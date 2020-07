Taps kopīgs Jelgavas, Jonišķu un Šauļu tūrisma piedāvājums "Saules ceļš"

Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī 8. jūlijā tikās Jelgavas domes, Jelgavas reģionālā Tūrisma centra, kā arī Jonišķu un Šauļu tūrisma centru pārstāvji, lai sāktu darbu pie jauna pārrobežu tūrisma piedāvājuma projekta "Saules ceļš". Projekts ilgs līdz 2022. gada 31. maijam, un šajā laikā paredzēts izstrādāt jaunus tūrisma maršrutus, interaktīvos risinājumus, kā arī radīt vienotu piedāvājumu visām trim pilsētām, tādējādi piesaistot vairāk tūristu, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Jelgavas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes projektu vadītāja Aiga Anitena stāsta, ka projekta galvenais mērķis ir palielināt tūristu un viņu pavadīto laiku visās trīs projektā iesaistītajās pilsētās. Tūristus iecerēts piesaistīt, izveidojot kopīgu pārrobežu tūrisma piedāvājumu "Saules ceļš", kas apvienos dažādus ar saules tematiku saistītos tūrisma, kultūras un dabas mantojuma objektus, apskates un atpūtas vietas.

"Saules ceļam" tiks pakārtoti kopumā četri jauni tematiski tūrisma maršruti katram no gadalaikiem un paredzēts, ka pirmais lielais projekta pasākums būs ziemas saulgriežu svētki Jelgavā 2021. gada decembrī. Projekta gaitā tūrisma piedāvājumu Jelgavā bagātinās arī jauni interaktīvie risinājumi – divas panorāmas kameras ar skārienjūtīgiem displejiem Svētās Trīsvienības baznīcas tornī, kā arī divi ekrāni torņa 7. stāva zālē, kas būs īpaši pielāgoti cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Jelgavas pilsētvide tiks papildināta ar diviem interaktīviem stendiem – pie Svētās Trīsvienības baznīcas torņa un Pasta salā –, kuros jelgavniekiem un pilsētas viesiem būs izvietota informācija par Jelgavu, pilsētas apskates vietām, objektiem, kā arī pilsētas karte. Tāpat pilsētā tiks izvietotas astoņas jaunas kājāmgājējiem un piecas autobraucējiem paredzētas tūrisma objektu norādes zīmes. Projekta gaitā jaunu audio aprīkojumu ekskursijām saņems pilsētas gidi. Arī Jonišķu un Šauļu tūrisma informācijas centri iegūs jaunu aprīkojumu – mēbeles, kameras, kā arī interaktīvos risinājumus. Arī abas projektā iesaistītās Lietuvas pilsētas papildinās jauni stendi un norādes zīmes.

A.Anitena uzsver, ka, izstrādājot jauno tūrisma piedāvājumu, kā arī popularizējot to, projekta teritorijā paredzēts tūristu skaitu palielināt par 5000 apmeklētāju līdz 2022. gada beigām un nodrošināt turpmāku tūristu skaita pieaugumu līdz 7000 līdz 2025. gadam.

"Ir skaidrs, ka šis projekts nesīs labumu visām iesaistītajām pilsētām, un uz šādu piedāvājumu esam tiekušies jau kādu laiku. Ar mūsu sadraudzības pilsētu Šauļiem regulāri realizējam dažādus projektus, un esam gatavi ciešai sadarbībai arī ar Jonišķiem. Dažādos veidos esam sadarbojušies gan ar pašreizējiem, gan agrākajiem pilsētu vadītājiem un gan uz šī, gan agrāka vēsturiskā pamata veidosim jaunu sadarbību tūrisma jomā," sacīja Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, piebilstot, ka, īstenojot projektus Jelgavā, regulāri tiek apgūtas jaunāko tehnoloģiju piedāvātās iespējas, un arī šis tūrisma projekts nav izņēmums.

"Interreg V-A" Latvijas-Lietuvas projekta "Saules ceļš" īstenošanas periods ir no 2020. gada 1. jūnija līdz 2022. gada 31. maijam, tajā iesaistot trīs partnerus – Jelgavas pilsētas domi kā vadošo partneri, Jonišķu Tūrisma informācijas un biznesa centru un Šauļu Tūrisma informācijas centru. Jelgavas pilsētas pašvaldībai paredzētais projekta budžets ir 351 885,99 eiro, no kura 299 103,09 eiro jeb 85 procenti ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums un 52 782,90 eiro jeb 15 procenti ir nacionālais finansējums – valsts budžeta dotācija un iestādes līdzfinansējums. Projekta kopējais budžets ir 840 290,86 eiro, no kura 714 247,22 eiro jeb 85 procenti ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums un 126 043,64 eiro jeb 15 procenti ir nacionālais finansējums.

Foto: Jelgavas pašvaldība