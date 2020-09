Tornī notiks radošā nodarbība “Kosmētiskā balzama darināšana ar dzintara ekstraktu”

Sestdien, 19. septembrī, pulksten 12 Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī norisināsies radošā nodarbība “Kosmētiskā balzama darināšana ar dzintara ekstraktu” cikla “Domā un dari zaļi” ietvaros, informē Jelgavas reģionālais tūrisma centrs.

Nodarbība iesāksies ar ievadlekciju par aroma terapiju, lai izprastu dzintara dziednieciskās īpašības. Dzintara eļļa ir brīnišķīgs antiseptiķis ar imunitāti stimulējošu un brūču sadzīšanu veicinošu iedarbību, kuram piemīt antivīrusa īpašības, kā arī spēcīgs enerģiju atjaunojošs un uzmundrinošs efekts.

Meistarklasē dalībniekiem būs iespēja izgatavot dzintara balzamu, kurš ir gatavots no dzintara ekstrakta, bišu vaska un dažādām barojošam, ādu mīkstinošām eļļām. Turklāt nodarbības dalībnieki tiks iepazīstināti ar svarīgāko informāciju par to, kā pašiem gatavot produktu mājas apstākļos un kādam nolūkam to lietot: kā lūpu balzamu, ādas balzamu vai kā nomierinošu līdzekli, novēršot ādas kairinājumu kukaiņu koduma dēļ.

Radošo nodarbību vadīs meistare Daiga Brila. Nodarbība notiks Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī, Akadēmijas ielā 1. Nodarbības ilgums līdz 2 stundām.

Dalības maksa ir 9,50 eiro (iekļauti visi izejmateriāli). Informācija un pieteikšanās pa tālruņiem 63005445, 63005447 vai rakstot uz e-pastu tic@tornis.jelgava.lv.

Foto: no arhīva