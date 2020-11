Tās saknes ir mūzika

Leģendārās grupas “Turaidas roze” cienītāji 10. novembrī tie aicināti uz Jelgavas Kultūras namu, kur notiks koncerts “Imanta Kalniņa jubileju gaidot. Lielās dziesmas”. Koncerts būs veltīts izcilā latviešu komponista 80 gadu jubilejai, kas tiks svinēta nākamgad. I.Kalniņš 1985. gadā izveidoja grupu “Turaidas roze”, kurai pēc diviem gadiem pievienojās arī dziedātājs Uģis Roze. Turpinājumā neliela intervija ar U.Rozi, kas ieskicē gan plānoto koncertprogrammu, gan atskatu uz paša dziedātāja nesen atzīmēto 60 gadu jubileju.

– Ko varēsim sagaidīt grupas “Turaidas roze” koncertā Jelgavā?

Būs skaista mūzika un dziesmas, kas kādu laiku nav skanējušas koncertos, bet kādreiz ir bijušas mūsu repertuārā. Piemēram, Variācija Nr. 2 un Nr. 3 no “Saulgriežu cikla”, būs arī tāds Vika blociņš – dziesmas ar dzejnieka Vika vārdiem. Skanēs skaistas dziesmas no “Lielo dziesmu” repertuāra, ko kādreiz izpildījām kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri, kā vienmēr arī dueti ar Olgu un solo dziesmas. Būs repertuārs, ko “Turaidas rozes” fani un Imanta Kalniņa mūzikas mīļotāji zina ļoti labi, un arī tāda mūzika, kas varētu ieinteresēt jaunus cilvēkus, kuri vēl neko tādu nav dzirdējuši. Gatavojam jaudīgu programmu, tikai pagaidām nevaram zināt, kā viss noritēs, katru dienu kaut kas mainās.

– Kā “Turaidas rozei” gājis pa šiem gadiem? Piedzīvots laiks, kad koncertējāt katru dienu un bijuši arī klusuma periodi.

Bijis arī pa diviem koncertiem dienā! Vienu brīdi pieklusām, katrs kaut ko darīja savā jomā, tad nāca grupas “Jumis” laiks, kad Imants nespēlēja ar mums, ierakstījām plati “Sky’s Eye” angļu valodā. Pēc tam atkal sanācām visi kopā. Tagad ik pa laikam koncertējam, un cilvēki nāk!

– Koncertus pārsvarā apmeklē publika, kas jūs atceras no senākiem laikiem, vai arī jaunā paaudze?

Par brīnumu, nāk arī diezgan jauna publika, domāju tie ir to fanu bērni, kas kādreiz mums braukāja līdzi uz koncertiem. Viņi varētu būt dzirdējuši mūsu mūziku no vecākiem.

Interesanti, ka nesen vienai četrgadīgai meitenei, kura pie manis mācās dziedāt, biju uzlicis paklausīties Variāciju Nr.2, un viņa teica – ā, tas ir reps? Tā ka, izrādās, mēs esam tādi kā repa pirmsācēji jau 80. gados. (Smejas.)

