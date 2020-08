Tehnika un zinātnes inovācijas – festivālā "Mehatrons" Jelgavā

5. septembrī Jelgavas Pasta salā un 12. un 13. septembrī sporta un atpūtas kompleksā "Rullītis" norisināsies tehnikas un inovāciju festivāls "Mehatrons", kurā jau otro gadu apvienoti tradicionālie Metāla svētki un Inženieru dienas. Bezmaksas aktivitātes divās nedēļas nogalēs aptvers visdažādākās intereses, piedāvājot inovāciju un tehnikas izstādes, pieaugušo izglītības pasākumus, aktivitātes bērniem, kā arī autosporta sacensības, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

"Festivāls "Mehatrons" kā jauna tradīcija Jelgavā pagājušajā gadā sākts, satuvinot Inženieru dienas un Metāla svētkus – divus pasākumus ar vienotu mērķi un līdzīgu auditoriju. Pirmais gads pierādīja, ka varam paplašināt gan dalībnieku, gan apmeklētāju loku, vienlaikus nezaudējot un pat stiprinot mūsu virsmērķi – radīt apmeklētājos, jo īpaši jaunajā paaudzē, interesi par eksaktajiem priekšmetiem un inženierzinātnēm," uzsver Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) direktore Sarmīte Vīksna.

Arī "Mehatronu" šogad ietekmē epidemioloģiskās drošības prasības, taču organizatori uzsver, ka rasts labākais risinājums, lai saglabātu kā no iepriekšējiem pasākumiem mantotās, tā "Mehatrona" jaunās tradīcijas. Arī šoreiz festivāls piedāvās ieskatu dažādās tehnikas jomās, tiks prezentēts ZRKAC jaunā mācību gada piedāvājums, apmeklētāji varēs iesaistīties praktiskās nodarbēs, bet neredzētas inovācijas piedāvās izgudrojumu un inovāciju izstāde "Minox Zemgale 2020".

Radošās darbnīcas, eksperimenti un robotu čempionāts

"Esam gandarīti, ka mums ir daudzi ilggadēji dalībnieki, kurus redzēsim arī šoreiz. Un, lai arī epidemioloģisko apsvērumu dēļ vairāk nākas domāt par to, kādus tieši praktiskos demonstrējumus dalībnieki varēs piedāvāt, bez tiem neiztiks arī šogad," skaidro ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone.

No pulksten 10 līdz 15 Pasta salā tiks piedāvātas dažādas darbnīcas un praktiski demonstrējumi. Uzņēmums "BS Bicycles" piedāvās velosipēdu konstruēšanas darbnīcu, būs testa braucieni ar "Romet" velosipēdu, ko piedāvās "Kanclera nams", bet ar jaudīgākiem transportlīdzekļiem iepazīstinās Jelgavas motoklubs "Zemgaļu leģions". Tāpat varēs iekāpt Zemgales reģionālās Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības mašīnās un par ugunsdrošību informēs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. "Hansa Flex Hidraulika" jaunākajiem apmeklētājiem piedāvās pārbaudīt roku veiklību aktivitātē "Candy catching", "DUDU ligzdas" aicinās uz monētu kalšanas darbnīcu, un ar radošo darbnīcu pasākumu kuplinās arī SIA "K.Ustupa autoskola", kā arī citi tehniskie un ražošanas uzņēmumi, kuru profesionāļi atbildēs uz interesentu jautājumiem.

Pasta salā norisināsies arī dažādi demonstrējumi, no kuriem vērienīgākais ir jau otro gadu Jelgavā notiekošais Latvijas robotikas čempionāta atklāšanas posms. Čempionāts ik gadu piesaista jaunus entuziastus, un sagaidāms, ka atklāšanas posms brīvdabas koncertzālē "Mītava" pulcēs vismaz 200 dalībnieku, kuru roboti sacentīsies vairākās disciplīnās. Posms notiek sadarbībā ar LLU, kas sacensību laikā demonstrēs savu industriālo robotu.

Tradicionāli notiks arī konkurss metinātājiem, kas dalībniekus izaicinās apliecināt meistarību MAG metināšanas prasmēs. Konkursa nolikums pieejams mājaslapā www.zrkac.lv. Interesenti arī varēs izzināt Metālapstrādes mācību parka darbību un iepazīt tā metālapstrādes nozares sadarbības partnerus Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju (MASOC), uzņēmumus "AGA", "Sanistal", "Instro", "Colla", "Kongs" un "ESAB Latvia". Kā piebilst ZRKAC Tālākizglītības nodaļas vadītāja Astra Vanaga, MASOC pasākuma laikā prezentēs savu tehnobusu, bet "ESAB Latvia" piedalīsies ar demobusu – metāl­apstrādes un ražošanas darbam paredzētām mobilām darba stacijām.

