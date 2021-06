Skaļās lasīšanas konkursa reģionālajā finālā piedalās Jelgavas skolēni

Jau ceturto gadu Latvijas Nacionālā bibliotēka turpina rīkot Skaļās lasīšanas sacensības, kurās aicināti piedalīties 5. klašu skolēni no visas Latvijas. Sacensības tiek rīkotas trijās kārtās, no kurām otrā – Skaļās lasīšanas sacensību Jelgavas reģiona fināls – attālināti notika bērnu un jauniešu bibliotēkā "Zinītis". Reģionālajā kārtā piedalījās četri Jelgavas skolēni, informē Jelgavas pilsētas bibliotēka.

Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus, reģionālais fināls notika platformā "Zoom", attālināti piedaloties arī žūrijai un līdzjutējiem. Par ceļazīmi uz skaļās lasīšanas sacensību valsts finālu Gaismas pilī, kas plānots 25. septembrī, cīnījās astoņi dalībnieki, tostarp jelgavnieki Daniels Šipuļins no Jelgavas 5. vidusskolas, Liene Bulderberga no Jelgavas 4. sākumskolas, Tīna Volgemute no Jelgavas Tehnoloģiju vidussskolas un Alise Sivko no Lazdiņas privātās vidusskolas "Punktiņš". Tāpat sacensībās piedalījās Maija Solomonova no Kalnciema vidusskolas, Rēzija Gabrāne no Ozolnieku vidusskolas, Alise Briede no Zaļenieku vidusskolas un Vilces pamatskolas skolniece Katrīna Beroza, kura ieguva pirmo vietu un cīnīsies par skaļās lasīšanas čempiones titulu un Latvijas Nacionālās bibliotēkas bērnu direktores titulu uz vienu gadu.

Katra dalībnieka uzdevums bija pieteikt sevi, nosaukt pārstāvēto skolu un vietu Latvijā, grāmatu un izteiksmīgi nolasīt izvēlēto fragmentu, iekļaujoties 3 minūtēs. Žūrija atzinīgi novērtēja visus dalībniekus, teicot uzslavas par skaidro dikciju, acu kontakta veidošanu ar skatītājiem, mīmiku, raito lasījumu. Tika vērtēts katra dalībnieka pieteikums, izvēlētais darba fragments, runas temps, emociālā aizrautība, dikcija un intonācija.

Sacensību mērķis ir veicināt lasītprasmi, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, uzlabot vārdu krājumu, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, arī izaicināt pašiem sevi uzstāties auditorijas priekšā. Sacensības pierāda, ka lasīšanai šķēršļu nav, un arī valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības noteikumi netraucē lasīt grāmatas.

Foto: pixabay.com