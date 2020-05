Sāksies attālināto Jelgavas Pilsētas svētku kulminācijas nedēļa

Nemainot Pilsētas svētku devīzi "Mēs esam Jelgava", šogad Jelgavas 755.gadu jubileja tiks svinēta attālināti, un galvenās aktivitātes paredzētas šonedēļ, aģentūra LETA uzzināja pilsētas pašvaldībā.

Ierasti Pilsētas svētku kulminācija ir maija noslēgumā, un arī šogad līdz 31.maijam iecerētas aktivitātes attālināti. Viens no pasākumiem ir gājiens. Šogad tas klātienē izpaliks, taču izdzīvot svētku kopības sajūtu jelgavnieki varēs, skatoties videosižetu par iepriekšējo gadu svētku gājieniem no 2015.gada, kas papildināti ar skaitliskiem faktiem. Tāpat Pilsētas svētku nedēļā pilsētas mājaslapā tiks publicēti video ar spilgtākajiem Pilsētas svētku momentiem no Jelgavas 750. līdz 755.dzimšanas dienai.

Svētku nedēļā ikvienam virtuāli būs pieejama Jelgavas reģionālā Tūrisma centra veidotā foto izstāde "Toreiz un tagad", kurā var ielūkoties, kā pilsēta gadu gaitā ir mainījusies. Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs "Academia Petrina" logos šajā nedēļā izvietos fotoizstādi "Jelgava un jelgavnieki", Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs savos logos - izstādi "Ā.Alunāna lugas Indriķa Alunāna izdevumos un Ā.Alunāna lugu tēli K.Kugras skulptūrās".

Savukārt muzeja mājaslapā un "Facebook" lapā no 28.maija būs skatāma virtuāla izstāde "Jelgava mākslas darbos", bet Ā.Alunāna memoriālais muzejs savā "Facebook" lapā publicēs virtuālo izstādi "Pastaiga pa Ā.Alunāna vietām Jelgavā".

Savukārt 29.maijā un 30.maijā pa pilsētu ceļos muzikālais "Svētku ekspresis", no kura Jelgavas pilsētas simbols - Alnītis - sveiks iedzīvotājus svētkos.

Tāpat 30.maijā jelgavniekiem tiks piedāvāts video raidījums - muzikālais kokteilis "Pēc trešā zvana". Krāsainā retrospekcijā varēs atskatīties uz spilgtākajām dziesmām, dejām un spožākajiem mirkļiem no Jelgavā rīkotajiem koncertiem, uzvedumiem un šoviem. Video svētku koncerts būs pieejams pašvaldības iestādes "Kultūra" "Facebook" lapā.

Eliasa muzejs no 28.maija aizsāks arī jaunu rakstu sēriju "Jelgavas vēsture muzejā", pirmā publikācija būs par Jelgavas teātra aktieri un režisoru Jēkabu Zaķi (1893-1961), bet Jelgavas pilsētas bibliotēka piedāvās grāmatu izlasi "10 stāsti par Jelgavu".

Tāpat pilsētas mājaslapā un "Facebook" lapā "Jelgavas pilsēta" reizi nedēļā tiks publicētas un būs pieejamas lejupielādei radošu darbu lapas - krāsojami un risināmi uzdevumi ar Jelgavas skatiem un simboliku.

Pilsētas svētku nedēļā jelgavnieki aicināti pie saviem namiem pacelt Jelgavas karogu, kā arī jelgavnieki, kuriem tas ir pieejams, mudināti svētku nedēļā pie auto piestiprināt pilsētas karodziņus.

Foto: no arhīva