Postažs iedvesmojas no Eliasa

Līdz 29. augustam Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā apskatāma gleznotāja Pētera Postaža izstāde “Veltījums Ģedertam Eliasam”, informē pilsētas pašvaldībā. Mākslinieks iedvesmojies no vecmeistara darbiem un tāpēc izstādi ir veltījis latviešu glezniecības klasiķim, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Šī nav pirmā Latvijas Mākslas akadēmijas pedagoga (kopš 1971. gada – profesora) P. Postaža izstāde Jelgavas muzejā. Mākslinieks uzskata Jelgavu par dzimto pilsētu un ir uzdāvinājis muzejam savu gleznu kolekciju.

Izstādē apskatāmās gleznas piesaista ar košu kolorītu un izstaro radošu atbrīvotību. P. Postaža glezniecību raksturo vienlaikus pamatīgums un vieglums. Izstādes darbu tematika sasaucas ar Ģ. Eliasa gleznām, piemēram, izstādē apskatāmi vairāki cūku bēru varianti.

Mākslinieks dzimis 1940. gadā. Profesionālo izglītību ieguvis Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā, Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļā. Stažējies Pēterburgas Mākslas akadēmijā.

Izstādēs P. Postažs piedalās no 1965. gada. Latvijas Mākslinieku savienības biedrs no 1968. gada.

Sarīkojis apmēram 10 personālizstādes Rīgā un citās Latvijas pilsētās. Regulāri piedalījies grupu izstādēs Latvijā, Lietuvā, Krievijā, Somijā, Zviedrijā, Itālijā, Vācijā, Austrijā un daudzviet citur.

P. Postaža darbi atrodas Nacionālā mākslas muzeja un Latvijas Mākslinieku savienības, Krievijas Kultūras ministrijas un Krievijas Mākslas fonda īpašumā, kā arī ļoti daudzās privātkolekcijās Latvijā un ārvalstīs.

