Sestdien "BJMK Rokskola" aicina uz kultūras pasākums "Dzīve Asara ielas pagalmā"

18. septembrī pulksten 17 Jelgavā J. Asara ielā 21 (ieeja no O. Kalpaka ielas puses) notiks "BJMK Rokskolas" īstenots interaktīvs kultūras pasākums "Dzīve Asara ielas pagalmā", informē "BJMK Rokskola".

"Jelgavas valstspilsētas pašvaldības atbalstītajā kultūras projektā "BJMK Rokskola" vēlas spert pirmo soli, lai sāktu apdzīvot topošo rokskolas pagalmu revolucionāra un dzejnieka J.Asara vārdā nosauktajā ielā, kuru nākotnē redzam kā vietu "nepieradinātajai" kultūras dzīvei un nekomerciāla rakstura pasākumiem, kā arī, protams, rokmūzikai un citiem mūsu skolai tuviem radošās izpausmes veidiem," informē privātās mūzikas skolas "BJMK Rokskola" projektu vadītāja Zane Rožkalna.

Pasākums plānots kā interaktīvs, ar iespēju visu vecumu apmeklētājiem līdzdarboties vai arī mierīgi baudīt vakaru, dzerot tēju zem vecajām pagalma ābelēm, ietinoties līdzpaņemtajā plecu lakatā.

Pasākuma mūziķu kodolu veidos "BJMK Rokskolas" draugi, mūziķi un mūzikas skolotāji, absolventi, vecāko klašu audzēkņi, kā arī brīvprātīgais no Lielbritānijas, kas pārvalda dažādus instrumentus. Šos mūziķus vieno atļaušanās eksperimentēt un iziet no komforta zonas un pierastā. "Vēlamies, lai pasākuma laikā arī apmeklētāji jūtas brīvi un nepiespiesti un noliek malā pierastos stereotipus par to, kā ir pareizi," tā Z.Rožkalna.

Tāpat pasākumu kuplinās Jelgavas Jaunā teātra klātbūtne: aktieri darbosies atraktīvās improvizācijas spēlēs un piedāvās iesaistīties arī pasākuma dalībniekiem.

"Pati pasākuma vide ir kultūrai neierasta un pagaidām nepieradināta: jo pašlaik tikai sākam apdzīvot pagalmu, kurā ceram: pagalma scenogrāfijas centrā ir jūras konteiners, uz kura atbilstošu laikapstākļu gadījumā pasākuma gaitā varēs vērot mākslinieku apvienības "HolisArts" dibinātāja, spray-art mākslinieka Viestura Holendera radošo darbību procesā: uz metāla virsmas taps simbolisks grafiti gleznojums – "Skaņas vilnis" – mākslinieka Viestura Holendera izpildījumā.

Privātā mūzikas skola "BJMK Rokskola" ir dibināta 2008. gadā un tās misija ir sniegt baudāmu mūzikas izglītību atbalstošā vidē. Rokskola vienīgā Latvijā īsteno profesionālās ievirzes programmu "Rokmūzika" (paralēli pamatizglītības ieguvei), kā arī piedāvā apgūt mūzikas instrumentu spēli un dziedāšanu interešu izglītības programmās gan nelielās grupās, gan individuāli visu vecumu interesentiem. Skola lepojas ar saviem absolventiem, kas kļūst par aktīviem Latvijas mūzikas dzīves dalībniekiem, kā arī izvēlas kļūt par mūzikas pedagogiem, nesot tālāk iedibinātās tradīcijas.

Pasākumu var apmeklēt personas, kas ir vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas, uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu; bērniem no 12 gadu vecuma jāuzrāda derīgs Covid-19 testēšanas sertifikāts; bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja pasākumā – bez Covid-19 sertifikāta.

Foto: publicitātes