Sestdien - "Polka pilī" tiešsaistē

Lai arī šogad februāra izskaņā dejotāji no Jelgavas un citām pilsētām nevar klātienē satikties uz ikgadējo sadanča koncertu "Polka pilī", tas nemazina kolektīvu vēlmi izdejot soļus un iepriecināt savus skatītājus. Kā uzsver koncerta organizētāji LLU tautas deju ansamblis (TDA) "Kalve", koncertam - būt, un tas ikvienam būs skatāms 27. februārī pulksten 19 "Folk dance group "Kalve"" "Facebook" lapas tiešraidē, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

"Šis ir laiks, kad deja neapstājas un turpina kaldināt, lai arī mūsu ikdienā tā kļuvusi nepieejamāka, līdz ar to mēs meklējam iespēju gan saviem dejotājiem, gan draugu kolektīviem un skatītajiem būt kopā ar deju un radīt šobrīd tik ļoti nepieciešamo koncerta sajūtu. Uzskatām, ka pats galvenais šajā situācijā ir turēt dzīvu Dziesmu un Deju svētku tradīciju," uzsver TDA "Kalve" repetitors koncerta projekta vadītājs Lauris Galejs, piebilstot, ka šā gada tematiskais moto ir vienkāršs: "Koncerts "Polka pilī" būs!"

Koncertā ar video priekšnesumiem uzstāsies deviņi kolektīvi: Rīgas Stradiņa universitātes TDA "Ačkups", Rīgas Tehniskās universitātes TDA "Vektors", Jelgavas Pilsētas pašvaldības iestādes "Kultūra" TDA "Diždancis", Liepājas Universitātes tautas deju kolektīvs "Banga", Ogres novada Kultūras centra TDA "Ogre", Rīgas Tehniskās koledžas DA "Austris", Mārupes kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs (VPDK) "Mārupieši", LLU VPDK "Kalve" un TDA "Kalve". Koncerta mākslinieciskā vadītāja ir Gunta Skuja.

"Šajā šķietami vienkāršajā video koncertā mēs centīsimies radīt gan citu kolektīvu klātbūtni, sazinoties ar draugu kolektīvu dalībniekiem, gan baudīt deju, kā arī radoši studentu garā piepildīt koncertu ar humora dzirksti. Vienmēr saka tā - parādi man savus draugus, un es pateikšu, kāds tu esi! Nu tad skatīsimies, kādi ir "Kalves" draugi, kuri ir tikpat dzirksteļojoši, radoši un lieliski kā pati "Kalve"," tā L.Galejs.

"Polka pilī" mērķis ir ik gadu tikties ne tikai, lai dalītos dejas priekā un godātu deju tradīcijas, bet arī iedzīvinātu LLU aulu kā vienu no Jelgavas pilsētas kultūras telpām un iepazīstinātu jelgavniekus un pilsētas viesus ar Jelgavu un vienu no tās vērtībām - Jelgavas pili. Šogad klātienē to nevarēs izdarīt, bet mazliet "pa atslēgas caurumu" ar video palīdzību varēs ielūkoties, kas tad notiek pilī. Arī TDA "Kalve" nesnauž ziemas miegā, bet nepārtraukti meklē dažādus projektus, kuros sevi parādīt un izaicināt kā ansambli, piemēram, starptautiskos festivālos ar video projektiem un attālināti izveidotām dejām. Ierakstos iemūžināta deja "Pēkoņdancis", "Jerusalema Dance Challenge" LLU piedzīvojums kopā ar TDA "Kalve", individuālās nodarbības, saglabājot Deju svētku tradīciju dzīvu un video Jelgavas pils Ziemassvētku ballei 2020, ko izdejoja hercogs un viņa galms.

Tiešsaistes video koncerts "Polka pilī" 27. februārī pulksten 19 būs skatāms "Folk dance group "Kalve"" "Facebook" lapas tiešraidē un pēcāk video atkārtojumā.

Virtuālajā pasākumā iekļautas fotogrāfijas un video materiāli no iepriekšējo gadu koncertiem. Koncerta veidošanā nav pārkāptas epidemioloģiskās drošības prasības - jebkāda kopā darbošanās notiek tikai attālinātā režīmā, izņemot vienas mājsaimniecības locekļu vidū vai veidojot individuālus materiālus.

Foto: Tautas deju ansamblis "Kalve"