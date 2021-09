Smilšu skulptūru parks Jelgavā septembrī atvērts katru dienu no pulksten 10 līdz 19

Joprojām Jelgavā, Pasta salā ir atvērts smilšu skulptūru parks, ļaujot ielūkoties brīnumainajā smilšu mākslas pasaulē par tēmu "Latvieši pasaulē – no idejas līdz leģendai". Septembrī smilšu skulptūru parks Pasta salā apmeklētājus gaida katru dienu no pulksten 10 līdz 19.

Smilšu skulptūru parku augustā apmeklējuši 9319 cilvēki, bet kopš smilšu parka atvēršanas 19. jūnijā smilšu skulptūru parkā paviesojušies jau 27 461 apmeklētāji, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Plānots, ka smilšu mākslu Pasta salā varēs baudīt līdz pat oktobrim. Ieejas maksa skolēniem, studentiem, pensionāriem un invalīdiem – 1 eiro, pieaugušajiem – 2 eiro. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja – bez maksas.

Smilšu skulptūras Jelgavā skatāmas jau piecpadsmito gadu. Jubilejas gadam izvēlēta tēma "Latvieši pasaulē – no idejas līdz leģendai", skulptūrās attēlojot pasaules leģendas un to saistību ar mūsu valsti. Arī šogad smilšu parka mākslinieciskās koncepcijas autors un vadītājs ir viens no titulētākajiem tēlniekiem Kārlis Īle.

Svarīgi zināt

Biļetes var iegādāties pie ieejas skulptūru parkā.

Autostāvvieta parka apmeklētājiem – Pilssalas ielā 1.

Pasta salas teritorijā ar mājas mīluļiem uzturēties nav atļauts.

Regulāri jādezinficē rokas.

Jāievēro droša distance – 2 metri.

Nedrīkst apmeklēt publiskas vietas, ja novērotas kādas infekcijas slimības pazīmes vai cilvēks nejūtas vesels.

Foto: no arhīva