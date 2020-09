Smilšu skulptūru parks Jelgavā atvērts vēl līdz 1. oktobrim

Pasta salas smilšu skulptūru parka apskates sezona noslēgsies 1. oktobrī, tāpēc jelgavnieki un pilsētas viesi aicināti izmantot iespēju vēl septembrī pagūt apskatīt 10 lielformāta smilšu skulptūras, kas tapušas līdz šim neierastā koncepcijā – kā veltījums Jelgavai un tās vēsturei izstādes formā. Septembrī smilšu skulptūras var apskatīt katru dienu no pulksten 10 līdz 19.

Kā informē pašvaldības iestādes "Kultūra" vadītājs Mintauts Buškevics, apmeklētāju sezona, kas šogad bijusi ilgāka nekā pērn, tuvojas beigām: "Kā bijām to noteikuši jau atklājot smilšu skulptūru parku, sezona ilgst līdz 1. oktobrim. Pēc tam skulptūras apsekosim, ieziemosim un lemsim par to, kad tās varēs atkal nākt un apskatīt. Kad un cik ilgi – tas būs lielā mērā atkarīgs gan no laikapstākļiem, gan apmeklētāju disciplīnas izturēties pret mākslinieku darbiem saudzīgi." M.Buškevics piebilst, ka, pateicoties siltajam un saulainajam rudens sākumam, smilšu skulptūru parks ik nedēļu joprojām sagaida vidēji 700 apmeklētāju. Kopumā kopš parka atklāšanas 20. jūnijā līdz 20. septembrim smilšu skulptūras apskatītas vairāk nekā 45 000 reižu.

Skulptūras šogad ir kā ceļojums cauri laikam no Jelgavas pirmsākumiem līdz mūsdienām, un individuālas interpretācijas par vienu tēmu šoreiz tikušas iemainītas pret kopīgu stāstu, darbiem citam citu papildinot. Skulptūru stāsts sākas ar ziemeļbriežu medniekiem un senajiem zemgaļiem Lielupes krastā un noslēdzas ar pirmo cukurfabriku Latvijā un grupu "Prāta vētra", vienlaikus atdzīvinot arī tādus notikumus kā pirmā gaisa balona lidojums vai Kazanovas viesošanās Jelgavā.

Smilšu skulptūru parks atvērts katru dienu no pulksten 10 līdz 19, tostarp arī brīvdienās. Ieejas maksa – 2 eiro pieaugušajiem, 1 eiro skolēniem, studentiem, pensionāriem un invalīdiem, bet bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja ir bez maksas. Biļetes var iegādāties kasē Pasta salā pie smilšu skulptūru parka ieejas.

Foto: festivali.jelgava.lv