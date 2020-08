Septembra nedēļas nogales Jelgavas reģionālais tūrisma centrs aicina pavadīt ar ģimeni Jelgavas pusē. Ikviens aicināts piedalīties ciklā "Septembrī ceļo ar ģimeni Jelgavā un apkārtnē", kura ietvaros septembra nedēļas nogalēs norisināsies tūrisma aktivitātes un pasākumi Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā. Ģimenēm būs iespēja apmeklēt gan saimniecības, gan ražotnes, gan arī muzejus un ekspozīcijas, lai izzinātu, nogaršotu, apskatītu un piedzīvotu, informē Jelgavas reģionālais tūrisma centrs.

5. septembrī aicina uz ģimenes dienu Mālkalnu ģimenes saimniecībā "Blūdži" (Sesavas pag., Jelgavas novads), šitaki sēņu audzētavā "Trubenieki" (Lielplatones pag., Jelgavas novads) un saimniecībā "Piparmētru namiņš" (Vilces pag., Jelgavas novads). Apaļajās stundās, pulksten 10, 11, 12, 13 un 14 , būs iespēja doties ekskursijās pa saimniecībām, degustēt un iegādāties produkciju, kā arī līdzdarboties dažādās radošās aktivitātēs. Ieejas biļete saimniecībās ar ģimenes karti (ģimene – 2 pieaugušie + bērni). Ģimenes karti iespējams iegādāties kādā no saimniecībām pasākuma dienā. Ģimenes kartes maksa ir 25 eiro. Iegādājoties vienu ģimenes karti ir iespējams apmeklēt visas trīs saimniecības un piedalīties izlozē. Lai piedalītos izlozē, ir nepieciešams apmeklēt vismaz vienu no saimniecībām, aizpildīt izlozes pieteikumu (atradīsiet ģimenes kartes otrajā pusē) un iesniegt aizpildītu ģimenes karti izlozes kastītē kādā no trīs saimniecībām. Izloze notiek 5. septembra vakarā Z/S "Trubenieki" sociālā tīkla "Facebook" konta tiešraidē, kur trīs veiksmīgākās ģimenes laimēs saimniecību īpaši sarūpēto gardumu grozu. Pieteikšanās - Z/S "Blūdži" pa tālruni 27114820, šitaki sēņu audzētava "Trubenieki" pa tālruni 26135555 un saimniecība "Piparmētru namiņš" pa tālruni 26394062.

6. septembrī piedalies ģimenes dienā saldumu ražotnē "Abra" (Ozolnieki, Ozolnieku novads). SIA "Positive Foods" ir Latvijas uzņēmums, kas rada veselīgas un garšīgas konfektes no augļiem, ogām un dārzeņiem, enerģijas batoniņus, kā arī dažādus augu pulverus. Tos visus vieno zīmols "Abra". Pulksten 11, 12, 13, 14 un 15 garšīga viesošanās, saldumu gatavošanas meistarklase un degustācija saldumu ražotnē "Abra". Ieejas maksa – 2,50 eiro/pers. ( 3+ ģimenēm īpaša cena). Obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 29412852.

12. septembrī pulksten 15 paredzēta ekskursija Ugunsdzēsības ekspozīcijā Jelgavā. Ekspozīcijā, kas iekārtota vienā no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta garāžām, apskatāmi dažādi eksponāti no ugunsdzēsēju darba un ikdienas – no seniem diplomiem līdz pat ugunsdzēsēju automašīnai. Šeit ir iespējams redzēt arī agrāk lietotos darba priekšmetus: četrrocīgu rokas sūkni, motorsūkni, cirvjus, ķiveres, gaismekļus, rācijas u.c. Vietu skaits dalībai ir ierobežots. Obligāta pieteikšanās pa tālruni 29190710.

13. septembrī pulksten 13 un 15 piedalies ekskursijās vēsturisko spēkratu kolekcijā "AnRu motors" Jelgavā. Privātajā kolekcijā būs apskatāmi padomju laika restaurētie spēkrati: dažādas ZAZ, VAZ, GAZ automašīnas. Vecākais auto ir 1961.gada GAZ 21, jaunākais - 1980.gada VAZ 2103. Visas automašīnas ir teicamā vizuālajā un tehniskajā stāvoklī, un tām visām ir piešķirts vēsturiskā spēkrata statuss. Ieejas maksa – par ziedojumiem. Vietu skaits dalībai ir ierobežots. Obligāta pieteikšanās pa tālruni 63005447.

