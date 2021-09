Stādu tirgus Rundāles pils franču dārzā

Līdz ar rudens tuvošanos – 11. septembrī, no pulksten 10 līdz 17, Rundāles pils franču dārzā norisināsies nu jau tradicionālais stādu un dārza preču tirgus. No pulksten 10 līdz 14 pasākumu bagātinās septiņi pūtēju orķestri no dažādām Latvijas pilsētām. Ikviens laipni aicināts apvienot dārza apskati un veiksmīgu iepirkšanos muzikālu priekšnesumu pavadībā, informē Rundāles pils muzeja komunikācijas galvenā speciāliste Ilze Kusiņa.

Pēc krāšņās vasaras, kad redzēts ne viens vien skaisti iekopts dārzs, rudens ir piemērotākais laiks, lai plānotu savus stādījumus un sāktu īstenot ieceres, izvēloties un iegādājoties ziemcietes un košumkrūmus, augļkokus un ogulājus. Rudens tāpat kā pavasaris, ir piemērots laiks augu stādīšanai.

Tirdziņā būs sastopami vairāk nekā 30 tirgotāji, kuru piedāvājumā būs augļu koki, ogulāji, dekoratīvie koki un krūmi, daudzgadīgās puķes un citi stādi, kā arī dārza kopšanā noderīgi instrumenti, dažādi dekori un pīti grozi.

Pasākuma laikā varēs ne tikai noskatīt un nopirkt kārotos augus vai dārzam nepieciešamos priekšmetus, bet arī saņemt padomus un konsultācijas no pieredzējušiem stādaudzētājiem, kuri daudzu gadu garumā ir uzkrājuši vērtīgas atziņas un ar tām labprāt dalīsies.

Tirgus apmeklējumu aicinām apvienot ar nesteidzīgu pastaigu pils dārzā mūzikas pavadībā – svētku noskaņu radīs septiņi lieliski pūtēju orķestri: “Skaistkalne”, “Rīga”, “Cēsis”, “Smiltene”, “Liepāja”, “Dekšāres”, “Dobele”.

Centrālajā laukumā darbosies stādu novietne, kur būs iespējams uz noteiktu laiku atstāt pirkumus, lai bez smagām nastām varētu izstaigāt gan rožu dārzu, gan apskatīt citus pašlaik krāšņākos parka stādījumus – hortenziju bosketu, zilo bosketu un sarkano dobi, piknika laukumu un ornamentālo parteru.

Biļetes var iegādāties iepriekšpārdošanā muzeja mājaslapā www.rundale.net

Foto: publicitātes