Sapnis par Montes stāstiem piepildās

Šogad Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra organizētajā konkursā “Laukiem būt!” uzvaras laurus plūkuši arī vairāki projekti no Jelgavas un Ozolnieku novadiem. Pirmo vietu kategorijā “Nelauksaimniecība – pakalpojumi” un 2600 eiro naudas balvu saņēmusi Renāte Bērante no Ozolniekiem, kura iecerējusi izdot grāmatu bērniem “Kur es biju, kad es nebiju”. Stāsti par Monti.

– Kas ir Monte, un par ko būs viņas stāsti?



Doma radās, pateicoties manas meitas un krustmeitu jautājumiem, kas atkārtojās atkal un atkal. Es sapratu, ka ir daudz tādu jautājumu, uz kuriem mēs, vecāki, bieži vien nevaram atbildēt, piemēram – kur es biju, kad vēl nebiju piedzimis? Bieži vien meitiņai stāstu par saviem skolas laiku piedzīvojumiem vai to, kā mēs ar tēti iepazināmies un braucām kopā kādā ceļojumā. Tad viņa ar nesapratni klausās un jautā, kāpēc viņu nepaņēmām līdzi. Atbildot, ka viņa tad vēl nebija piedzimusi, sapratu, ka bērnam kādā noteiktā vecumposmā ir diezgan sāpīgi dzirdēt to, ka viņš kādreiz nav bijis.

Nesen no dzīves aizgāja mans tētis, un man bija ļoti grūti nodot bērnam šo ziņu. Ģimenēs ir šādas situācijas, kad aiziet kāds no tuviniekiem vai mīļš mājdzīvnieks, tad rodas jautājumi, kurus nav nemaz tik viegli izskaidrot. Pieļauju, ka es neesmu tāda vienīgā, daudzi vecāki nezina, kā atbildēt uz šiem lielajiem jautājumiem, kad tos uzdod bērni. Mēs neviens neesam īsti mācījušies, kā kļūt par labām mammām vai tētiem, un nezinām, kā ir pareizi uz tiem atbildēt, lai bērns uztvertu pēc iespējas pieņemamāk.

Tā radās doma izveidot tādu pasaku tēlu kā Monte, kurā bērni vairāk ieklausītos. Viņa būtu tikpat dzīvespriecīga un draudzīga kā visi mūsu mazie ķipari un atbildes uz daudzajiem jautājumiem varētu nodot bērniem saprotamā veidā. Šīs grāmatas būs bērnu valodā veidoti stāsti, kas ļaus mazajiem lasītājiem iepazīt pasauli.

Visu interviju lasiet 11.marta “Zemgales Ziņās”

Foto: publicitātes