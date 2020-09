Perfektā kombinācija

“Šīs telpas mani gaidīja,” teic Ieva Jurka, jauna keramiķe, kas pārcēlusies prom no Rīgas, lai Bērzē atvērtu keramikas darbnīcu.

– Prieks redzēt tik jauku un gaišu vietu Bērzē!

Šī ir mana keramikas darbnīca, kas ir Lauku atbalsta dienesta akceptēts projekts, kuru sāku īstenot šī gada sākumā. Iekārta, bez kuras keramikas darbnīca nevar iztikt, ir keramikas apdedzināšanas krāsns. Šī konkrēti ir elektriskā, bet es kādreiz gribētu ar malku kurināmu, jo tajā dedzinātiem traukiem ir pavisam cita “garša” un arī vairāk mākslinieciskā pieskāriena.

Ir arī elektriskā virpa. Varbūt vairāk redzētas ar kāju virpināmās, taču, tā kā es esmu jauna keramiķe, cenšos izmantot jaunākās tehnoloģijas. Ir arī rullējamais galds, ar ko ir diezgan viegli izrullēt lielus plastus, lai veidotu šķīvjus vai citus objektus.

Šī ir viesu uzņemšanas telpa, ko cenšos turēt baltu un tīru. Tas keramikas darbnīcām nav raksturīgi, jo parasti ir daudz glazūru spainīšu, pārstrādājamo materiālu, kas man glabājas otrā telpā, kur ir arī glazēšanas skapis. Es glazēšanai izmantoju kompresoru, ar kuru var panākt vienmērīgāku glazūras kārtu.

– Kas šajā telpā bija pirms tam?

Šeit bija skolas ēdnīca, kur skolēni nāca pusdienās. Skolas jau ilgu laiku vairs nav, un arī šajās telpās nekas nenotika. Savā ziņā man ir ļoti paveicies, jo telpas ir ideāli piemērotas keramikas darbnīcai, gan lielās izlietnes un ventilācija, gan biezās sienas, kas saglabā keramikai atbilstošu klimatu, lai žūšanas process varētu noritēt lēnām. Esmu ļoti priecīga šeit būt!

Kopā ar draugu pārcēlāmies no Rīgas. Jau iepriekš mums gribējās dzīvot laukos, un pamazām viss sakārtojās tā, ka varējām to realizēt. Ir tāda sajūta, ka šīs telpas mani gaidīja. Vietēji saka, ka Bērzē sen nav bijis tāds uzplaukums, par ko ir liels prieks. Lauki atdzīvojas, un man ir liels prieks, ka esmu daļa no tā.





Visu interviju lasiet 17.septembra “Zemgales Ziņās”





Foto: Iveta Pavziniuka