināts un nosaukts par valsts nodevēju, bet vecmamma bija spiesta bēgt, lai netiktu izsūtīta. Pēc laika viņi atkal satikās, mājas bija zaudētas un dzīve turpinājās Rīgā, taču lauki viņiem vienmēr ir palikuši sirdī. To arī centos attēlot šajā gleznā - portretus balstīju viņu jaunības fotogrāfijās, bet fonā attēlota ainava, kas viņus savulaik vienojusi," par godalgoto gleznu ""Dimdiņu" saimnieki. Alfrēds un Elfrīda" stāsta tās autore I.Jurova. Jau otro reizi Ģ.Eliasa balvu ieguvušā darba autoram tiek pasniegta tēlnieces Nellijas Skujenieces radīta medaļa un naudas balva 3000 eiro apmērā.

Šā gada konkursā darbus pieteicis 61 mākslinieks no visas Latvijas. No kopumā 95 iesniegtajiem darbiem, 48 tika izraudzīti balvas izstādei un žūrijas vērtējumam. Žūrijas sastāvā bija Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce, gleznotājs Aleksejs Naumovs, Latvijas Mākslas akadēmijas Informācijas centra vadītāja Ingrīda Burāne, Jelgavas Mākslinieku biedrības priekšsēdētājs Māris Brancis, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktores vietniece Marija Kaupere, Jelgavas novada Kultūras pārvaldes vadītāja Anita Liekna, iepriekšējās Ģ.Eliasa balvas ieguvējs mākslinieks Edvīns Kalnenieks un žūrijas komisijas vadītājs Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

"Darbs ar savu nopietnību viennozīmīgi izcēlās citu vidū, vienlaikus iekļaujoties lauku tēmā ar tajā parādīto lauku līdzenumu un saimniekiem. Katrs mākslinieks ir paveicis, ko savu, bet galveno balvu pelnīti ieguvis šis," skaidro pirmās Ģ.Eliasa balvas saņēmējs E.Kalnenieks, kurš konkursā piedalījās arī šogad un par gleznu "Žagaru vedēji" saņēma Jelgavas domes priekšsēdētāja speciālbalvu. "Man lauku tēma vienmēr ir bijusi ļoti tuva, pat uz šo pasākumu atbraucu no laukiem. Šāgada darbā attēloju darbu ziemā, kas man ļoti asociējas ar laukiem, kad jāgādā malku un jāved zarus mājās, un gaišie koku zari sniegā zaigo kā tādi apelsīni. Tomēr šo skatu līdz šim nebiju uzgleznojis un balvas konkurss deva man šo iespēju," tā mākslinieks.

Vienlaikus tika pasniegtas arī citas speciālbalvas. Ģ.Eliasa fonda simpātijas balva pasniegta Katrīnai Vīnertei par gleznu "Ķiršos", Jelgavas Rotari kluba balvu saņēma Indulis Landaus par darbiem "Novakare" un "Ziemas darbi", Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja balvas ieguvēja bija Ilze Smildziņa par lauku ainavu "Āraišu dzirnavas", bet Jelgavas novada pašvaldība savas speciālbalvas pasniedza Ligitai Caunei par gleznu "Siena rullis" un Uldim Zuteram, kurš konkursā piedalījās ar darbu "Tehnoloģiskā sliede". Savukārt skatītāju simpātiju balva, ko ar savu balsojumu kopš 4. septembra noteica konkursa darbu izstādes apmeklētāji, pasniegta Mētrai Štelmaherei. Viņas glezna "Pirmais sniegs" ieguvusi absolūto vairākumu balsu, taču, kā norāda konkursa organizatori, neviens no izstādes darbiem nav palicis bez skatītāju balsīm un visi izstādes dalībnieki saņēma arī 2020. gada konkursa darbu katalogu. Konkursa gleznu izstāde muzejā apskatāma vēl līdz 4. oktobrim.

Ģ.Eliasa vārdā nosauktā balva dibināta 2017. gadā par godu mākslinieka 130. jubilejai. Eliass tiek uzskatīts par vienu no Latvijas visu laiku izcilākajiem lauku žanra gleznotājiem, tāpēc reizi trijos gados Jelgavā balvas konkurss tiek rīkots, lai veicinātu lauku tēmas tradīcijas attīstību Latvijas glezniecībā. Nākamais balvas konkurss tiks rīkots 2023. gadā, kad profesionāli mākslinieki, mākslas augstskolu studenti un mākslas vidusskolu absolventi no jauna tiks aicināti iesniegt gleznas, kurās dažādos glezniecības žanros parādīta lauku tēma.

Foto: Jelgavas pašvaldība