TDA "Lielupe" ielūdz uz tiešsaistes koncertu "Mēs mīlam dejā – Neparasti"

Lai arī koncerti klātienē epidemioloģiskās situācijas dēļ nevar notikt, šis gads neizpaliks bez ziemas skaistākā deju notikuma Jelgavā, jo jau deviņpadsmito reizi norisināsies koncerts "Mēs mīlam dejā", kas šogad tiks aizvadīts neparasti. Koncerts būs skatāms sestdien, 13. februārī, pulksten 19 tautas deju ansambļa (TDA) "Lielupe" "Facebook" lapā.

Kā ik gadu februārī, arī šogad Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Kultūra" TDA "Lielupe" aicinājis savus draugus deju ansambļus pievienoties dejas mīlestības svinēšanā. Koncertā ar priekšnesumiem video formātā uzstāsies ne vien jelgavnieki, bet arī ansambļi no Rīgas - DA "Daiļrade", Latvijas Universitātes TDA "Dancis", Rīgas Tehniskās universitātes TDA "Vektors", VEF Kultūras pils TDA "Rotaļa", koncertorganizācijas "Ave Sol" TDA "Teiksma" un vidējās paaudzes deju kolektīvs (VPDK) "Mana rotaļa" -, jauniešu deju kolektīvs "Sadancis" no Burtnieku novada un VPDK "Ieviņa" no Smiltenes, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

"Lai arī ierasts koncerts nevar notikt, mūsu kolektīva jaunieši nāca klajā ar radošu ideju un pieņēmām lēmumu sarīkot neparastu tiešsaistes koncertu. Proti, katrs kolektīvs ir izlozējis savu desmitgadi, sākot no 20. gadsimta 20. gadiem, un šis laika periods ir jāņem vērā, veidojot priekšnesumu. Tas arī ir tas neparastais – tērpi un mūzika atspoguļos dažādas desmitgades, bet priekšnesumos tiks pielāgotas un izpildītas kādas no agrākajos "Mēs mīlam dejā" koncertos izdejotajām dejām," stāsta TDA "Lielupe" vadītāja Elita Simsone. Jelgavnieki savu priekšnesumu noformēs astoņdesmito gadu stilā mūzikā un tērpos, dalībniekiem dejojot individuāli un pāros.

"Mūsu vēlme, domājot par dejotājiem, bija viņus sapurināt, radīt prieku, palīdzēt aizmirsties un vairot mīlestību. Arī skatītājiem šis koncerts būs interesants, jo priekšnesumi būs neparasti un domāju, ka esam veiksmīgi saglabājuši intrigu par to, kas būs redzams," piebilst E.Simsone. Veidojot koncertu, TDA "Lielupe" dalībnieki likuši lietā 2020. gadā vairākkārt papildināto video koncertu un priekšnesumu pieredzi, savu ļoti nozīmīgo artavu baudāmu un "dzīvu" tiešsaistes koncertu radīšanā ieliekot kolektīva vadītājas asistentei Baibai Ķesterei, kuras talants un redzējums palīdzējis dejas prieku video formātā parādīt gan vietējos, gan starptautiskos koncertos tiešsaistē.

Jāpiebilst, ka koncerta laikā norisināsies arī konkurss, aicinot skatītājus uzminēt dejas, kuras izpilda katrs no kolektīviem. Par pareizām atbildēm organizatori pasniegs balvas, tostarp ielūgumus uz pirmo TDA "Lielupe" klātienes koncertu, kad šādi pasākumi varēs atkal notikt.

Kolektīva darbs nav apstājies arī izaicinājumiem pilnajā ārkārtējās situācijas laikā, aizvadot mēģinājumus "Zoom" platformā un nospraužot mērķus tālākajam darbam, lai saglabātu dejotāju motivāciju. Mērķi īstenojas, apgūstot jaunas deju kombinācijas un ierakstot deju priekšnesumus, taču gan dejotāji, gan kolektīva vadītāji cer jau drīz tikties klātienē – cits ar citu un skatītājiem.

Foto: TDA "Lielupe"