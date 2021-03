Teātra pirmsākumi Jelgavā

Starptautisko teātra dienu 1961. gadā iedibināja UNESCO Starptautiskais teātra institūts, teātra cilvēki visā pasaulē to ik gadu atzīmē 27. martā. Par godu šiem svētkiem tiek organizēti nacionāli un starptautiski pasākumi, īstenotas dažādas aktivitātes.

Jelgava jau izsenis sevī dzīvas glabā teātra tradīcijas. Kopš 17. gadsimta pilsētā notika izrādes un rosīgi darbojās aktieri, kurus toreiz parasti dēvēja par komediantiem vai vienkārši nerriem. Īpaši daudz šādu komediantu grupu veidojās Vācijā, savā zemē visiem peļņas nepietika, tāpēc tie devās uz Rīgu, Rēveli, Pēterburgu, un galvenais ceļš no Vāc­zemes un Krieviju veda cauri Kurzemes hercogistes galvaspilsētai Jelgavai. Klejojošie komedianti te pāris dienu apstājās, un kālab gan šādā reizē nesniegt kādu izrādi? Viņiem daudz neko nevajadzēja – bija jāsameklē tikai vieta, kur jumts virs galvas, vienalga, šķūnis vai krogs, tur viņi dejoja, izrādīja lustīgas pantonīmas vai kādu jautru komēdiju, bet vietējie skatītāji priecājās.

Cita veida teātra mākslas izpausmes parādījās Kurzemes hercogu pilīs, kur jau Frīdriha Kazimira laikā 17. gadsimta beigās skanēja itāļu opermūzika, varenas kantātes un tika tēlotas ganu spēles, taču pirmās ziņas par hercoga pilī notikušo izrādi ir no 1776. gada. Tad Jelgavā uzvesta franču drāma “Šo laiku tikumi”, bet pēc diviem gadiem hercoga Pētera galma teātrī izrādīta Mārvela Neandera sacerētā dziesmuspēle “Scipio”, kurā piedalījies grāfs Matuška, fon Grothuss, Karolīna fon Deršau, Doroteja fon Mēdema jaunkundze.

Šādas galma aprindu rosinātas izrādes turpinājās arī nākamajos gados. Taču Jelgavu apdzīvoja ne tikai grāfi un baroni, te bija arī vienkāršie ļaudis, un arī viņi rādīja vienkāršas, parasti smejamas teātra izrādes. Viena no pirmajās notika starp 1711. un 1730. gadu, to rīkoja augšvācu komediantu grupa tā saucamajā Staļļu laukumā, kas atradās blakus tā laika hercoga zirgu staļļiem.

Pat tādas slavenības kā Džakomo Kazanova 1764. gadā un Kaljostro 1779. gadā nespēja pabraukt Jelgavai garām, jo te ritēja spraiga dzīve un teātra izrādes bija neatņemama tās sastāvdaļa.

