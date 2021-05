Top 3D animācija vēsturisko vietu vizualizēšanai

Projektā “Izzini Baltus!” top mūsdienīga 3D animācija ar mērķi vizualizēt 13. gadsimta Tērvetes un Sēlpils pilskalnu arheoloģisko kompleksu. Abas 3D vizualizācijas būs paredzētas interesentiem, tūristiem un, iespējams, arī vēstures pētniekiem kā uzskates līdzeklis divu 13. gs. nozīmīgu senvietu iepazīšanai, informē Zemgales plānošanas reģiona projekta asistente/ tūrisma eksperte Sandra Kauranena.





Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta arheoloģijas nodaļas zinātnisko asistentu, Tērvetes vēstures muzeja vadītāju Mag. hist. Normundu Jērumu, ir izstrādāta tehniskā specifikācija senvietu rekonstrukcijai. Balstoties uz pieejamiem dokumentiem, konstrukciju plāniem un zīmējumiem, plānots detalizēti un precīzi izstrādāt Sēlpils pilskalna apdzīvotās vietas un Tērvetes senvietas kompleksu, ko nākotnē varētu izmantot arī zinātniskajos rakstos, prezentāciju bukletos un citās publikācijās un ekspozīcijās.

Kā izpētīts arheoloģiskajos avotos, Tērvete uzskatāma par 13. gadsimta sākumā vienu no lielākajām pilsētām Austrumbaltijas reģionā, kas savas varenības un izmēru ziņā stāv līdzās tādiem seniem kultūrpolitiskiem centriem kā Novgoroda, Kijeva, Polocka u.c., savukārt Sēlpils pilskalns no 6. līdz 12.gadsimtam bija Sēlijas politiskais un militārais centrs.

Abas senvietas ir būtiski vēstures izpētes objekti, kas atklāj izzinošus un interesantus faktus par baltu un sēļu sadzīvi 13. gadsimtā, tāpēc tās ir nozīmīgas Zemgales un Sēlijas vēstures izpētē un iepazīšanā.

Publikācija sagatavota Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr. LLI-447 “Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana”/ Exploring Balts and Promoting Awareness of the International Cultural Route “Balts` Road”/ Explore Balts ietvaros.

Projekta kopējais finansējums ir 869 689,02 eiro, tostarp Eiropas Savienības finansējums – 739 235,65 eiro.





Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīgs Zemgales Plānošanas reģions un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.





