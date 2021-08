Pirmizrādi piedzīvos vesterns, kas filmēts arī Jaunauces pilī

Ar spraigas pakaļdzīšanās un dramatiskas apšaudes epizodēm pie skatītājiem nonācis režisora Matīsa Kažas (“Kino un mēs”, “Klejotāji”) vesterna treileris. Filmā iekļautas Itālijas kalnu ainavas un pilis un Zviedrijas piekrastes klinšainās salas, garantējot filmai vizualitāti, dabas un ainavu vērienu, kas nav raksturīgi Latvijas kino, bet atbilstoši vesternam. Uz lielajiem ekrāniem šī pilnmetrāžas spēlfilma iznāks 6. oktobrī, informē tās veidotāji.



Jāatgādina, ka 2019. gada augustā filmas uzņemšanas laukumā Jaunauces pilī viesojās arī “Ziņas”. “Mans ceļš vesterna žanrā sākās aptuveni sešu septiņu gadu vecumā. Kad LNT pēcpusdienās rādīja salīdzinoši lētu amerikāņu seriālu ar nosaukumu “Zorro”, mani aizrāva tas laikmets, sižeta līnija, klišejiskās situācijas, kā jau septiņgadīgu bērnu. Pat sāku pa Carnikavu skraidīt Zorro kostīmā,” toreiz “Ziņām” ar smaidu atzina filmas režisors M.Kaža. Drīzumā viņa veikums būs skatāms uz kinoekrāniem.

““Wild East. Kur vedīs ceļš” nav vēsturisks kino. Tā ir ļoti krāsaina, ar kolorītu tēlu galeriju piesātināta piedzīvojumu filma par jaunu cilvēku likteni ļoti sarežģītos laikos. Lai arī mēs strādājam vesterna žanrā, tomēr mēs to pārveidojam pa savam, iesaistot arī elementus no detektīva un komēdijas. Šajā stilizācijā, protams, ir arī veselīga deva ironijas par vesterna žanru un to, ko nozīmē mežonīgos rietumus pārcelt uz tādu pasaules daļu, ar kuru šis jēdziens nesaistās vispār nemaz,” skaidro M.Kaža, uzsverot, ka stāsts ir par pieaugšanu laikā, kurā par savu nākotni nevaram būt droši. Arī par cīņu pret netaisnību, tajā skaitā sabiedrības sašķeltību, koloniālismu, neiecietību, aizraušanos ar varu. Lai gan darbība risinās pusotru gadsimtu senā pagātnē, vērīgākie skatītāji filmā saskatīs paralēles ar mūsdienu pasauli.

Filmas darbība risinās 19. gadsimta otrajā pusē, kad no baltvācu barona muižas īsi pirms kāzām pazūd topošā līgava. Eva ir aristokrāte, jauniete, kura uzaugusi baltvācu barona aizbildnībā. Īsi pirms plānotajām laulībām ar kādu savdabīgu Vīnes grāfu Eva un viņas guvernante Magda nolemj pretoties barona iecerēm un īsteno bēgšanas plānu. Taču notiekošajā negaidīti iesaistās latviešu zemnieks Mikus, kuru nu tur aizdomās par jaunās dāmas nolaupīšanu. Barona rokaspuiši, valsts kriminālizmeklētājs, ungāru kovbojs un citi varoņi dodas ceļā, lai pazudušos jauniešus atrastu, jo Eva, kā izrādās, ir lielu bagātību mantiniece.

Galvenajā lomā iejūtas aktieru Kaspara Zvīguļa un Sandras Kļaviņas meita Žanete Zvīgule, viņai līdzās spēlēs jaunais Dailes teātra aktieris Toms Veličko. Kolorītās lomas filmā spilgti iznes arī Kaspars Znotiņš, Vilis Daudziņš, Egons Dombrovskis, Andris Keišs, Niklāvs Kurpnieks, Agnese Budovska (Cīrule), Inese Kučinska, Jānis Skutelis un citi aktieri.





Filma uzņemta gan Latvijā, gan Itālijā un Zviedrijā. Itālijā, Dienvidtiroles reģionā, uzņemtas būtiskas filmas prologa ainas un dažādas epizodes ar zirgiem. Vesterns ir būtisks žanrs Itālijas kino vēsturē – tur tapuši tā sauktie “spageti vesterni”, kuri 20. gadsimta 60. gados piedāvāja citādu skatījumu uz amerikānisko kino žanru.









Foto: Ruslans Antropovs