19. septembrī pulksten 11 notiks atvērtā ekskursija Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī gida pavadībā, kur varēs apmeklēt trīs mūsdienīgas un interaktīvas vēstures ekspozīcijas, izstāžu zāli un skatu laukumu. Ieejas biļete Tornī – 2,50 eiro pieaugušajiem, 1 eiro skolēniem, studentiem, pensionāriem.

Pulksten 13 piedalies ekskursijā Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijā, kur būs iespēja izzināt par Jelgavas dzelzceļa mezgla vēsturi. Šeit varēs noskatīties filmas par dzelzceļa vēsturi, dzelzceļa modeļa demonstrējumus, bet bērniem piedāvās multfilmas un spēles par drošību uz dzelzceļa. Ieejas maksa - pieaugušajiem 3,00 eiro, studentiem un pensionāriem – 2 eiro, bērniem un skolēniem ieeja ir bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 20034850.

Šajā dienā pulksten 14 ekskursijas Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā pēc pašu izvēles - "Skats uz Jelgavu no muzeja torņa" (ieteicams ģimenēm ar bērniem) un "Jelgava 19. gadsimtā". Apmeklētājiem būs iespēja uzkāpt muzeja tornī un vērot apkārtnes panorāmu no nelielā balkona. Ģimenēm ar bērniem būs interesanti apskatīt etnogrāfisko krājumus un pastāvīgās muzeja ekspozīcijas, kur būs pieejami skārienjūtīgie ekrāni. Maksa par ekskursiju 1,50 pieaugušajiem, par visa muzeja apmeklējumu 4 eiro, bērniem, skolēniem - 0,50 eiro, par visa muzeja apmeklējumu – 1 eiro Jelgavas skolēniem bezmaksas ieeja. Pieteikšanās ekskursijām pa tālr. 63023383.

20. septembrī pulksten 12 piedalies ekskursijā Edvarta Virzas un Elzas Stērstes memoriālajā mājā "Billītes" (Salgales pag., Ozolnieku novads). Šajā ēkā tapuši daudzi dzejoļi un sarakstīti "Straumēni" – varenākais no tēlojumiem, kāds jebkad sacerēts par latviešu zemnieku dzīvi. Ieeja par ziedojumiem. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 29299790. Šajā dienā pulksten 14 notiks atvērtā ekskursija Jāņa Čakstes mājā - muzejā (Salgales pag., Ozolnieku novads). Atjaunotajā kalpu mājā atklāta jauna ekspozīcija, kas modernā, laikmetīgā formātā vēsta par Latvijas Valsts pirmā prezidenta un viņa dzimtas likteņiem Latvijas vēstures un demokrātijas attīstības kontekstā. Ieeja par ziedojumiem. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 26392154.

26. septembrī pulksten 11 notiks ekskursija Jelgavas pils muzejā. Jelgavas pils ir ievērojamā Krievijas galma arhitekta Frančesko Bartolomeo Rastrelli darbs un viens no retajiem Jelgavas arhitektūras pieminekļiem, kas saglabājies līdz mūsdienām. Jelgavas pilī Jūs gaida ne tikai stāsti par Kurzemes-Zemgales hercogiem, bet arī īpašs garšas piedzīvojums – karstā šokolāde mūsdienu galma dāmas sabiedrībā, ko 18. gadsimtā baudīja visos Eiropas karaļnamos, arī Mītavā. Ieejas maksa – 5 eiro/pers. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 63005447.

Pulksten 13 piedalies ekskursijā Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijā, kur būs iespēja izzināt par Jelgavas dzelzceļa mezgla vēsturi. Ekspozīcijā varēs noskatīties filmas par dzelzceļa vēsturi, dzelzceļa modeļa demonstrējumus, bet bērniem piedāvās multfilmas un spēles par drošību uz dzelzceļa. Ieejas maksa - pieaugušajiem 3 eiro, studentiem un pensionāriem – 2 eiro, bērniem un skolēniem ieeja ir bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 20034850.

