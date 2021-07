Smilšu skulptūru parku Jelgavā apmeklējuši vairāk nekā 14 000 interesentu

Smilšu skulptūru parks Pasta salā ļauj ielūkoties smilšu mākslas pasaulē par tēmu "Latvieši pasaulē – no idejas līdz leģendai". Kopš atvēršanas 19. jūnijā līdz 25. jūlijam parkā paviesojies jau 14 591 apmeklētājs. Smilšu skulptūru parks būs atvērts arī augustā, un apmeklētājus gaidīs katru dienu no pulksten 10 līdz 20, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Pašvaldības iestādē "Kultūra" informē, ka no 19. līdz 30. jūnijam parku apmeklēja 5722 interesenti, un no 1. līdz 25. jūlijam – 8869 jelgavnieki un pilsētas viesi.

Ieejas maksa skolēniem, studentiem, pensionāriem un invalīdiem – 1 eiro, pieaugušajiem – 2 eiro. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja – bez maksas. Biļetes var iegādāties pie ieejas skulptūru parkā, autostāvvieta parka apmeklētājiem – Pilssalas ielā 1.

Smilšu skulptūras Jelgavā skatāmas jau piecpadsmito gadu. Jubilejas gadam izvēlēta tēma "Latvieši pasaulē – no idejas līdz leģendai", skulptūrās attēlojot pasaules leģendas un to saistību ar mūsu valsti. Arī šogad smilšu parka mākslinieciskās koncepcijas autors un vadītājs ir viens no titulētākajiem tēlniekiem Kārlis Īle.

Aicinot iepazīt latviešu vēsturiski nozīmīgos sasniegumus pasaulē, smilšu skulptūru parkā Jelgavā šogad vienuviet skatāmas tādas leģendas un izgudrojumi kā Krokodila Dandija prototips Arvīds Blūmentāls, Anatols Lapiņš, kurš vairāk nekā 20 gadus bija "Porsche" dizainers, Anna Kopčovska – pirmā sieviete, kura ar velosipēdu apceļoja pasauli, Jura Upatnieka radītā pasaulē pirmā hologramma, Marks Rotko, tabakas pīpes konstrukcijas patenta īpašnieks Kārlis Pētersons un citi.

Lielākais un arī apjomīgākais mākslas darbs ir viena no parka demo skulptūrām, kurā K.Īle kopā ar sievu Maiju attēlojuši basketbolistu Kristapu Porziņģi. Skulptūra, kas tapusi 11 dienu laikā, sasniedz 7,7 metru augstumu, un tās būvniecībā iztērētas aptuveni 360 tonnas smilšu.

Smilšu parka apmeklētājs piekrīt, ka var tikt filmēts un fotografēts. Uzņemtais materiāls var tikt translēts, reproducēts un izplatīts bez ierobežojuma.

Foto: no arhīva