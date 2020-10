Smilšu skulptūras Jelgavā turpmāk var apskatīt bez maksas

Smilšu skulptūru parka apskates sezona noslēdzās 1. oktobrī, taču, tā kā smilšu mākslas darbi vēl ir labā stāvoklī, nolemts, ka turpmāk Jelgavā, Pasta salā esošās skulptūras varēs apskatīt bez maksas, informē pašvaldības iestādes "Kultūra" vadītājs Mintauts Buškevics.

"No 6. oktobra smilšu skulptūras var aplūkot bez maksas. Siltais un saulainais laiks vasaras garumā ir bijis tām ļoti pateicīgs, un no laikapstākļiem arī turpmāk būs atkarīgs, cik ilgi tās vēl būs apskatāmas. Tāpat svarīga ir apmeklētāju disciplīna un saudzīga attieksme pret darbiem. Lai nodrošinātu, ka uz skulptūrām netiek kāpts, tās ir iežogotas," stāsta M.Buškevics.

Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē atgādina, ka skulptūras šogad tapa, īstenojot tēlnieka Kārļa Īles koncepciju, kā veltījums Jelgavai un tās vēsturei izstādes formā pilsētas 755. dzimšanas dienā. Individuālas interpretācijas par vienu tēmu šoreiz nomainīja kopīgs stāsts, darbiem citam citu papildinot. Skulptūru stāsts sākas ar ziemeļbriežu medniekiem un senajiem zemgaļiem Lielupes krastā un noslēdzas ar pirmo cukurfabriku Latvijā un grupu "Prāta vētra", vienlaikus smiltīs atainojot arī tādus notikumus kā pirmā gaisa balona lidojums un Kazanovas viesošanās Jelgavā.

Parka aktīvā apskates sezona šogad bija ilgāka nekā pērn – no 20. jūnija līdz 1. oktobrim. Šajā laikā skulptūras apskatītas vairāk nekā 43 tūkstoši reižu. No 20. līdz 30. jūnijam parkā uzņemti – 8618 apmeklētāji, jūlijā – 19 974, augustā – 10 132, septembrī – 2815, bet 1. oktobrī smilšu skulptūru parkā viesojušies 23 apmeklētāji. Jāpiebilst, ka šajā statistikā nav iekļauti bērni vecumā līdz 7 gadiem, taču to skaits tiek lēsts ap 1500 visas vasaras garumā.

