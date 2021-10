Šovakar pirmizrādi piedzīvos "Lielupes" veltījums Jelgavai

Tautas deju ansamblis (TDA) "Lielupe" radījis veltījumu savai pilsētai – Jelgavai, iemūžinot īpašu videostāstu "Mana pilsēta dejo". Tas pirmizrādi piedzīvos šovakar, 6. oktobrī, pulksten 21 "Lielupes" "Facebook" lapā.

Šajā videostāstā savijas Jelgavai veltīta dzeja, jelgavnieku radīta mūzika un horeogrāfijas, ko izdejo "Lielupes" dejotāji Jelgavas skaistākajās vietās. Stāsts ir par pilsētu, kura atdzīvojas, kad tai pieskaras, informē projekta idejas autore horeogrāfe Baiba Ķestere.

Jelgavā atrodamas daudzas neparastas, tomēr pašiem jelgavniekiem jau pierastas vietas, kas videoprojektā tiek atdzīvinātas ar jaunu skatījumu. Katra vieta līdzi nes savu stāstu, sajūtas un noskaņu. Iespējams, kāda vieta tiks atklāta no jauna. Projektā tiek izmantotas grupu "Prāta vētra", "My Radient You" un mūziķu Latvītes Cirses, Ulda Timmas un Eritas Karlsones jau zināmas, kā arī jaunradītas dziesmas. Īpaši projektam horeogrāfi B.Ķestere un Ģirts Bisenieks veidojuši jaunas horeogrāfijas, lai iedzīvinātu katras iemūžinātās Jelgavas vietas auru un stāstu. Veltījumu Jelgavai vienā stāstā savijusi režisore Lolita Muižniece.

Šis videostāsts ir unikāls videoprojekts, kas veidos mūsdienīgu Jelgavas pilsētvides attēlojumu, caurvijot to ar personisku, emocionālu pārdzīvojumu, ko ataino dzeja un deja.

"Šis mums visiem bija liels piedzīvojums un jauna, aizraujoša pieredze. Šis projekts atmodināja jaunas sajūtas, lika skatīties plašāk, sajust dziļāk un ļāva izdzīvot jaunus stāstus jau zināmās un mazāk iepazītās Jelgavas vietās," atzīst projekta autori.

Videostāsta pirmizrāde notiks 6. oktobrī pulksten 21 TDA "Lielupe" "Facebook" lapā.

Projekta realizācijas gaitā ir ievēroti visi valstī spēkā esošie epidemioloģiskie nosacījumi.

Foto: TDA "Lielupe"