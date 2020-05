Peonijas brūkleņu mērcē (FOTO)

Līdz ar Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa atvēršanu apmeklētājiem ir apskatāma Andas Buškevicas gleznu izstāde “Peonijas brūkleņu mērcē”. Tajā izstādīti 15 darbi, kuros lielākoties attēloti ziedi un sievišķīgi tēli.

“Mana vēlme ir radīt patīkamas un priecīgas noskaņas, kaut ko skaistu, viegli uztveramu, dvēselisku un mierīgu. Taču izstādē ir arī pāris gleznas jestrākās noskaņās. Kopumā izstāde pauž sievišķību, jo ziedi jau mums parasti ar to saistās,” izstādītās gleznas raksturo A.Buškevica.

Lai gan izstādē aplūkojami arī citu ziedu gleznojumi un pāris fantāzijas darbu, galvenais uzsvars likts uz peoniju atainojumu, kas lielākoties aug pašas mākslinieces dārzā. “Atsevišķām peoniju šķirnēm ir skaisti sārta krāsa, to vērojot, rodas asociācija ar brūkleņu toni un to interesanti skābeno garšu”, izstādes nosaukumu komentē māksliniece, piebilstot, ka ideja radusies sarunā ar meitu.

Māksliniece ir gandarīta, ka viņai iekritusi laimīgā loze izstādīt savas gleznas tūlīt pēc torņa atvēršanas apmeklētājiem. Viņa teic, ka “cilvēki ir mazliet noguruši, grib izrauties citā vidē un baudīt ko skaistu. Esmu priecīga, ka cilvēkiem tiek kāds krāšņums.”

A.Buškevica ir Jelgavas mākslinieku biedrības biedre, kura izstādēs piedalās no 2009. gada. Viņa absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmiju un jau vairāk nekā desmit gadus ir viena no Jelgavas pilsētas Tautas gleznošanas studijas vadītājiem. Par gleznošanas procesu māksliniece saka tā: “Es nostājos pie audekla un triepju krāsu laukumus. Skatos, kas sanāk un ko rāda krāsas, tad top skaidrs, vai glezna būs gaišās vai tumšās noskaņas”.

A.Buškevicas izstāde “Peonijas brūkleņu mērcē” būs apskatāma līdz pat 30. jūnijam.

Foto: Eva Pričiņa