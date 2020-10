Šūlmaņu dzimtas vēstījums izdots grāmatā

Uzjundot Līvbērzes Kultūras namā tipogrāfijas smaržu, Jelgavas novada Grāmatu svētkos, kas notika oktobra sākumā, ceļu pie lasītājiem sāka grāmata “Šūlmaņu dzimtas hronika”. Tās autors ir Leonards Šūlmanis, savulaik Platones pagasta Stedelnieku saimnieks, kā arī pagasta vecākais. Otrā pasaules kara beigās viņš kopā ar ģimeni devās trimdā. L.Šūlmaņa rakstu darbs tapis, dzīvojot tālu no dzimtenes, un pirmo reizi tika publicēts trimdas latviešu izdevumā “Sirakūzu vēstis”, kas no 1973. līdz 2000. gadam iznāca Sirakūzās viņpus Atlantijas okeāna. Jau vairākus gadus šis Zemgales sendienu stāsts atrodams arī novadpētnieces un bibliotekāres Gunitas Kulmanes blogā, kur ir apkopoti raksti, dokumentu kopijas, kā arī fotogrāfijas par Ūziņu un to apkārtnes vēsturi. Nu ar vietējo lauksaimnieku atbalstu “Šūlmaņu dzimtas hronika” ir iznākusi grāmatā, ko sērijā “Dzimtas romāni” izdevis apgāds “Jumava”.

Grāmata dzimtas romāns vis nav, taču pēc vairāku lietpratēju atzinuma lasās viegli. Vēl atšķirībā no romāna tajā pieminēti tikai reāli lauksaimnieki, uzņēmēji, sabiedriskie un kultūras darbinieki, kā arī vietas – Platone, Lielplatone, Vircava, Ūziņi, Vilce, Kalnamuiža, kā arī Dobele, Jelgava un Rīga. “Es grāmatu neuztveru kā vienas dzimtas hroniku, nē, tā ir izcila aizgājušā laikmeta liecība par mūsu senču dzīvi un apkārtni pirms simts un teju divsimt gadiem,” teic novadpētniece un grāmatas sastādītāja G.Kulmane.

Viņa stāsta, ka darbs pie šīs grāmatas veidošanas sākās 2014. gadā, kad Lielplatones pagasta Lāču saimnieks Jānis Vecmanis uz Ūziņu bibliotēku atveda kādu fantastisku fotogrāfiju, kurā bija redzama Ūziņu ugunsapdrošināšanas biedrības valde savā 50 gadu jubilejā. “Vecmaņa kungs, zinādams manu aizraušanos ar apkārtnes vēstures izpēti, ieminējās, ka viņam mājās ir ļoti interesants atmiņu stāsts, kurš atsūtīts no Kanādas. Tajā esot ļoti daudz par apkārtni. Skaidrs, ka vēlējos to izlasīt. Kad sāku lasīt, ātri vien sapratu, ka atmiņas ir vērtīgas,” atceras G.Kulmane.





Foto: Gaitis Grūtups un no Gunitas Kulmanes arhīva