Īpaša sadaļa izglītībai

"Par tradīciju šajā pasākumā ir kļuvusi ZRKAC Izglītības skatuve Pasta salas slidotavā, kurā atklājam jauno mācību gadu un prezentējam mūsu piedāvājumu. Pasākumā varēs saņemt mūsu katalogu, laikus pieteikties nodarbību cikliem, tikties ar pasniedzējiem un interesantām personībām," stāsta S.Vīksna.

Ar savu piedāvājumu "Mehatronā" piedalīsies arī Jelgavas izglītības iestādes – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Jelgavas Amatu vidusskola, Jelgavas tehnikums un jaunrades nams "Junda". "Šogad ar savām eksakto zinātņu mācību programmām stendos iepazīstinās tikai Jelgavas izglītības iestādes, un gaidāms, ka tās būs sagatavojušas kādus praktiskus eksperimentus. Tomēr kopumā pārstāvēto skolu būs vairāk, jo dienas gaitā norisināsies arī konkurss "Zinātne uz skatuves" – eksakto zinātņu skolotāju konkurss, kurā pedagogi prezentēs inovatīvas idejas un metodes mācībām. Konkursā piedalīsies skolotāji no Rīgas, Daugavpils, Kandavas, Skrundas un Jelgavas," stāsta S.Vīksna.

Izgudrotāji tiksies izstādē

Ar pavisam jauniem izgudrojumiem iepazīstinās inovāciju un izgudrojumu izstāde "Minox Zemgale 2020". Kā informē L.Miķelsone, joprojām rit pieteikšanās un izstādē būs apskatāmi vairāki desmiti izgudrojumu: "Izgudrojumi piedāvās gan dažādus ikdienas risinājumus, kā transformējamas mēbeles, ventilējošas betona grīdas plāksnes, šķidro humusu augu barošanai, gan profesionālus risinājumus, piemēram, graudu žāvēšanas iekārtu un "WILEG" ģeneratoru ūdens viļņu enerģijas pārveidošanai elektrībā, ko varēs izmēģināt praktiski." Dienas gaitā izstādes apmeklētāji tiks aicināti balsot par izgudrojumiem, jo tieši balsojums noteiks uzvarētājus.

L.Miķelsone piebilst, ka izstādē izgudrotāji satiekas ar līdzīgi domājošajiem un tiek arī pamanīti, ko apliecina pieredze: "Piemēram, iepriekš šajā izstādē piedalījās uzņēmums, kas ražo darbgaldus. Piedāvājot savu inovatīvo risinājumu, viņus mūsu pasākumā pamanīja kāda Dānijas uzņēmuma pārstāvis, un produkts guvis panākumus Skandināvijā. Tādējādi "Mehatrons" kļuvis par platformu, kur satikties."

Autosports gan trasē, gan virtuāli

"Mehatrons" piedāvās arī programmu tehnisko sporta veidu cienītājiem, kas 5. septembrī pulksten 17 Pasta salā sāksies līdz ar pasākumu "Sound pit-stop party". "Automašīnu un autosporta entuziastus vakarā aicinās divi centrālie notikumi – auto audio turnīrs, kurā dalībnieki mērosies auto skaņas sistēmu stiprumā, un auto sacīkšu simulatori brīvdabas koncertzālē "Mītava", kuros varēs izbraukt ātruma apli virtuālā Biķernieku trasē," stāsta pasākuma organizators Jānis Kuķis, piebilstot, ka tāpat gaidāmas modelēšanas sacensības kopā ar jaunrades namu "Junda", kurās varēs uzbūvēt gan savu trases auto, gan buru laivu, tāpat ikviens varēs pārbaudīt prasmes uz veloskūtera, piedaloties elektroskrejriteņu pārbaudījumā un izbraucot dažādus šķēršļus. Kopā ar Jelgavas ēdinātājiem sarūpēts īpašs ielas ēdienu piedāvājums. Par muzikālo noformējumu parūpēsies "Funky Wednesdays", bet līdz ar tumsas iestāšanos apmeklētājiem tiks piedāvāts brīvdabas kino seanss.

Savukārt 12. un 13. septembrī "Mehatrona" pasākumi norisināsies "Rullītī". "Sestdien no pulksten 8 līdz 19 būs "ProKart" kausa noslēdzošais posms un Latvijas triāla čempionāts, kas ilgs no pulksten 11 līdz 17. Savukārt svētdiena piedāvās plašu autosporta "buķeti" – no pulksten 9 līdz pat 20 tiks aizvadītas ātruma apļa sacensības, turpināsies Latvijas triāla čempionāts, norisināsies veiklības brauciens, dragreiss un drifts," informē J.Kuķis. Arī pasākumi "Rullītī" skatītājiem ir bez maksas. Reģistrējies vēlamajai aktivitātei mājaslapā: www.mehiem.lv .

Pasākuma programma

Ņemot vērā epidemioloģiskās drošības prasības, svētku rīkotāji aicina apmeklētājus būt sociāli atbildīgiem, ievērot savstarpēju divu metru distanci un roku higiēnu un neapmeklēt publiskus pasākumus, ja novēroti infekcijas slimības simptomi.

Foto: no arhīva