Svētkos pirmizrādi piedzīvos izrāde "Jelgavas balkonu klubiņš"

Laikā, kad vēl nevaram tikties klātiene un aicināt uz tikšanos kultūrvietās, Ādolfa Alunāna Jelgavas teātris dodas jaunu formu meklējumos. Atceroties un ielūkojoties citu Eiropas valstu video stāstos par dzīvi uz balkoniem pandēmijas laikā, iestudēta jauna vides teātra izrāde "Jelgavas balkonu klubiņš", kas pirmizrādi piedzīvos Jelgavas pilsētas svētkos 28. un 29. maijā pulksten 19 no Akadēmijas ielas 2 daudzdzīvokļu nama balkoniem, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra".

"Ceram, ka šī ekskluzīvā izrāde jums radīs kaut nelielu prieku un labu garastāvokli šajā mums visiem grūtajā laikā. Ja man kādreiz vajadzēs palīdzību, es zinu, ka vienmēr varēšu vērsties pie mūsu balkonu klubiņa. Es nezinu, cik ilgi plosīsies šis vīruss, bet es esmu laimīga, ka varu to visu pārdzīvot kopā ar jums," tā par izrādi stāsta režisore Dace Vilne.

"Pasaulē notiek daudz kas šausmīgs, taču tas nenozīmē, ka nevar būt arī kāds skaists notikums. Ja tu koncentrēsies tikai uz sliktajām lietām, tad, protams, ka tu jutīsies nelaimīgs. Tā vietā, lai žēlotos par to, ko tu nevari, fokusējies uz to, ko tu vari!" vēstī fragments no izrādes. Izrādes garums – līdz 40 minūtēm.

Lomās Jelgavas Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra aktieri: Santa Bērziņa (Dita), Roberts Avots (Druvis), Sintija Krēģe (Baiba), Jānis Dūrējs (Oskars), Ansis Griķis (Robis), Indra Soika–Dreimane (Astra), Natālija Samohova (Karīna), Vlads Spunīts (Bruno), Arvīds Matisons (Teo), Elita Majevska (Nelda) un ģitāristi Mārtiņš Birziņš un Miks Vilnis. Režisore – Dace Vilne.

Apmeklējot vides teātra izrādes un citas performances, ikviens aicināts būt īpaši piesardzīgs, ievērot drošu distanci un lieki nedrūzmēties. Atrodoties publiskās vietās, jālieto mutes un deguna aizsegu un jādezinficē rokas. Tāpat ikviens apmeklētājs lūgts iepriekš izvērtēt savu veselības stāvokli un saslimšanas gadījumā nepameklēt publiskas vietas.

Foto: pašvaldības iestāde "Kultūra"