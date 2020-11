Soli pa solim “Pikšās” top jauna ekspozīcija

“Jau no marta dzīvojam tādā kā piesardzības aizsegā. Sākumā pavisam aizslēdzot durvis, vasarā tās atverot, bet rudenī atkal kļūstot piesardzīgi. Tā īsi var raksturot Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas” darbību šajā gadā,” informē K.Ulmaņa piemiņas muzejs “Pikšas” nodaļas speciāliste pētnieciskajā darbā Baiba Pole.

Kaut arī neierasta situācija ir ne tikai muzejā, bet visā valstī, statistika par šī gada muzeja apmeklētāju skaitu liecina, ka tas ir ieinteresējis mazliet vairāk nekā trīs tūkstošus cilvēku. Tiesa, tas ir mazāk nekā citos gados, kad muzejā iegriezās vairāk nekā pieci tūkstoši apmeklētāju.

2019. gads muzeja vēsturē raksturīgs ar to, ka, piedaloties projektu konkursos un gūstot finansiālu atbalstu, iesākām realizēt ideju par jaunas pastāvīgās ekspozīcijas par Kārli Ulmani izveidi. Savukārt šis gads sākās ar labām ziņām – saņēmām finansējumu gan “Latvijas valsts mežu” un Valsts kultūrkapitāla fonda “Zemgales kultūras programmas 2020” atbalstīto projektu konkursā, gan Valsts kultūrkapitāla fonda rīkotajā projektu konkursā, kur guvām atbalstu idejas pirmās kārtas realizācijai. Abos projektu konkursos kopējais finansējums ir 14 tūkstoši eiro.

K.Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas” pastāvīgās ekspozīcijas dizaina koncepcijas un tehniskā projekta izstrādei muzejs ieguva finansējumu 7000 eiro apmērā. Nodomu īstenojām sadarbībā ar dizaina biroju “H2E”. Lai arī strādājam attālināti, pamazām top arvien skaidrāka vīzija, kāda varētu būt jaunā ekspozīcija, ko gribam radīt mūsdienīgu, visaptveroši stāstot par K.Ulmani un laiku, kad viņš veidojās par politiķi un bija viens no tiem, kas stāvēja pie Latvijas valsts šūpuļa. Viņa politiskajā karjerā ir arī laiks, kas sabiedrībā vērtēts divējādi – apvērsums –, un laiks, kas Latvijas vēsturē ierakstīja okupāciju. Par to vēlamies stāstīt jaunajā ekspozīcijā, pie kuras šajā gadā strādājam, apkopojot gan materiālus muzejā, gan meklējot fotogrāfijas un kinomateriālus citviet.

Par līdz šim atbalstīto projektu finansējumu varēsim īstenot tikai daļu no savas ieceres. Jau ir tapušas ekspozīcijas dizaina skices. No vairāk nekā desmit dažādām idejām esam vienojušies, ka viena no tām atbilst mūsu vēlmēm un iecerēm, ka tieši pie tās turpināsim kopīgi strādāt.

Šobrīd kopā ar dizaina biroju “H2E” strādājam pie ekspozīcijas dizaina koncepcijas, tās tehniskā risinājuma un realizācijas. Ekspozīcijas pamatā ir pētījums par K.Ulmaņa personību, to aizvadītajā gadā veica Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks vēstures zinātņu doktors Kaspars Zellis. Par darbu pie pētījuma viņš teic, ka īpaši bija jādomā, kā tekstu savienot ar muzeoloģiskajiem materiāliem. To muzeja krājumā nav daudz, vien daži priekšmeti, tāpēc tika meklēts, ko ieteikt, un domāts, kā to visu savienot ar tekstu. Ekspozīciju varētu veidot, izmantojot vēstures zinātnē jaunākās biogrāfisko pētījumu metodes, koncentrējoties uz konkrētu personību, parādot tās lomu procesos, kas ir notikuši Latvijā un Eiropā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta pirmajā pusē.

Šajā gadā saņemto finansējumu pastāvīgās ekspozīcijas izveidei par K.Ulmani būsim apguvuši. Tomēr līdz mērķa sasniegšanai un brīdim, kad varēsim vērt durvis jaunajai ekspozīcijai, vēl ceļš ejams. Turpināsim meklēt iespēju dalībai projektu konkursos, tādējādi rodot finansējumu nodomu īstenošanai.

Foto: K.Ulmaņa piemiņas muzejs “Pikšas”