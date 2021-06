Smilšu skulptūru parks Jelgavā atvērts arī svētkos

Lai dotu iespēju svētku brīvdienās aplūkot smilšu mākslu Jelgavā, smilšu skulptūru parks Pasta salā būs atvērts arī Līgo un Jāņu dienā. 23., 24. un 25. jūnijā smilšu skulptūras varēs apskatīt no pulksten 10 līdz 20, bet 26. un 27. jūnijā – tāpat kā līdz šim no pulksten 10 līdz 22, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Smilšu skulptūras Jelgavā skatāmas jau piecpadsmito gadu. Jubilejas gadam izvēlēta tēma "Latvieši pasaulē – no idejas līdz leģendai", skulptūrās attēlojot pasaules leģendas un to saistību ar mūsu valsti. Arī šogad smilšu parka mākslinieciskās koncepcijas autors un vadītājs ir viens no titulētākajiem tēlniekiem Kārlis Īle. "Šī, manuprāt, ir viena no nopietnākajām smilšu skulptūru izstādēm. Ir jāiedziļinās tēmā, jo tajā slēpjas šī smilšu skulptūru parka sāls, parādot: latvieši var. Aicinu būt pacietīgiem, izlasīt skulptūru aprakstus, lai saprastu, kāpēc šī skulptūra ir tāda un kāds varonis atveidots. Tas ir vēl viens veids, kā pandēmijas laikā celt latviešu pašapziņu," tā K.Īle. Tieši viņš kopā ar sešiem māksliniekiem no Latvijas un Lietuvas – Zīli Ozoliņu-Šneideri, Maiju Īli, Sanitu Rāviņu, Agnesi Rudzīti-Kirillovu, Tautvilu Poviloni un Martinu Gaubu – izveidojuši pārsteidzošu smilšu mākslas pasauli Jelgavā.

Lielākais un arī apjomīgākais mākslas darbs ir viena no parka demo skulptūrām, kurā K.Īle kopā ar sievu Maiju attēlojuši basketbolistu Kristapu Porziņģi. Skulptūra, kas tapusi 11 dienu laikā, sasniedz 7,7 metru augstumu, un tās būvniecībā iztērētas aptuveni 360 tonnas smilšu. Jāpiebilst, ka līdzās jaunajām skulptūrām smilšu parkā aplūkojams arī aizvadītajā gadā tapušais Jelgavas pilsētas lielais ģerbonis, kas Pasta salas apmeklētājus priecēja arī ziemā, bet, gatavojoties šai vasarai, restaurēts.

Aicinot iepazīt latviešu vēsturiski nozīmīgos sasniegumus pasaulē, smilšu skulptūru parkā Jelgavā šogad vienuviet ir sastopamas tādas leģendas un izgudrojumi kā Krokodila Dandija prototips Arvīds Blūmentāls, Anatols Lapiņš, kurš vairāk nekā 20 gadus bija "Porsche" dizainers, Anna Kopčovska – pirmā sieviete, kura ar velosipēdu apceļoja pasauli, Jura Upatnieka radītā pasaulē pirmā hologramma, Marks Rotko, tabakas pīpes konstrukciju patenta īpašnieks Kārlis Pētersons un citi.

Ieejas maksa skolēniem, studentiem, pensionāriem un invalīdiem – 1 eiro, pieaugušajiem – 2 eiro. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja – bez maksas.

Svarīgi zināt

Biļetes var iegādāties pie ieejas skulptūru parkā.

Autostāvvieta parka apmeklētājiem – Pilssalas ielā 1.

Pasta salas teritorijā ar mājas mīluļiem uzturēties nav atļauts.

Regulāri jādezinficē rokas.

Jāievēro droša distance – 2 metri.

Nedrīkst apmeklēt publiskas vietas, ja novērotas kādas infekcijas slimības pazīmes vai cilvēks nejūtas vesels.

Smilšu parka apmeklētājs piekrīt, ka var tikt filmēts un fotografēts. Uzņemtais materiāls var tikt translēts, reproducēts un izplatīts bez ierobežojuma.

Foto: no arhīva