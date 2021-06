Spīdolas Valsts ģimnāzijas teātris tiešsaistē piedāvās izrādi "Mainies ir' tu uz augšu"

No 4. jūnija pulksten 18 Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas teātris piedāvās tiešsaistē noskatīties izrādi "Mainies ir' tu uz augšu", kas ir skolēnu interpretācija par Raiņa lugu "Uguns un nakts". Kā stāsta teātra radošā komanda, izrāde tapusi kā dāvana Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijai, kuras dibināšanas un nosaukuma ideja ir cēlusies no šīs lugas.

"Vēlējāmies pierādīt, ka jaunieši spēj uzvest kvalitatīvu un konkurētspējīgu darbu. Sākotnēji to veidojām kā īsfilmu par teātra tapšanas procesu, bet paveroties iespējai mēģināt klātienē, mainījām izrādes formu un domu. Darba pamatideja ir cilvēka un teātra nebeidzamais maiņas process. Katrā no mums mīt kaut kas no lugas varoņiem raksturīgā. Mēs sniedzam iespēju paskatīties uz tiem no malas, analizēt tos un izvēlēties, kurš no tiem ņems virsroku," stāsta Spīdolas teātra vadītāja Indra Soika-Dreimane un režisori Edvards Jānis Sokolovskis un Evelīna Annija Belozerova.

"Mēs turpinām un turpināsim mainīties uz augšu! Katra jauna izrāde, katra sastapšanās ar cilvēkiem un jaunām idejām aicina mūs augt. Izrāde tūlīt dzims un mēs kopā augsim garā," tā Spīdolieši.

Izrādes video no 4. jūnija pulksten 18 būs skatāms ŠEIT, savukārt vairāk informācijas var uzzināt iestudējuma mājaslapā.

Foto : Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija