Piecpadsmitie "Rudens danči" notiks virtuāli

Arī šogad tautas deju ansamblis (TDA) "Diždancis" savus draugus no Jelgavas un citām Latvijas pilsētām aicina uz kopīgu sadancošanos koncertā "Rudens danči". Ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības un ierobežojumus, koncerts šogad būs skatāms tiešsaistē un tas pulcēs septiņus kolektīvus no Jelgavas, Krustpils, Salaspils, Siguldas un Rīgas, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

""Rudens danči" – tā ir mūsu rīkota draugu satikšanās, ko aizvadām jau 15. reizi. Šoreiz koncerts uz skatuves nenotiks, bet esam atraduši risinājumu - katrs no kolektīviem parādīs uzstāšanās no saviem arhīviem, kā arī mazu sveicienu -, un koncerts notiks video formātā mūsu "Facebook" lapā. Uzstāsies septiņi kolektīvi, kuri ir jau ilggadēji šī koncerta dalībnieki – kāds ir piedalījies katru gadu kopš pirmsākumiem, kāds atgriežas ik pēc diviem trim gadiem, tomēr visi ar Jelgavu ir pazīstami." stāsta TDA "Diždancis" vadītāja Ieva Karele.

Koncertā piedalīsies TDA "Diždancis" un TDA "Kalve" no Jelgavas, rīdzinieki TDA "Līgo" un TDA "Gatve", kā arī jauniešu deju kolektīvi "Delveri" no Krustpils, "Ūsiņš" no Salaspils un "Vizbulīte" no Siguldas. Koncerts 31. oktobrī pulksten 17 tiks publicēts "Diždanča" "Facebook" lapā.

Foto: TDA "Diždancis"